Министр энергетики России Александр Новак рассказал о намерении Ирана получить от страны кредит на $2 млрд на реализацию ряда проектов. По его словам, с учётом ранее принятых решений общая сумма кредита может составить порядка $5 млрд.

Новак заявил о намерении Ирана получить от России кредит на $2 млрд

Политика Джонсон рассказал, что будет делать в случае победы на выборах Глава британского правительства Борис Джонсон заявил, что если его партия победит на выборах, то очередные дебаты и голосование по соглашению с Евросоюзом будут проведены до Рождества.

Политика Будущий посол США назвал условие улучшения отношений с Россией «Заместитель госсекретаря Салливан вновь заявил министру иностранных дел Лаврову, что улучшение двусторонних отношений зависит от приверженности Москвы Минским соглашениям и отказа от усилий по подрыву наших демократических процессов», — говорится в заявлении официального представителя Госдепа Морган Ортагус.

Общество Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.

Происшествия Жители Южных Курил ощутили землетрясение В ночь с субботы на воскресенье в Тихом океане возле Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5.6, которое ощутили местные жители.

Общество Составлены правила общения с космонавтами Центр подготовки космонавтов и Ракетно-космическая корпорация "Энергия" (оператор российского сегмента Международной космической станции) составили методические рекомендации по ведению связи между Центром управления полетами и космонавтами, они уже внедрены в работу и дали первые результаты, говорится в совместном докладе двух организаций, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Армия и оружие Российские военные раздали гуманитарную помощь в сирийской Хасеке Российские военные впервые за время вооруженного конфликта в Сирии оказали гуманитарную помощь жителям города Хасеке на севере страны, сообщил журналистам офицер российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) РФ в Сирии Алексей Сергеев.

Космос К Земле летит астероид размером с челябинский метеорит «Обнаружение произошло в интервале наибольшего сближения с Землёй, при этом минимальное расстояние между центром Земли составило 139 тыс. 410 км. По оценкам, обнаруженный астероид имеет поперечный размер 10-15 м, что сопоставимо с метеоритом, упавшим в районе Челябинска 15 февраля 2013 года», — говорится в сообщении «Роскосмоса».