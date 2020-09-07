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REGNUM
REGNUM

Новак: Белоруссия может погасить долги за газ в течение месяца

Москва, 7 сентября 2020, 15:53 — REGNUM Белоруссия может погасить долг за российский газ в течение месяца, заявил 7 сентября министр энергетики РФ Александр Новак в кулуарах конкурса «Лидеры России».В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Новак: Белоруссия может погасить долги за газ перед Россией в течение месяца

Россия и Белоруссия достигли принципиальной договоренности о погашении долга за газ, Белоруссия может погасить долги в течение месяца. Об этом сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак в кулуарах конкурса "Лидеры России".
ТАСС08:23
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Фонтанка.Ру

Белоруссия пообещала расплатиться с Россией за газ до конца месяца. Республика должна сотни миллионов долларов

Фонтанка.Ру09:35
РЕН ТВ

Новак назвал сроки погашения долгов за газ Белоруссией

РЕН ТВ09:17
Lenta.ru

Россия поставила Белоруссии срок возвращения долга за газ

Lenta.ru08:56
Life.ru

Белоруссия может в ближайший месяц погасить долги за газ перед Россией

Life.ru09:12
Комсомольская правда

Новак: Белоруссия может погасить долги за газ в течение месяца

Комсомольская правда08:23
ТАСС

Новак: Белоруссия может погасить долги за газ перед Россией в течение месяца

ТАСС08:23
Интерфакс - Россия

Новак: Минск пообещал погасить долг за газ до конца сентября или раньше

Интерфакс - Россия08:19

Москва вошла в топ городов с самой эффективной экономической политикой

«Достаточно высокие показатели Москвы связаны со сбалансированной политикой поддержки экономики городскими властями, а также с диверсифицированной и устойчивой структурой экономики», – пояснил директор Центра экономической экспертизы ИГМУ ВШЭ Марсель Салихов.
Москва вошла в топ городов с самой эффективной экономической политикой
Ведомости05:21
1

Опальный священник Сергий описал «прелюбодеяния» Поклонской

По словам Сергия, будучи замужем за Андреем Красильниковым, Поклонская совершила прелюбодеяние с Владимиром Соловьевым, после чего «получила разрешение на еще большее беззаконие — произнесение чина венчания над прелюбодеями».
Lenta.ru08:51
37

Леонид Рошаль ответил Юлии Навальной на письмо

Президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" доктор Леонид Рошаль ответил супруге российского оппозиционера Алексея Навального Юлии Навальной, которая ранее в открытом письме жестко раскритиковала его обращение к Немецкой врачебной палате с предложением создать экспертную группу, чтобы выяснить, что произошло с Навальным.
Московский Комсомолец09:44
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Началось. Китай дал первый залп по США в мировой финансовой бойне

Китайское и американское экспертные сообщества обсуждают сообщения о том, что Пекин собирается ответить на санкции США продажей 20% своего "триллионного" портфеля американских государственных облигаций.
РИА Новости01:00
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Американская гаубица сбила «российскую» ракету

Во время демонстрации работы усовершенствованной системы управления ведения боевых действий Advanced Battle Management System (ABMS) адаптированная 155-миллиметровая гаубица M109 Paladin сбила воздушную мишень BQM-167 Skeeter, имитирующую российскую крылатую ракету, сообщает Breaking Defense.
Lenta.ru03:04
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В Карелии обнаружили следы нескольких поселений каменного века

Ранее МедиаПоток писал, что профессор археологии Марлизе Ломбард из Университета Йоханнесбурга заявила, что впервые человечество использовало стрелы с отравленным наконечником 72 тысячи лет назад. on-news.ru Такому выводу поспособствовал анализ 445 наконечников стрел, которые были использованы в период поздней и средней фазы каменного века.
МедиаПоток08:18
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Песков назвал оценку записи разговора о Навальном делом спецслужб

Представитель Путина заявил, что пока рано делать какие-либо выводы относительно обнародованной записи телефонного разговора между Берлином и Варшавой, в ходе которого обсуждалась ситуация с Навальным.
CT news07:55
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Режиссер «Миссии невыполнимой 7» показал Тома Круза у пропасти

Режиссер фильма "Миссия невыполнима 7" Кристофер МакКуорри отметил возобновление съемок публикацией на своей странице в Instagram очередной фотографии, на которой запечатлен один из рабочих моментов, а точнее, Том Круз стоящий на грандиозном трамплине, который обрывается над пропастью.
KinoNews.ru02:54

В Совфеде предложили ввести новые выплаты безработным из-за пандемии

Глава комитета СФ по экономической политике считает, что финансовые резервы позволяют произвести начальные затраты на введение экспериментальной программы по выплате базового дохода безработным.
Известия04:45
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Минфин предложил разрешить бизнесу платить налоги и сборы авансом

Как подчеркивает Минфин, у организации и ИП сохранится право уплачивать налоги, сборы, страховые взносы по существующей схеме, то есть на соответствующие налоговым обязательствам коды бюджетной классификации.
Российская газета06:46