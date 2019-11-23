Экономика
Вестник КавказаНовак: Иран попросил у России кредит в $2 млрд
Иран попросил у России кредит в $2 млрд для строительства электростанций, железных дорог и закупку вагонов для метрополитена, - сообщил сегодня министр энергетики Александр Новак.
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Иран просит у России в общей сложности до пяти миллиардов долларов в качестве кредита
Эхо Москвывчера в 08:31
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В крупном ДТП под Оренбургом погибли шесть человек
В результате аварии с участием минивэна и фуры в Оренбургской области погибли шесть человек. Среди жертв — шестилетний ребенок.
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Деонтей Уайлдер отстоял титул чемпиона мира по боксу по версии WBC
Боксер Деонтей Уайлдер одержал волевую побед над боксером Луисом Ортисом в бою за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета).
Происшествия
Мужчина пытался отобрать оружие у полицейского в Екатеринбурге
В Екатеринбурге на сотрудника полиции напал мужчина и попытался отобрать у него оружие.
Политика
США намерены блокировать «Северный поток — 2» через военный бюджет
Конгресс США намерен включить санкции против российского газопровода "Северный поток — 2" в оборонный бюджет страны на 2020 год.
Политика
На одежде президента Украины заметили шеврон с черепом
На встрече с военнослужащими ВМС Украины президент страны Владимир Зеленский показался в форме, на шевроне которой изображен череп.
Общество
Пушков отреагировал на заявление директора Ротару о ее травле
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на слова концертного директора Софии Ротару, заявившего, что критика в адрес исполнительницы из-за ее планов выступить в России связана с «каким-то заказом».
Общество
Tesla получила 146 тыс. заказов на электропикап Cybertruck
Компания Tesla получила примерно 146 тыс. заказов на ее первый электропикап Cybertruck.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Политика
Лавров заявил о следовании традиции дипломата Трояновского
По словам главы МИД РФ, Трояновский был знаменит своей эрудицией, дипломатическим чутьем и умением находить блестящие выходы из сложных ситуаций.
Футбол
В Мексике вратарь забил гол ударом через все поле
Происшествия
Мэр Тулуна выписался из больницы после аварии
Общество
Путин поздравил Эмира Кустурицу с днем рождения
Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил известного кинорежиссера Эмира Кустурицу с днем рождения.
Происшествия
Мать ребенка, который задавал вопросы гею на YouTube, заявила об угрозах полицейских
Мать одного из детей, которые беседовали с геем на шоу для YouTube-канала Real Talk, заявила об угрозах на допросе в полиции, сообщает «МБХ-медиа».
Футбол
«Фламенго» победил в финале Кубка Либертадорес
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Рафаэль Надаль: Новый формат добавил «Кубку Дэвиса» драматизма
Общество
Люксовый бренд раскритиковали за напоминание о Холокосте
Люксовый бренд одежды Loewe раскритиковали за одежду, напоминающую о Холокосте, сообщает CNN.
Фигурное катание
Алена Косторная завоевала золото на этапе Гран-при в Японии
Ранее радио Sputnik сообщило, что российская фигуристка Алена Косторная обновила мировой рекорд в короткой программе на этапе Гран-при Японии.
Общество
Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии
В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
Происшествия
Во Владивостоке арестована женщина, выкинувшая младенца в окно
По версии следствия, находясь в квартире на восьмом этаже, мать бросила ребенка в открытое окно умышленно.
Происшествия
Данные кандидатов на работу в Уральском банке нашли на улице
Полиция начала проверку по факту обнаружения документов из «Уральского банка реконструкции и развития», которые нашли на одной из улиц Екатеринбурга.
Хоккей
Ничушкин прервал безголевую серию, составлявшую 91 матч
Происшествия
Два теплохода загорелись в Астрахани
Два речных теплохода загорелись в Трусовском районе Астрахани в ночь на воскресенье, 24 ноября.
Общество
Синоптики назвали последствия арктического вторжения
«Сухое» арктическое вторжение, из-за которого резко понизилась температура в европейской части России, грозит растениям.
Транспорт
Собянин пообещал устранить технические проблемы в работе МЦД
В ближайшее время будет проведена работа по технической отладке и налаживанию стабильной работы Московских центральных диаметров, пассажирское движение по которым было запущено 21 ноября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью программе "Неделя в городе" канала "Россия", вышедшем в воскресенье.
Общество
Noize MC оштрафовали за баттл со Шнуровым
Общество
Синоптики предупредили о ледяном дожде в Москве
Ледяной дождь придет в Москву в четверг, льдом покроются дороги и тротуары, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Футбол
Болельщики «Реала» написали ответ Бэйлу на его скандальный флаг
Вингер мадридцев Гарет Бэйл на 67-й минуте заменил Родриго. Болельщики «Реала» встретили валлийца неодобрительным свистом.