Коронавирус
ВедомостиПервая ракетка мира Новак Джокович заразился коронавирусом
Сербский теннисист, первая ракетка Новак Джокович заразился коронавирусом, сообщил в своем Twitter спортивный журналист Саша Озмо. У жены спортсмена Елены также обнаружен коронавирус, тесты детей показали отрицательный результат.
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Политика
В МИД рассказали о действии новых электронных виз
Замглавы МИД РФ Евгений Иванов заявил, что максимально либеральный режим въезда в РФ с 2021 года будет распространяться на граждан 113 стран.
Газета.Ru 08:59
Общество
Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии
Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
Коммерсантъ вчера в 05:38
Политика
Путин сегодня выступит с обращением к россиянам
Президент России Владимир Путин сегодня, 23 июня, выступит с телеобращением к гражданам.
Коммерсантъ 05:32
Общество
Москалькова заявила, что пикет не может расцениваться как митинг
Пикетирование не может рассматриваться как массовое мероприятие даже в условиях пандемии коронавируса, заявила уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова, комментируя задержание журналиста Ильи Азара.
Интерфакс 08:25
Политика
Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму.
Газета.Ru 08:30
Политика
Песков рассказал, кто из иностранных лидеров приедет на парад Победы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, кто из лидеров иностранных государств приедет на парад Победы в Москве 24 июня.
RT на русском 05:42
Общество
Суд отказался смягчить домашний арест Калви
Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным домашний арест до 13 августа основателю инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви.
Коммерсантъ 08:05
Политика
Президентский проект о воспитании школьников прошел первое чтение
Госдума приняла в первом чтении законопроект о воспитании школьников, основанном на патриотизме, уважении к старшим и других ценностях.
Российская газета 08:15
Шоу-бизнес
Кристина Асмус сообщила о разводе с Гариком Харламовым
Кристина Асмус разводится с Гариком Харламовым. Новость актриса сообщила в соцсетях.
Inc-news.ru вчера в 11:10
Политика
Президент Хорватии не приедет в Москву на парад Победы
Деловое.ТВ вчера в 11:53
Происшествия
Палата адвокатов указала на самопиар защиты Ефремова
Совет Федеральной палаты адвокатов (ФПА) считает, что защита актера Михаила Ефремова раскрывает публично профессиональную тайну и занимается самопиаром.
ПолитРоссия 09:07
Технологии
В Сети произошла утечка персональных данных 5 млн россиян
С одного из порталов по трудоустройству произошла утечка данных почти 5 млн российских пользователей, заявил основатель и технический директор компании-разработчика систем борьбы с утечками данных DeviceLock Ашот Оганесян.
Взгляд.ру 06:51
Общество
Конкурс по скоростному выкапыванию могил перенесли из Приморья в Омск
Соревнование по скоростному выкапыванию могил состоится в августе 2020 года в Омске в рамках форума ритуальных агентств.
Газета.Ru 01:46
Экономика
Голикова назвала маленькой среднюю зарплату россиян в 47 тысяч рублей
Накануне в программе «Познер» на Первом канале отвечающая за социальный блок вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала такой доход маленьким, передает ТАСС.
НовостиВолгограда.ру 01:08
Общество
«Майкл Джексон»: Ургант высмеял идею переименовать в США эскимо
Телеведущий Иван Ургант в эфире Первого канала прокомментировал намерение переименовать в США эскимо, предложив "новое название" для мороженого.
РИА Новости вчера в 21:17
Игры
8 игр, которые понравятся фанатам третьего «Ведьмака»
Пост заряжен на лечение игровой импотенции. «Witcher III: Wild Hunt» вышел в 2015 году, и игра по-прежнему популярна.
Cyber.sports.ru вчера в 12:09
Общество
Forbes обновил рейтинг лучших вузов России
Журнал Forbes представил обновленный рейтинг лучших вузов России, первую строчку в рейтинге заняла Высшая школа экономики.
Газета.Ru 05:06
Общество
Москва переходит к новому этапу снятия ограничений
Российская газета вчера в 11:17
Кино
Вышел трейлер российского фильма ужасов «Кольская сверхглубокая»
Российская газета вчера в 10:12
Происшествия
Секретарша обвинила директора Театра Виктюка в изнасиловании
Источник в правоохранительных органах сообщил о поступлении в полицию заявления от секретарши Театра Романа Виктюка, в котором она обвинила директора заведения Валерия Райкова в изнасиловании.
Газета.Ru 06:13
Политика
Нидерланды решили расследовать причастность Киева к крушению MH17
Власти Нидерландов согласились расследовать причины, по которым Киев не закрыл воздушное пространство для полетов гражданской авиации в зоне конфликта на востоке Украины.
Lenta.ru 06:07
Игры
Покупатели «Мстителей» на PS4 получат копию для PS5 бесплатно
Square Enix объявила, что покупатели «Мстителей» на PS4 получат копию для PS5 бесплатно.
Игромания.ру вчера в 18:39
Кино
Вышел тизер сериала «Текст. Реальность»
Российская газета 09:03
Гаджеты
Смартфоны iPhone заменят ключ для автомобилей BMW
AutoNews 05:48
Футбол
Болельщик «Бернли» отказался извиняться за баннер «Жизни белых важны»
Как сообщает Mirror, Хеппл опубликовал видео с баннером на своей странице в Facebook, заявив, что не собирается ни перед кем извиняться.
Вести.Ru 08:43