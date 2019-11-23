Экономика

Вестник КавказаВестник КавказаНовак: Иран попросил у России кредит в $2 млрд

Иран попросил у России кредит в $2 млрд для строительства электростанций, железных дорог и закупку вагонов для метрополитена, - сообщил сегодня министр энергетики Александр Новак.
Читать в источнике
Комментировать33

Подробнее о событии

Иран попросил у России $2 млрд на строительство ГЭС и железных дорог

Коммерсантъ23 ноября в 11:12

Иран попросил у России кредит на строительство ГЭС и железных дорог

Взгляд.ру23 ноября в 08:00

Иран просит у России в общей сложности до пяти миллиардов долларов в качестве кредита

Эхо Москвы23 ноября в 08:31

Иран попросил Россию добавить $2 млрд к кредиту

News.ru23 ноября в 08:00

Новак заявил о намерении Ирана получить от России кредит на $2 млрд

RT на русском23 ноября в 09:55

Иран рассчитывает получить от России кредит на $2 млрд, заявил Новак

РИА Новости23 ноября в 07:54

Новак: Иран просит у России кредит на $2 млрд на строительство ГЭС и железных дорог

ТАСС23 ноября в 07:43
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 08:36, Ашберн
Политика

Песков: смерть Вербицкой стала большой утратой для Путина

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что кончина президента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) и бывшего ректора вуза Людмилы Вербицкой стала большой утратой для главы России Владимира Путина.
RT на русском 04:42
Шоу-бизнес

Сына актрисы Елены Яковлевой избили из-за татуировок на лице

У сына известной российской актрисы Елены Яковлевой Дениса Шальных, известного своей неординарной внешностью и обилием татуировок на всех частях тела, случился серьезный конфликт с бывшими единомышленниками по субкультуре.
Дни24 03:45
Политика

Медведев уволил главу Российского экологического оператора Буцаева

Премьер-министр России Дмитрия Медведев досрочно прекратил полномочия гендиректора, Российского экологического оператора, реализующего реформу системы обращения с отходами, Дениса Буцаева.
Известия 03:14
Экономика

Forbes назвал отрасли в РФ с миллионными доходами у руководителей

В 2019 году самыми высокими зарплатами могут похвастаться руководители предприятий в сфере тяжелой промышленности и телекоммуникационных компаний.
REGNUM 08:00
Политика

Совфед одобрил закон о признании физических лиц иноагентами

Новый закон предусматривает, что иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, могут быть признаны также частные лица, если они распространяют сообщения или материалы (в том числе в интернете), предназначенные для неограниченного круга лиц, и получают финансирование из-за рубежа.
ТАСС 07:15
Технологии

МТС представила новую стратегию на 2020–2022 годы

Совет директоров МТС утвердил новую стратегию, которая предполагает создание экосистемы новых цифровых продуктов, еще в конце октября, но детали представила лишь в понедельник, 25 ноября.
РБК 07:51
Происшествия

Почти 30 детей отравились газом в школе Нижегородской области

BFM.ru 05:06
Происшествия

Полиция Петербурга арестовала стрелявшего из «Лады-Приоры» водителя

Полиция Санкт-Петербурга арестовала водителя «Лады-Приоры», который открыл стрельбу в воздух из окна машины во время движения в районе Московских ворот.
RT на русском 07:27
Фигурное катание

Навка рассказала о разнице между Загитовой и Медведевой

Газета.Ru 04:12
Энергетика

«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из РФ

Украинская сторона допускает заключение договора по транзиту российского природного газа на год при соответствии его условий «европейским правилам».
REGNUM 06:44
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Белогорском районе

ДТП произошло в 11:25 на 32-м километре трассы Белогорск — Благовещенск.
Амурская правда 00:38
Культура

Лещенко рассказал, что думает о скандале вокруг Ротару

Мойка78 вчера в 20:00
Космос

Телескопы для отслеживания опасных для Земли комет появятся на Луне

Роскосмос планирует поставить на российской лунной базе телескопы для мониторинга опасных астероидов и комет.
News.ru 02:19
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала фото матери

Снимок, на котором звезда "Моей прекрасной няни" запечатлена в ярком коралловом платье, размещен в "сториз" Instagram девушки.
Российская газета 04:41
Транспорт

Проезд на МЦД сделали бесплатным на две недели

Lenta.ru вчера в 17:36
Общество

Телеведущая Роза Сябитова пострадала на съемках «Форта Боярд»

Телеведущая Роза Сябитова получила травму на съемках шоу "Форт Боярд". Запись выпуска доступна на сайте канала СТС.
РИА Новости 07:20
Политика

Вице-губернатор Петербурга Совершаева вернется на работу в полпредство

Вице-губернатор Петербурга Любовь Совершаева переходит на работу в полномочное представительство президента по СЗФО, сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.
РИА Новости 08:09
Экономика

Жители Колымы в среднем хранят в банках 317 тысяч рублей

Из упомянутых 82 регионов на третьем месте жители Магаданской области со средним вкладами 317,9 тыс. рублей, следом идут: Камчатка (260,9), Сахалин (248,0) и Чукотка (228,9 тыс. рублей).
REGNUM вчера в 22:11
Авто

В России с 2020 года вырастут цены на автомобили из-за утильсбора

Больше всего ставки вырастут в сегменте легковых автомобилей — в среднем на 110,7%. При этом машины с двигателем до 1 л пострадают меньше (рост на 46,1%), машины с двигателем от 3,5 л — больше (рост на 145%).
Коммерсантъ 02:23
Происшествия

Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы

Вести.Ru вчера в 18:29
Музыка

Лобода снялась в клипе лидера Rammstein

Певица Светлана Лобода снялась в новом клипе лидера Rammstein Тилля Линдеманна на песню Frau & Mann.
News.ru 23 ноября в 19:00
Религия

Работа подворья Александрийского патриархата приостановлена в Москве

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл приостановил работу Александрийского подворья в российской столице.
Известия 03:57
Общество

Количество акций протеста в России в 2019 году стало рекордным

Эксперты Центра социально-трудовых прав в своём докладе «Как протестуют россияне» называют эту цифрой рекордом за последние годы, указывая в числе самых популярных причин для акций в третьем квартале увольнения врачей, экологическую ситуацию в Шиесе и выборы в Мосгордуму.
Бел.Ру 03:30
Политика

Скворцова опровергла слухи об увольнении кардиохирурга Лео Бокерии

Глава Минздрава Вероника Скворцова опровергла появившиеся в СМИ слухи об увольнении главного кардиохирурга России Лео Бокерии.
Газета.Ru 05:51
Спорт

WADA может ввести серьезные санкции в отношении российских спортсменов

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) может ввести серьезные санкции в отношении российского спорта, сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса.
Аргументы и Факты 06:19
Политика

В Думу внесут законопроект, обязывающий росгвардейцев представляться

В Госдуму в понедельник представят на рассмотрение законопроект, обязывающий часть сотрудников Росгвардии, работающих во вневедомственной охране и подразделениях лицензионно-разрешительной работы, представляться гражданам, при этом бойцам спецподразделений Росгвардии этого делать не придется, сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ".
Интерфакс 02:40
Экономика

Какую выгоду LVMH принесет покупка Tiffany & Co. за $16,2 млрд

РБК 07:31
Футбол

Юрий Сёмин рассказал о травмах в «Локомотиве»

Наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин в преддверии встречи 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Байером" отметил, что из-за интенсивных нагрузок клуб столкнулся с проблемами травматизма.
Sport.ru 04:29
Происшествия

В Таиланде умер турист из России

РИА Новости 07:34
Экономика

Минфин раскроет сводную отчетность госкомпаний в 2023 году

После рекомендаций Международного валютного фонда (МВФ) Минфин решил опубликовать сводную финансовую отчетность в 2023 году (за 2022 год).
Коммерсантъ вчера в 23:30
Как работают Яндекс.Новости?
Главное