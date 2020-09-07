В Карелии обнаружили следы нескольких поселений каменного века

Ранее МедиаПоток писал, что профессор археологии Марлизе Ломбард из Университета Йоханнесбурга заявила, что впервые человечество использовало стрелы с отравленным наконечником 72 тысячи лет назад. on-news.ru Такому выводу поспособствовал анализ 445 наконечников стрел, которые были использованы в период поздней и средней фазы каменного века.