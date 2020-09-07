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Новак: Белоруссия может погасить долги за газ в течение месяца

Москва, 7 сентября 2020, 15:53 — REGNUM Белоруссия может погасить долг за российский газ в течение месяца, заявил 7 сентября министр энергетики РФ Александр Новак в кулуарах конкурса «Лидеры России».В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Новак: Белоруссия может погасить долги за газ перед Россией в течение месяца

Россия и Белоруссия достигли принципиальной договоренности о погашении долга за газ, Белоруссия может погасить долги в течение месяца. Об этом сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак в кулуарах конкурса "Лидеры России".
ТАСС08:23
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Фонтанка.Ру

Белоруссия пообещала расплатиться с Россией за газ до конца месяца. Республика должна сотни миллионов долларов

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Новак назвал сроки погашения долгов за газ Белоруссией

РЕН ТВ09:17
Интерфакс - Россия

Новак: Минск пообещал погасить долг за газ до конца сентября или раньше

Интерфакс - Россия08:19
Lenta.ru

Россия поставила Белоруссии срок возвращения долга за газ

Lenta.ru08:56
Комсомольская правда

Новак: Белоруссия может погасить долги за газ в течение месяца

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ТАСС

Новак: Белоруссия может погасить долги за газ перед Россией в течение месяца

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Life.ru

Белоруссия может в ближайший месяц погасить долги за газ перед Россией

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Транснациональная компания по производству программного обеспечения для компьютеров и вычислительной техники Microsoft раскрыла новые функции Windows после обновления операционной системы.
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