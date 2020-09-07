В Чебоксарах назвавшая детей «дармоедами» педагог уволилась из школы

В конце прошлой недели в соцсетях появилась аудиозапись, на которой слышно, как педагог отчитывает пятиклассников за мусор и следы от обуви на полу, называя их "бездарьем, нищебродами, дармоедами и спиногрызами".