Экономика

Вестник КавказаВестник КавказаНовак: Иран попросил у России кредит в $2 млрд

Иран попросил у России кредит в $2 млрд для строительства электростанций, железных дорог и закупку вагонов для метрополитена, - сообщил сегодня министр энергетики Александр Новак.
Читать в источнике
Комментировать29

Подробнее о событии

Иран попросил у России $2 млрд на строительство ГЭС и железных дорог

Коммерсантъвчера в 11:12

Новак: Иран просит у России кредит на $2 млрд на строительство ГЭС и железных дорог

ТАССвчера в 07:43

Иран просит у России в общей сложности до пяти миллиардов долларов в качестве кредита

Эхо Москвывчера в 08:31

Иран попросил Россию добавить $2 млрд к кредиту

News.ruвчера в 08:00

Иран попросил у России кредит на строительство ГЭС и железных дорог

Взгляд.рувчера в 08:00

Иран рассчитывает получить от России кредит на $2 млрд, заявил Новак

РИА Новостивчера в 07:54

Новак заявил о намерении Ирана получить от России кредит на $2 млрд

RT на русскомвчера в 09:55
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 04:09, Ашберн
Происшествия

Пилот рейса Москва-Анапа умер после экстренной посадки

РБК 03:46
Происшествия

В крупном ДТП под Оренбургом погибли шесть человек

В результате аварии с участием минивэна и фуры в Оренбургской области погибли шесть человек. Среди жертв — шестилетний ребенок.
BFM.ru 01:18
Единоборства

Деонтей Уайлдер отстоял титул чемпиона мира по боксу по версии WBC

Боксер Деонтей Уайлдер одержал волевую побед над боксером Луисом Ортисом в бою за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета).
REGNUM 02:35
Происшествия

Мужчина пытался отобрать оружие у полицейского в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на сотрудника полиции напал мужчина и попытался отобрать у него оружие.
Известия 03:45
Политика

США намерены блокировать «Северный поток — 2» через военный бюджет

Конгресс США намерен включить санкции против российского газопровода "Северный поток — 2" в оборонный бюджет страны на 2020 год.
РИА Новости вчера в 22:37
Политика

На одежде президента Украины заметили шеврон с черепом

На встрече с военнослужащими ВМС Украины президент страны Владимир Зеленский показался в форме, на шевроне которой изображен череп.
REGNUM вчера в 20:00
Общество

Пушков отреагировал на заявление директора Ротару о ее травле

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на слова концертного директора Софии Ротару, заявившего, что критика в адрес исполнительницы из-за ее планов выступить в России связана с «каким-то заказом».
Известия вчера в 16:43
Общество

Tesla получила 146 тыс. заказов на электропикап Cybertruck

Компания Tesla получила примерно 146 тыс. заказов на ее первый электропикап Cybertruck.
ТАСС вчера в 17:38
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru вчера в 18:00
Политика

Британский журнал The Economist показал карту Украины без Крыма

РИА Новости 01:15
Политика

Лавров заявил о следовании традиции дипломата Трояновского

По словам главы МИД РФ, Трояновский был знаменит своей эрудицией, дипломатическим чутьем и умением находить блестящие выходы из сложных ситуаций.
Известия вчера в 17:45
Футбол

В Мексике вратарь забил гол ударом через все поле

Sport24.ru 03:59
Происшествия

Мэр Тулуна выписался из больницы после аварии

ИА Альтаир 02:27
Общество

Путин поздравил Эмира Кустурицу с днем рождения

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил известного кинорежиссера Эмира Кустурицу с днем рождения.
REGNUM 03:25
Происшествия

Мать ребенка, который задавал вопросы гею на YouTube, заявила об угрозах полицейских

Мать одного из детей, которые беседовали с геем на шоу для YouTube-канала Real Talk, заявила об угрозах на допросе в полиции, сообщает «МБХ-медиа».
Коммерсантъ 02:26
Футбол

«Фламенго» победил в финале Кубка Либертадорес

Bookmaker-ratings.ru 00:11
Теннис

Рафаэль Надаль: Новый формат добавил «Кубку Дэвиса» драматизма

GoTennis.ru 02:47
Общество

Люксовый бренд раскритиковали за напоминание о Холокосте

Люксовый бренд одежды Loewe раскритиковали за одежду, напоминающую о Холокосте, сообщает CNN.
Газета.Ru 00:21
Фигурное катание

Алена Косторная завоевала золото на этапе Гран-при в Японии

Ранее радио Sputnik сообщило, что российская фигуристка Алена Косторная обновила мировой рекорд в короткой программе на этапе Гран-при Японии.
Радио Sputnik вчера в 05:11
Общество

Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии

В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
РБК вчера в 15:40
Происшествия

Во Владивостоке арестована женщина, выкинувшая младенца в окно

По версии следствия, находясь в квартире на восьмом этаже, мать бросила ребенка в открытое окно умышленно.
Российская газета 01:38
Происшествия

Данные кандидатов на работу в Уральском банке нашли на улице

Полиция начала проверку по факту обнаружения документов из «Уральского банка реконструкции и развития», которые нашли на одной из улиц Екатеринбурга.
РБК 03:26
Хоккей

Ничушкин прервал безголевую серию, составлявшую 91 матч

Спорт-Экспресс вчера в 22:15
Происшествия

Два теплохода загорелись в Астрахани

Два речных теплохода загорелись в Трусовском районе Астрахани в ночь на воскресенье, 24 ноября.
Известия вчера в 21:29
Общество

Синоптики назвали последствия арктического вторжения

«Сухое» арктическое вторжение, из-за которого резко понизилась температура в европейской части России, грозит растениям.
Известия 02:48
Транспорт

Собянин пообещал устранить технические проблемы в работе МЦД

В ближайшее время будет проведена работа по технической отладке и налаживанию стабильной работы Московских центральных диаметров, пассажирское движение по которым было запущено 21 ноября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью программе "Неделя в городе" канала "Россия", вышедшем в воскресенье.
Интерфакс 01:43
Общество

Noize MC оштрафовали за баттл со Шнуровым

Газета.Ru 02:51
Общество

Синоптики предупредили о ледяном дожде в Москве

Ледяной дождь придет в Москву в четверг, льдом покроются дороги и тротуары, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
РИА Новости 03:41
Футбол

Болельщики «Реала» написали ответ Бэйлу на его скандальный флаг

Вингер мадридцев Гарет Бэйл на 67-й минуте заменил Родриго. Болельщики «Реала» встретили валлийца неодобрительным свистом.
Sport24.ru вчера в 23:57
Армия и оружие

В ЛНР обвинили ВСУ в размещении новой техники у линии соприкосновения

RT на русском 02:43
Как работают Яндекс.Новости?
Главное