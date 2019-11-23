Экономика

RT на русскомRT на русскомНовак заявил о намерении Ирана получить от России кредит на $2 млрд

Министр энергетики России Александр Новак рассказал о намерении Ирана получить от страны кредит на $2 млрд на реализацию ряда проектов. По его словам, с учётом ранее принятых решений общая сумма кредита может составить порядка $5 млрд.
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Иран попросил у России $2 млрд на строительство ГЭС и железных дорог

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Иран попросил у России кредит на строительство ГЭС и железных дорог

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Иран просит у России в общей сложности до пяти миллиардов долларов в качестве кредита

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Новак заявил о намерении Ирана получить от России кредит на $2 млрд

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РИА Новости07:54

Новак: Иран просит у России кредит на $2 млрд на строительство ГЭС и железных дорог

ТАСС07:43
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Глава британского правительства Борис Джонсон заявил, что если его партия победит на выборах, то очередные дебаты и голосование по соглашению с Евросоюзом будут проведены до Рождества.
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«Заместитель госсекретаря Салливан вновь заявил министру иностранных дел Лаврову, что улучшение двусторонних отношений зависит от приверженности Москвы Минским соглашениям и отказа от усилий по подрыву наших демократических процессов», — говорится в заявлении официального представителя Госдепа Морган Ортагус.
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Министр военно-морских сил (ВМС) США Ричард Спенсер выражал готовность уйти в отставку из-за несогласия с американским лидером Дональдом Трампом о наказании обвиненного в преступлении военного.
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НАТО пока не заинтересована в приеме Украины в свои ряды, заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
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В ночь с субботы на воскресенье в Тихом океане возле Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5.6, которое ощутили местные жители.
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Спутник российской системы раннего предупреждения о ракетном нападении «Космос-2422» сошёл с орбиты и сгорел в верхних слоях атмосферы 22 ноября.
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Парламент Боливии принял закон о новых выборах президента

Палата депутатов парламента Боливии одобрила закон о проведении новых выборов президента.
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Вылетел аккумулятор, разбились стекла: пьяный парень на ВАЗ врезался в столб на Малышева

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Составлены правила общения с космонавтами

Центр подготовки космонавтов и Ракетно-космическая корпорация "Энергия" (оператор российского сегмента Международной космической станции) составили методические рекомендации по ведению связи между Центром управления полетами и космонавтами, они уже внедрены в работу и дали первые результаты, говорится в совместном докладе двух организаций, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
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Немецкий врач назвала десять способных заменить лекарства продуктов

Немецкий врач Франциска Рубин выбрала десять продуктов, которые могут заменить лекарства и позволят укрепить иммунитет, передает журнал Focus.
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Российские военные раздали гуманитарную помощь в сирийской Хасеке

Российские военные впервые за время вооруженного конфликта в Сирии оказали гуманитарную помощь жителям города Хасеке на севере страны, сообщил журналистам офицер российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) РФ в Сирии Алексей Сергеев.
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К Земле летит астероид размером с челябинский метеорит

«Обнаружение произошло в интервале наибольшего сближения с Землёй, при этом минимальное расстояние между центром Земли составило 139 тыс. 410 км. По оценкам, обнаруженный астероид имеет поперечный размер 10-15 м, что сопоставимо с метеоритом, упавшим в районе Челябинска 15 февраля 2013 года», — говорится в сообщении «Роскосмоса».
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В ходе трансляции слов специалиста в эфир попали и слова Ван Бастена, который, скорее всего, решил пошутить и произнес нацистское приветствие («Sieg Heil»).
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Российский политик. Министр энергетики Российской Федерации с 21 мая 2012 года.
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