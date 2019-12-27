Энергетика

ИнтерфаксИнтерфаксНовак допустил выход России из соглашения ОПЕК+ в 2020 году

С 1 января 2020 года страны ОПЕК+ должны до апреля держать объемы добычи нефти на уровне, меньшем на 1,7 млн баррелей в сутки уровня октября 2018 года, плюс Саудовская Аравия дополнительно снизит свою добычу на 400 тыс. б/с.
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Новак счел целесообразным постепенный отказ России от сокращения добычи нефти

Rambler News Service03:48

В России не исключили выхода из соглашения ОПЕК+

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Россия захотела подорвать главное нефтяное соглашение мира

Lenta.ru05:22

Слово и дело - Россия наращивает нефтедобычу в условиях сделки ОПЕК+ второй год

Интерфакс07:13

Новак: Нужно постепенно принимать решение о выходе из сделки ОПЕК+

Российская газета03:42

Новак: Россия скоро рассмотрит вопрос о выходе из соглашения ОПЕК+

Газета.Ru03:35

Россия может выйти из сделки ОПЕК+

Московский Комсомолец03:10
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Общество

Батурину объявили в розыск по делу о клевете

ТАСС 11:34
Технологии

В WhatsApp появятся «исчезающие сообщения»

В новой бета-версии мессенджера WhatsApp для систем iOS и Android появилась функция исчезающих сообщений, сообщает WABetaInfo.
РИА Новости 08:24
Общество

Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Газета.Ru 05:25
Политика

Земан допустил отмену визита в Москву из-за оценки событий 1968 года

Президент Чехии Милош Земан заявил, что может отменить визит в Москву на 75-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне из-за негативной оценки МИД России принятого чешскими властями закона о признании 21 августа Днём памяти жертв вторжения и последующей оккупации (ЧССР) войсками Варшавского договора в 1968 году.
RT на русском 11:04
Политика

Новак: «Северный поток — 2» запустят до конца 2020 года

Газопровод «Северный поток — 2» будет запущен до конца 2020 года, заявил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
RT на русском 10:43
Экономика

Абрамович консолидировал 25,1% «Трансконтейнера»

Источник, близкий к «Енисей Капиталу», отказался уточнить, зачем компания увеличила долю в операторе и планирует ли продать консолидированный пакет группе «Дело» Сергея Шишкарева, которая 27 ноября выиграла приватизационный аукцион по продаже 50% плюс две акции «Трансконтейнера».
РБК 11:05
Происшествия

В Канзасе произошел взрыв на авиационном заводе, сообщили СМИ

РИА Новости 11:20
Экономика

«Газпром» выплатил «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов

"Газпром" выплатил "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража, сообщил представитель российской компании.
РИА Новости 11:36
Экономика

Строительство двух станций «коричневой» линии метро в Петербурге может подорожать

Стоимость строительства станций «Юго-Западная» и «Путиловская» станций Красносельско-Калининской линии метро может вырасти в цене, сообщает «Фонтанка.ру».
Коммерсантъ Санкт-Петербург 11:06
Культура

В «Один дома» Маколея Калкина заменили на Сильвестра Сталлоне

КиноПоиск 25 декабря в 08:10
Политика

В Крыму сочли заявление США о запуске поездов по мосту завистью

23 декабря состоялся запуск первых поездов по Крымскому мосту, на открытии которого присутствовал президент России Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 16:55
Футбол

Клопп ответил на вопрос, может ли «Ливерпуль» побить рекорд «Арсенала»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос о том, может ли его команда побить рекорд «Арсенала» в виде 49 матчей Премьер-лиги без поражений.
Евро-футбол.ру 11:16
Армия и оружие

Гиперзвуковой комплекс «Авангард» заступил на боевое дежурство

РИА Новости 05:51
Политика

В Киеве рассказали о сетке телеканала для неподконтрольного Донбасса

Новый государственный телеканал для жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, который будет запущен в феврале 2020 года, совместит функции развлекательного и информационного вещания, заявил замглавы Министерства молодежи и спорта Украины Анатолий Максимчук.
RT на русском 11:49
Происшествия

В Казахстане потерпел крушение пассажирский самолет

Пассажирский самолет, принадлежащий авиакомпании BEK AIR, потерпел крушение.
NewInform вчера в 22:32
Фигурное катание

«Другой бы приехал и сдался»: Тарасова оценила прокат Медведевой на ЧР

Ну не важно, человек не сдается, борется, другой бы приехал и сдался бы — инвентарь сломался, с каждым может быть.
РИА Новости 10:09
Кино

Райан Рейнольдс подтвердил выход «Дэдпула 3»

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Общество

Букмекерские конторы в России могут закрыться с 1 января

Бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов 24 декабря направил письмо главе Минэкономразвития Максиму Орешкину, в котором предложил принять срочные меры, чтобы не допустить закрытия большинства букмекерских контор из-за изменений нормативной правовой базы.
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Экономика

Tesla привлекла миллиардное финансирование от китайских банков

Ранее на этой неделе агентство Reuters сообщило, что Tesla и группа китайских банков договорились о предоставлении нового пятилетнего кредита на 10 млрд юаней для автомобильного завода в Шанхае.
Вести.Финанс вчера в 22:37
Армия и оружие

Минобороны опровергло сообщения о драке военных России и США в Сирии

В Минобороны России заявили, что информация о драке между российскими и американскими военными в Сирии, опубликованная Сирийским центром мониторинга за соблюдением прав человека, не соответствует действительности.
РБК 08:51
Политика

Путин обсудил с президентом Египта полное восстановление авиасообщения

РИА Новости 09:08
Общество

Британский посол описал Россию тремя словами

Отвечая на просьбу описать Россию тремя словами, посол сказал, что та — «увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — теплая».
РБК 08:47
Происшествия

Пенсионерка из Калмыкии осуждена за содействие террористам

В результате было возбуждено уголовное дело по статье "Содействие террористической деятельности".
Российская газета 07:45
Политика

Украина попросила военную помощь у Германии и получила отказ

Германия отклонила просьбу Украины о предоставлении военной помощи.
Lenta.ru 10:27
Армия и оружие

Россия предложила НАТО отказаться от военных учений

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко предложил НАТО отказаться от военных учений у российских границ и границ Альянса.
DixiNews вчера в 02:26
Хоккей

СКА победил «Сибирь» и стал первым в Западной конференции

АБН 10:48
Армия и оружие

Рогозин объяснил сокращение плана космических пусков в 2019 году

Другая причина сокращения числа пусков, пояснил Рогозин, - сдвиг запусков ряда космических аппаратов в интересах Минобороны.
Газета.Ru 10:05
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Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом

Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом.
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Шоу-бизнес

Пелагея разводится с хоккеистом Телегиным

Певица Пелагея заявила о расставании со своим супругом - хоккеистом Иваном Телегиным. О разводе она рассказала в своем Instagram.
РЕН ТВ вчера в 06:11
Экономика

Минтруд сообщил о росте пенсий по старости в 2019 году

Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров за 2019 год вырос на 1,1 тыс. рублей.
Известия 05:13
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