Экономика
REGNUMНовак: Белоруссия может погасить долги за газ в течение месяца
Москва, 7 сентября 2020, 15:53 — REGNUM Белоруссия может погасить долг за российский газ в течение месяца, заявил 7 сентября министр энергетики РФ Александр Новак в кулуарах конкурса «Лидеры России».
Читать в источнике
Оценить25
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7400 источников, обновлено в 13:40, Ашберн
Происшествия
В Крыму с обрыва упал автобус с пассажирами
Газета.Ru 08:43
Политика
Меркель не исключает введения санкций против «Северного потока-2»
Канцлер ФРГ Ангела Меркель не исключает возможности введения санкций против проекта по строительству газопровода «Северный поток — 2». Меры могут стать ответом на возможное отравление российского оппозиционера Алексея Навального, считает политик Штеффен Зайберт.
News.ru 06:59
Армия и оружие
В ДНР решили отложить ликвидацию украинских укреплений
Донецк, 7 сентября 2020, 13:31 — REGNUM Руководство Донецкой Народной Республики (ДНР) приняло решение перенести начало операции по ликвидации украинских укреплений в районе посёлка Шумы.
REGNUM 06:31
Кино
Режиссер «Миссии невыполнимой 7» показал Тома Круза у пропасти
KinoNews.ru 02:54
Гаджеты
Huawei установит третью версию своей HarmonyOS на новые смартфоны
Китайская компания Huawei пытается противостоять американским санкциям и намерена выпустить собственную операционную систему для своих смартфонов HarmonyOS.
NewInform 11:19
Политика
Кремль отреагировал на инцидент с обидевшей Сербию репликой Захаровой
В связи с некоторыми формулировками официального представителя МИД Марии Захаровой в отношении визита президента Сербии Александра Вучича в США, вероятно, возникло недопонимание, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Взгляд.ру 05:54
Общество
Юлия Навальная выступила против участия Рошаля в лечении ее мужа
Вечерний курьер 11:17
Авто
АвтоВАЗ объявил цены на новый Lada Largus Cross Quest
Российский автопроизводитель АвтоВАЗ анонсировал продажи новой версии универсала под названием Lada Largus Cross Quest.
Rusargument 03:16
Политика
Британия вызвала российского посла в МИД из-за Навального
Посол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин был вызван в британский МИД.
Lenta.ru 12:10
Армия и оружие
Коротченко объяснил бессилие бомбардировщиков США на Украине против Крыма
Экономика сегодня 12:07
Авто
ВТБ снижает ставки по кредитованию Honda до 0,1 %
Руководство ВТБ снижает ставки по автокредитам, отменяя все различные виды надбавок, которые ранее повышали сумму кредита.
Car.ru 06:38
Общество
Москвич обнаружил скрипку Страдивари в квартире во время уборки
Москвич обнаружил скрипку Страдивари 17 века во время уборки в квартире покойной тети.
Газета.Ru 12:16
Общество
Глава ВОЗ заявил, что пандемия коронавируса не является последней
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса не является последней, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:21
Политика
В ООН напомнили об ответственности Украины за подачу воды в Крым
Напомним, после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году Украина полностью прекратила подачу воды на полуостров через Северо-Крымский канал.
REGNUM 01:51
Общество
В Турции запретили ездить стоя в общественном транспорте
Проезд стоя в общественном транспорте Турции запрещен в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, заявил президент республики Тайип Эрдоган.
РИА Новости 13:08
Политика
Глава МИД Украины инициировал срочный разговор с Лавровым по Донбассу
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба запросил срочный разговор с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым из-за ситуации в Донбассе.
Газета.Ru 02:26
Политика
Трамп назвал Болтона придурком из-за слов о письмах Ким Чен Ына
Президент США Дональд Трамп назвал своего бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона придурком за его слова о письмах лидера КНДР Ким Чен Ына.
РИА Новости 13:30
Шоу-бизнес
Шоумен Максим Галкин ответил на слухи о разводе с Пугачевой
Слухи о своем разводе с певицей Аллой Пугачевой опроверг шоумен Максим Галкин 7 сентября в своем Instagram.
ИА Красная Весна 06:52
Финансы
Рубль отыграл позиции на фоне новостей о выходе из комы Навального
На фоне сообщений о выходе из комы Алексея Навального рубль компенсировал почти 40 копеек, передает РИА Новости со ссылкой на данные Московской биржи.
Радио Sputnik 11:47
Экономика
Украина решила конкурировать с Россией за саудовский рынок
Украина начала продавать пшеницу в Саудовскую Аравию, решив конкурировать с Россией за этот восточный рынок, пишет Bloomberg.
Lenta.ru 13:07
Авто
Dacia показала на тизерах Sandero, Sandero Stepway и Logan 2021 года
Показав схематичные очертания, компания Dacia не стала держать интригу и выложила первые полноценные фотографии седана Logan, хэтчбека Sandero и кросс-хэтчбека Sandero Stepway следующего поколения.
Автоновости дня 08:40
Футбол
Игроки «Тамбова» написали письмо с просьбой погасить долги по зарплате
Генеральный директор "Тамбова" Ольга Коновалова сообщила РИА Новости, что на ее имя, а также на имя губернатора области Александра Никитина поступило письмо от футболистов команды с просьбой погасить долги по зарплате.
РИА Новости 12:37
Общество
В совете белорусской оппозиции заявили о задержании Марии Колесниковой
Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Максим Знак заявил, что получил от сторонников сведения о том, что одна из лидеров оппозиции Мария Колесникова задержана.
РИА Новости 04:52
Общество
Финляндия продлила запрет на пересечение границы с Россией
Финляндия с 7 сентября продлила запрет на пересечение границы с Россией.
FlashNord 09:33
Футбол
«Динамо» объявило о трансфере футболиста Лесового из «Арсенала»
RT на русском 11:39
Общество
Сторонники Навального снова обратились в суд по поводу бездействия СК
Жалобу на решение суда отказавшегося рассматривать дело о бездействии Следственного комитета РФ (СК) в деле Алексея Навального подали сотрудники Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), сообщил юрист фонда Вячеслав Гимади 7 сентября на своей странице в Twitter.
ИА Красная Весна 12:15
Кино
Стало известно, кто сыграет Джека Ричера в сериале Amazon
Американский актер Алан Ричсон исполнит роль Джека Ричера в предстоящем сериале от Amazon. Об этом сообщает издание Deadline.
Культуромания 11:28
Общество
В Comment Out ответили на уход рекламодателей после шуток о Белоруссии
Ранее «Яндекс.Лавка» и Unilever Russia отказались от сотрудничества с шоу из-за шуток про протесты в Белоруссии и Хабаровске.
РБК 13:18