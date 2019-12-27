Энергетика

ИнтерфаксИнтерфаксНовак допустил выход России из соглашения ОПЕК+ в 2020 году

С 1 января 2020 года страны ОПЕК+ должны до апреля держать объемы добычи нефти на уровне, меньшем на 1,7 млн баррелей в сутки уровня октября 2018 года, плюс Саудовская Аравия дополнительно снизит свою добычу на 400 тыс. б/с.
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Новак допустил выход России из соглашения ОПЕК+ в 2020 году

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Новак: Нужно постепенно принимать решение о выходе из сделки ОПЕК+

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Новак: Россия скоро рассмотрит вопрос о выходе из соглашения ОПЕК+

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В России не исключили выхода из соглашения ОПЕК+

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Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек

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Первый ракетный комплекс «Авангард» поставлен на боевое дежурство

Первый полк, вооруженный ракетным комплексом «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком, заступил на боевое дежурство, доложил президенту России Владимиру Путину министр обороны Сергей Шойгу.
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Американские и российские военные подрались в Сирии

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После ДТП с автобусом в Липецкой области возбуждено уголовное дело

МВД возбудило уголовное дело после ДТП в Липецкой области, где опрокинулся рейсовый автобус.
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Найдены возможные останки убитой историком Соколовым аспирантки СПбГУ

В Санкт-Петербурге были найдены останки убитой экс-преподавателем СПбГУ историком Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Ещенко.
Газета.Ru вчера в 09:59
Происшествия

В офисе ФБК Алексея Навального прошли обыски

В офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в Москве прошли обыски. Об этом сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.
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Происшествия

В Подмосковье школьница умерла во время сдачи ГТО в бассейне

Вести.Ru 06:10
Происшествия

Опубликованы фото с места ужасной смертельной аварии под Пензой

В Сети опубликованы фото, на которых запечатлены последствий страшной смертельной аварии, случившейся в пятницу, 27 декабря, рядом с поселком Монтажный в Пензенском районе.
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Песков назвал слухами версию о теракте при взрыве дома в Магнитогорске

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Доказано цифрами: «евроинтеграция» обрушила промышленность Украины

Власти Украины не слишком переживают относительно такого положения дел в промышленности, отмечая, что это соответствует общемировым тенденциям.
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РПЦ изменила правила крещения детей

Синод Русской православной церкви отменил ограничения в таинствах и поминовении для людей, которые носят имена святых любых поместных православных церквей мира или созвучные им имена.
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Число жертв авиакатастрофы в Казахстане возросло до 15

15 человек погибли, еще 35 пострадали при крушении пассажирского самолета Fokker-100 в Алма-Ате.
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Мэр Херсона Владимир Николаенко и депутаты городского совета ответили президенту России Владимиру Путину на слова о том, что юг Украины и в частности Причерноморье — это исконно русские территории.
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В Великом Новгороде Следственный комитет начал расследование уголовного дела в отношении двух сотрудников полиции, которые отказались принять заявление о пропаже несовершеннолетнего, позднее жестоко убитого.
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Автор публикации изучил видео взлета российского самолета, который проходил на испытательном аэродроме ЛИИ имени Громова в подмосковье, и обратил внимание на необычный цвет пламени, вырывавшегося из сопел, и продолжительность форсажа бомбардировщика.
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Семья Заворотнюк отреагировала на слухи о танцующей на шесте актрисе

Семья Анастасии Заворотнюк резко отреагировала на слухи, появившиеся в ряде СМИ о якобы здоровой и даже танцующей на шесте актрисы.
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ПСЖ предлагает Мбаппе контракт с зарплатой 32 млн евро в год

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В России пропало жизненно важное для больных лейкозом лекарство

В России пропало жизненно важное для больных лейкозом лекарство - зарубежный препарат «Онкаспар».
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Наташа Королева неудачно увеличила губы

Наташа Королева увеличила себе губы.
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Украина впервые взыскала штраф за полет над Крымом

Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом, сообщило командование воздушных сил страны со ссылкой на государственную авиационную службу в Facebook.
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Forbes составил рейтинг самых успешных российских миллиардеров 2010-х

Forbes опубликовал список самых успешных российских миллиардеров 2010-х годов.
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Появилось видео с места покушения на главу района Воронежской области

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Росстат опубликовал демографический прогноз на 16 лет

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Александр Валентинович Новак
Российский политик
Российский политик. Министр энергетики Российской Федерации с 21 мая 2012 года.
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