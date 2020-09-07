Новак: Белоруссия может погасить долги за газ в течение месяца
Москва, 7 сентября 2020, 15:53 — REGNUM Белоруссия может погасить долг за российский газ в течение месяца, заявил 7 сентября министр энергетики РФ Александр Новак в кулуарах конкурса «Лидеры России».В источнике
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Новак: Белоруссия может погасить долги за газ перед Россией в течение месяца
Россия и Белоруссия достигли принципиальной договоренности о погашении долга за газ, Белоруссия может погасить долги в течение месяца. Об этом сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак в кулуарах конкурса "Лидеры России".
ТАСС08:23
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