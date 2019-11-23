Иран попросил у России кредит в $2 млрд для строительства электростанций, железных дорог и закупку вагонов для метрополитена, - сообщил сегодня министр энергетики Александр Новак.

Новак: Иран попросил у России кредит в $2 млрд

Происшествия В крупном ДТП под Оренбургом погибли шесть человек В результате аварии с участием минивэна и фуры в Оренбургской области погибли шесть человек. Среди жертв — шестилетний ребенок.

Единоборства Деонтей Уайлдер отстоял титул чемпиона мира по боксу по версии WBC Боксер Деонтей Уайлдер одержал волевую побед над боксером Луисом Ортисом в бою за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета).

Политика На одежде президента Украины заметили шеврон с черепом На встрече с военнослужащими ВМС Украины президент страны Владимир Зеленский показался в форме, на шевроне которой изображен череп.

Общество Пушков отреагировал на заявление директора Ротару о ее травле Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на слова концертного директора Софии Ротару, заявившего, что критика в адрес исполнительницы из-за ее планов выступить в России связана с «каким-то заказом».

Политика Лавров заявил о следовании традиции дипломата Трояновского По словам главы МИД РФ, Трояновский был знаменит своей эрудицией, дипломатическим чутьем и умением находить блестящие выходы из сложных ситуаций.

Общество Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.

Происшествия Два теплохода загорелись в Астрахани Два речных теплохода загорелись в Трусовском районе Астрахани в ночь на воскресенье, 24 ноября.

Транспорт Собянин пообещал устранить технические проблемы в работе МЦД В ближайшее время будет проведена работа по технической отладке и налаживанию стабильной работы Московских центральных диаметров, пассажирское движение по которым было запущено 21 ноября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью программе "Неделя в городе" канала "Россия", вышедшем в воскресенье.