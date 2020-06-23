Коронавирус

ВедомостиВедомостиПервая ракетка мира Новак Джокович заразился коронавирусом

Сербский теннисист, первая ракетка Новак Джокович заразился коронавирусом, сообщил в своем Twitter спортивный журналист Саша Озмо. У жены спортсмена Елены также обнаружен коронавирус, тесты детей показали отрицательный результат.
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У теннисиста Новака Джоковича нашли коронавирус

Независимая газета09:20

Новак Джокович: «Приношу глубокие извинения за каждый отдельный случай заболевания»

Sports.ru08:35

Новак Джокович сдал положительный тест на коронавирус

РИА Новости08:41

Новак Джокович заразился коронавирусом

ГЛАС.RU08:32

Первая ракетка мира Джокович заболел коронавирусом

Нева Спорт08:19

Знаменитый теннисист заразился COVID-19. Ранее он отказывался сдавать тест

Sport.ru09:14

Первая ракетка мира Новак Джокович отказался сдавать тест на коронавирус

Эхо Москвывчера в 06:31
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Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 09:30, Ашберн
Политика

В МИД рассказали о действии новых электронных виз

Замглавы МИД РФ Евгений Иванов заявил, что максимально либеральный режим въезда в РФ с 2021 года будет распространяться на граждан 113 стран.
Газета.Ru 08:59
Шоу-бизнес

В США погиб голливудский продюсер Стив Бинг

МИР 24 00:14
Экономика

В России в течение трех лет вырастут страховые пенсии

Газета.Ru 05:26
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Общество

Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии

Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
Коммерсантъ вчера в 05:38
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Политика

Путин сегодня выступит с обращением к россиянам

Президент России Владимир Путин сегодня, 23 июня, выступит с телеобращением к гражданам.
Коммерсантъ 05:32
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Общество

Москалькова заявила, что пикет не может расцениваться как митинг

Пикетирование не может рассматриваться как массовое мероприятие даже в условиях пандемии коронавируса, заявила уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова, комментируя задержание журналиста Ильи Азара.
Интерфакс 08:25
Политика

Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму.
Газета.Ru 08:30
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Политика

Песков рассказал, кто из иностранных лидеров приедет на парад Победы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, кто из лидеров иностранных государств приедет на парад Победы в Москве 24 июня.
RT на русском 05:42
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Общество

Суд отказался смягчить домашний арест Калви

Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным домашний арест до 13 августа основателю инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви.
Коммерсантъ 08:05
23
Политика

Президентский проект о воспитании школьников прошел первое чтение

Госдума приняла в первом чтении законопроект о воспитании школьников, основанном на патриотизме, уважении к старшим и других ценностях.
Российская газета 08:15
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Шоу-бизнес

Кристина Асмус сообщила о разводе с Гариком Харламовым

Кристина Асмус разводится с Гариком Харламовым. Новость актриса сообщила в соцсетях.
Inc-news.ru вчера в 11:10
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Кино

Сериал «Перри Мейсон» стал крупнейшей премьерой HBO за два года

News.ru 08:56
Политика

Президент Хорватии не приедет в Москву на парад Победы

Деловое.ТВ вчера в 11:53
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Происшествия

Палата адвокатов указала на самопиар защиты Ефремова

Совет Федеральной палаты адвокатов (ФПА) считает, что защита актера Михаила Ефремова раскрывает публично профессиональную тайну и занимается самопиаром.
ПолитРоссия 09:07
Технологии

В Сети произошла утечка персональных данных 5 млн россиян

С одного из порталов по трудоустройству произошла утечка данных почти 5 млн российских пользователей, заявил основатель и технический директор компании-разработчика систем борьбы с утечками данных DeviceLock Ашот Оганесян.
Взгляд.ру 06:51
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Общество

Конкурс по скоростному выкапыванию могил перенесли из Приморья в Омск

Соревнование по скоростному выкапыванию могил состоится в августе 2020 года в Омске в рамках форума ритуальных агентств.
Газета.Ru 01:46
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Экономика

Голикова назвала маленькой среднюю зарплату россиян в 47 тысяч рублей

Накануне в программе «Познер» на Первом канале отвечающая за социальный блок вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала такой доход маленьким, передает ТАСС.
НовостиВолгограда.ру 01:08
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Общество

«Майкл Джексон»: Ургант высмеял идею переименовать в США эскимо

Телеведущий Иван Ургант в эфире Первого канала прокомментировал намерение переименовать в США эскимо, предложив "новое название" для мороженого.
РИА Новости вчера в 21:17
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Происшествия

В московской квартире нашли пятерых младенцев без родителей

Вести.Ru 09:13
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Игры

8 игр, которые понравятся фанатам третьего «Ведьмака»

Пост заряжен на лечение игровой импотенции. «Witcher III: Wild Hunt» вышел в 2015 году, и игра по-прежнему популярна.
Cyber.sports.ru вчера в 12:09
Общество

Forbes обновил рейтинг лучших вузов России

Журнал Forbes представил обновленный рейтинг лучших вузов России, первую строчку в рейтинге заняла Высшая школа экономики.
Газета.Ru 05:06
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав

REGNUM 06:44
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Общество

Москва переходит к новому этапу снятия ограничений

Российская газета вчера в 11:17
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Кино

Вышел трейлер российского фильма ужасов «Кольская сверхглубокая»

Российская газета вчера в 10:12
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Происшествия

Секретарша обвинила директора Театра Виктюка в изнасиловании

Источник в правоохранительных органах сообщил о поступлении в полицию заявления от секретарши Театра Романа Виктюка, в котором она обвинила директора заведения Валерия Райкова в изнасиловании.
Газета.Ru 06:13
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Политика

Нидерланды решили расследовать причастность Киева к крушению MH17

Власти Нидерландов согласились расследовать причины, по которым Киев не закрыл воздушное пространство для полетов гражданской авиации в зоне конфликта на востоке Украины.
Lenta.ru 06:07
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Игры

Покупатели «Мстителей» на PS4 получат копию для PS5 бесплатно

Square Enix объявила, что покупатели «Мстителей» на PS4 получат копию для PS5 бесплатно.
Игромания.ру вчера в 18:39
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Кино

Вышел тизер сериала «Текст. Реальность»

Российская газета 09:03
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Смартфоны iPhone заменят ключ для автомобилей BMW

AutoNews 05:48
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Футбол

Болельщик «Бернли» отказался извиняться за баннер «Жизни белых важны»

Как сообщает Mirror, Хеппл опубликовал видео с баннером на своей странице в Facebook, заявив, что не собирается ни перед кем извиняться.
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Сербский профессиональный теннисист, один из лучших игроков в истории, первая ракетка мира в одиночном разряде, победитель 17 турниров Большого шлема в одиночном разряде, обладатель «карьерного» Большого шлема в одиночном разряде. Первый игрок в истории Мирового тура ATP, выигравший в одиночном разряде не только все четыре турнира Большого шлема, но и все девять турниров АТР серии Мастерс. Победитель 80 турниров АТР.
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