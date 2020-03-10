Энергетика
МИР 24Новак: Падение цен на нефть не отразится на стоимости бензина в России
Розничные цены на бензин останутся стабильными на АЗС, несмотря на падение стоимости нефти. Это связано с ранее принятыми властями регуляторными мерами по стабилизации ситуации с топливным рынком, заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24».
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