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REGNUM
REGNUM

Новак: Белоруссия может погасить долги за газ в течение месяца

Москва, 7 сентября 2020, 15:53 — REGNUM Белоруссия может погасить долг за российский газ в течение месяца, заявил 7 сентября министр энергетики РФ Александр Новак в кулуарах конкурса «Лидеры России».В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Новак: Белоруссия может погасить долги за газ перед Россией в течение месяца

Россия и Белоруссия достигли принципиальной договоренности о погашении долга за газ, Белоруссия может погасить долги в течение месяца. Об этом сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак в кулуарах конкурса "Лидеры России".
ТАСС08:23
Подробнее о событии
Фонтанка.Ру

Белоруссия пообещала расплатиться с Россией за газ до конца месяца. Республика должна сотни миллионов долларов

Фонтанка.Ру09:35
ТАСС

Новак: Белоруссия может погасить долги за газ перед Россией в течение месяца

ТАСС08:23
Lenta.ru

Россия поставила Белоруссии срок возвращения долга за газ

Lenta.ru08:56
Говорит Москва

Власти Белоруссии пообещали погасить до конца сентября долги за российский газ

Говорит Москва08:50
Комсомольская правда

Новак: Белоруссия может погасить долги за газ в течение месяца

Комсомольская правда08:23
РЕН ТВ

Новак назвал сроки погашения долгов за газ Белоруссией

РЕН ТВ09:17
Интерфакс - Россия

Новак: Минск пообещал погасить долг за газ до конца сентября или раньше

Интерфакс - Россия08:19

Захарова извинилась за скандальную публикацию с фото Вучича и Трампа

Напомним, 5 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала фотографию встречи президента Сербии Александара Вучича с президентом США Дональдом Трампом, на которой сербский лидер запечатлен сидящим на стуле перед столом Трампа.
Захарова извинилась за скандальную публикацию с фото Вучича и Трампа
ИА Красная Весна02:49
4,2K

Меркель не исключает введения санкций против «Северного потока-2»

Канцлер ФРГ Ангела Меркель не исключает возможности введения санкций против проекта по строительству газопровода «Северный поток — 2». Меры могут стать ответом на возможное отравление российского оппозиционера Алексея Навального, считает политик Штеффен Зайберт.
News.ru06:59
1,4K

Microsoft раскрыла новые функции Windows

Транснациональная компания по производству программного обеспечения для компьютеров и вычислительной техники Microsoft раскрыла новые функции Windows после обновления операционной системы.
News.ru09:36
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В Кремле прокомментировали переданную Лукашенко запись о Навальном

Телеграм-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе президента Белоруссии Александра Лукашенко, 4 сентября опубликовал запись перехваченного разговора Берлина и Варшавы о ситуации с Навальным.
Ведомости06:19
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В Минпросвещения рассказали о коронавирусе в школах из-за очередей

Москва, 7 сентября 2020, 12:09 — REGNUM На сегодняшний день случаи выявления коронавируса возникают в российских школах по причине организационных решений и человеческого фактора в виде скоплений очередей перед образовательными учреждениями.
REGNUM05:09
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Поставки вакцины от COVID-19 в регионы начнутся на следующей неделе

Поставки первой российской вакцины от коронавируса в медучреждения начнутся на следующей неделе, об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в кулуарах суперфинала конкурса "Лидеры России", который проходит сегодня в Светлогорске.
Российская газета08:33
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Крутских рассказал о кибератаках при голосовании о поправках

Во время голосования по поправкам в Конституцию РФ DDoS-атаки мощностью до 240 тысяч запросов в секунду фиксировались с территории США, Великобритании, Украины и ряда стран СНГ, заявил в понедельник специальный представитель президента по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских.
РИА Новости09:12

Опубликован текст обращения российских врачей по делу Навального

В сообщении сказано, что российских врачей потрясла болезнь Навального, специалисты из РФ прилагали максимум усилий для того, чтобы стабилизировать его состояние, когда тот поступил в омское медицинское учреждение.
Evo-rus.comвчера в 06:24
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Мужчина в Подмосковье застрелил двух женщин и покончил с собой

«По данным следствия, 5 сентября 2020 года мужчина, находясь на территории частного домовладения одного из СНТ в Дмитровском городском округе, в ходе конфликта на почве раздела имущества произвел выстрелы из охотничьего ружья в пожилую хозяйку участка и ее дочь», — цитирует представителя ведомства агентство городских новостей «Москва».
Известия08:42
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