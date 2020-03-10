Розничные цены на бензин останутся стабильными на АЗС, несмотря на падение стоимости нефти. Это связано с ранее принятыми властями регуляторными мерами по стабилизации ситуации с топливным рынком, заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24».

Новак: Падение цен на нефть не отразится на стоимости бензина в России

Здоровье Власти Украины ввели карантин из-за коронавируса Правительство Украины объявило о мерах по борьбе с распространением коронавируса в стране, среди которых запланирован карантин в школах и других учебных заведениях сроком на три недели.

Космос Blue Origin показала ракету-конкурента Falcon Heavy Обтекатель тяжёлой ракеты диаметром более семи метров обладает настолько внушительными габаритами, что внутри него может полностью поместиться New Shepard, другая ракета, разработанная Blue Origin.

Фигурное катание Канада отменила Чемпионат мира по фигурному катанию Правительство Канады подтвердило 8-ой случай заболевания китайским коронавирусом и оменило проведение Чемпионата мира по фигурному катанию в Монреале, сообщает La Presse.

Политика Байден лидирует на праймериз Демократической партии США Берни Сандерс проигрывает в трех из шести штатах на праймериз "супервторника II" фавориту предвыборной гонки Джо Байдену.

Политика Володин предупредил желавших проголосовать против поправок депутатов За принятие внесения поправок в Основной закон проголосовали 383 депутата, против не выступил никто, еще 43 депутата воздержались.

Общество В России зафиксировано восемь новых случаев заражения коронавирусом За последние сутки в России зарегистрировано восемь случаев коронавирусной инфекции у населения: шесть больных – в Москве, еще два – в Московской области, сообщает федеральный оперативный штаб.

Общество Таиланд ужесточил из-за коронавируса правила въезда для россиян Возможность для россиян месяц жить в Таиланде без визы не отменяется, несмотря на ужесточение со стороны тайских властей въезда для граждан РФ, пояснил руководитель службы маркетинга представительства по туризму Таиланда Константин Кинель.

Политика Козак анонсировал новый механизм урегулирования конфликта в Донбассе Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак, курирующий теперь украинское направление, анонсировал появление нового механизма урегулирования конфликта в Донбассе.