Россия и Белоруссия достигли принципиальной договоренности о погашении долга за газ, Белоруссия может погасить долги в течение месяца. Об этом сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак в кулуарах конкурса "Лидеры России".

с чего всё началось

Москва, 7 сентября 2020, 15:53 — REGNUM Белоруссия может погасить долг за российский газ в течение месяца, заявил 7 сентября министр энергетики РФ Александр Новак в кулуарах конкурса «Лидеры России».

Новак: Белоруссия может погасить долги за газ в течение месяца

Политика Совет белорусской оппозиции потребовал немедленно освободить Колесникову В координационном совете (КС) белорусской оппозиции требуют немедленного освобождения членов организации — Марии Колесниковой, Лилии Власовой, Антона Родненкова и Ивана Кравцова, а также предоставления гарантий безопасного возвращения покинувших страну оппозиционеров, в том числе экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской. 576

Политика Песков прокомментировал публикацию о кипрских паспортах россиян Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию кипрской газеты Politis со списком россиян, которые с 2008 по 2012 г. получили гражданство республики в обмен на инвестиции в страну. 303

Общество Охлобыстин обратился к Путину из-за Ефремова Иван Охлобыстин обратился к Владимиру Путину на своей странице "ВКонтакте" с просьбой помочь Михаилу Ефремову, которому 8 сентября суд вынесет приговор по делу о смертельном ДТП. 875

Здоровье Названы девять самых полезных для сердца продуктов Диетолог Фатма Байсал Юсуф считает, что залогом здорового сердца является правильное питание и назвала продукты, которые следует включить в свой рацион. 11

Общество Мясников ответил жене Навального после критики Леонида Рошаля Главный врач московской городской клинической больницы № 71 Александр Мясников отреагировал на заявление супруги Алексея Навального Юлии, назвавшей врача Леонида Рошаля «голосом государства». 259

Происшествия Спасатели нашли потерявшуюся в горах Сочи детскую тургруппу Спасатели нашли потерявшуюся в горах Сочи детскую тургруппу. Участники похода живы и здоровы.

Футбол Игорь Дивеев получил травму в молодёжной сборной России Игорь Дивеев, футболист команды «ЦСКА», получил травму, когда находился в расположении молодежной сборной России.

Армия и оружие Французский военный корабль атаковал комплексы С-400 в Крыму Журналисты считают, что военный корабль Франции мог беспрепятственно направиться в центральную часть Черного моря путем создания помех на определенных частотах, излучаемых российскими радиолокационными станциями. 108

Единоборства Петр Ян вызвал на бой Конора Макгрегора В июля Петр Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе, одержав досрочную победу над бразильцем Жозе Альдо.

Общество Опальный священник Сергий описал «прелюбодеяния» Поклонской По словам Сергия, будучи замужем за Андреем Красильниковым, Поклонская совершила прелюбодеяние с Владимиром Соловьевым, после чего «получила разрешение на еще большее беззаконие — произнесение чина венчания над прелюбодеями». 2

Здоровье Росздравнадзор обнаружил скрывающие смертность от COVID-19 больницы Глава Росздравнадзора Алла Самойлова, выступая на XIV Общероссийском семинаре «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии» в Сочи, заявила о неточностях в российской статистике по смертности от коронавируса COVID-19. 340

Происшествия Смертельная гонка свадебного кортежа на Кавказе попала на видео В Ингушетии трое россиян насмерть разбились во время гонки свадебного кортежа — ее участники стремились занять почетное место рядом с автомобилем невесты. 77

Политика Кабмин ФРГ опроверг телефонный разговор Берлина и Варшавы о Навальном Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт опроверг информацию о телефонном разговоре между абонентами в Берлине и Варшаве по ситуации вокруг Алексея Навального. 686

Политика Меркель не исключила санкции против «Северного потока-2» Канцлер Германии Ангела Меркель не исключает возможности ввести санкции против строительства газопровода «Северный поток-2» в ответ на отравление российского оппозиционного политика Алексея Навального. 1,2K

Космос Китайский многоразовый космический корабль успешно вернулся на Землю Местные СМИ с гордостью заявляют, что китайский космический корабль успешно завершил эксперимент и позволил ученым КНР совершить прорыв в исследовании технологий многоразового использования космических аппаратов в космосе. 643

Авто Skoda Kodiaq RS снимут с производства Чешская компания Skoda в скором времени завершит сборку высокопроизводительного варианта исполнения кроссовера Kodiaq RS.

Политика Федеральная палата врачей ФРГ прокомментировала ситуацию с Навальным 5 сентября российская Национальная медицинская палата обратилась к Врачебной палате Германии с предложением создать совместную экспертную группу для выяснения причин состояния Навального. 92

Гаджеты Смартфон со 120-герцовым экраном за $150. Redmi готовит новый хит Как пишет китайский источник со ссылкой на местного проверенного инсайдера, компания Xiaomi в лице бренда бюджетных моделей Redmi готовит новый смартфон.