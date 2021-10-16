Как отметил Новак, Россия полностью исполняет свои обязательства по всем контрактам, кроме того, в этом году на глобальные рынки отправляется на 15% больше газа, чем в прошлом. Вице-премьер не исключил повторения ситуации с энергокризисом в Европе, если не будут приняты меры.

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С чего всё началось Новак прокомментировал хайп европейских политиков Цены обозначим не в рублях, а в евро. Итак, в России цена на оптовом рынке составляет примерно 30 евро за мегаватт-час. Для сравнения: по состоянию на прошлую неделю в Германии – 302,5 евро, во Франции – 298, в Британии – все 320 фунтов. Smotrim.ru 04:57