Энергетика
ИнтерфаксНовак допустил выход России из соглашения ОПЕК+ в 2020 году
С 1 января 2020 года страны ОПЕК+ должны до апреля держать объемы добычи нефти на уровне, меньшем на 1,7 млн баррелей в сутки уровня октября 2018 года, плюс Саудовская Аравия дополнительно снизит свою добычу на 400 тыс. б/с.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Новак счел целесообразным постепенный отказ России от сокращения добычи нефти
Rambler News Service03:48
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 07:13, Ашберн
Происшествия
Обвинивший росгвардейцев в подкинутых наркотиках житель Омска погиб
Как пишет портал ngs55.ru, Федоров утверждал, что двое сотрудников Росгвардии остановили его на улице и подбросили наркотики.
Общество
Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек
В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.
Фигурное катание
Алиев стал чемпионом России по фигурному катанию
Шоу-бизнес
Евгений Петросян: «Понял, что не могу уже больше молчать»
Общество
Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа
Армия и оружие
Первый ракетный комплекс «Авангард» поставлен на боевое дежурство
Первый полк, вооруженный ракетным комплексом «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком, заступил на боевое дежурство, доложил президенту России Владимиру Путину министр обороны Сергей Шойгу.
Происшествия
После ДТП с автобусом в Липецкой области возбуждено уголовное дело
МВД возбудило уголовное дело после ДТП в Липецкой области, где опрокинулся рейсовый автобус.
Происшествия
Найдены возможные останки убитой историком Соколовым аспирантки СПбГУ
В Санкт-Петербурге были найдены останки убитой экс-преподавателем СПбГУ историком Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Ещенко.
Происшествия
В офисе ФБК Алексея Навального прошли обыски
В офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в Москве прошли обыски. Об этом сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.
Происшествия
Опубликованы фото с места ужасной смертельной аварии под Пензой
В Сети опубликованы фото, на которых запечатлены последствий страшной смертельной аварии, случившейся в пятницу, 27 декабря, рядом с поселком Монтажный в Пензенском районе.
Экономика
Доказано цифрами: «евроинтеграция» обрушила промышленность Украины
Власти Украины не слишком переживают относительно такого положения дел в промышленности, отмечая, что это соответствует общемировым тенденциям.
Религия
РПЦ изменила правила крещения детей
Синод Русской православной церкви отменил ограничения в таинствах и поминовении для людей, которые носят имена святых любых поместных православных церквей мира или созвучные им имена.
Происшествия
Число жертв авиакатастрофы в Казахстане возросло до 15
15 человек погибли, еще 35 пострадали при крушении пассажирского самолета Fokker-100 в Алма-Ате.
Армия и оружие
В Сети показали кадры испытаний российского комплекса ПВО «Гибка-С»
Общество
Канадский телеканал вырезал сцену с Трампом из фильма «Один дома 2»
Шоу-бизнес
Лазарев с цветами растрогал прооперированную Кудрявцеву
Кудрявцева сняла на видео Лазарева, который с букетом цветов и подарочным пакетом входит в ее палату.
Политика
Мэр Херсона ответил на слова Путина об исконно русских землях
Мэр Херсона Владимир Николаенко и депутаты городского совета ответили президенту России Владимиру Путину на слова о том, что юг Украины и в частности Причерноморье — это исконно русские территории.
Происшествия
В Новгороде подростка убили после отказа полиции его искать
В Великом Новгороде Следственный комитет начал расследование уголовного дела в отношении двух сотрудников полиции, которые отказались принять заявление о пропаже несовершеннолетнего, позднее жестоко убитого.
Армия и оружие
Западные эксперты заинтересовались взлетом российского Ту-22М3
Автор публикации изучил видео взлета российского самолета, который проходил на испытательном аэродроме ЛИИ имени Громова в подмосковье, и обратил внимание на необычный цвет пламени, вырывавшегося из сопел, и продолжительность форсажа бомбардировщика.
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк отреагировала на слухи о танцующей на шесте актрисе
Семья Анастасии Заворотнюк резко отреагировала на слухи, появившиеся в ряде СМИ о якобы здоровой и даже танцующей на шесте актрисы.
Здоровье
В России пропало жизненно важное для больных лейкозом лекарство
В России пропало жизненно важное для больных лейкозом лекарство - зарубежный препарат «Онкаспар».
Шоу-бизнес
Наташа Королева неудачно увеличила губы
Наташа Королева увеличила себе губы.
Политика
Украина впервые взыскала штраф за полет над Крымом
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом, сообщило командование воздушных сил страны со ссылкой на государственную авиационную службу в Facebook.
Экономика
Forbes составил рейтинг самых успешных российских миллиардеров 2010-х
Forbes опубликовал список самых успешных российских миллиардеров 2010-х годов.
Происшествия
Появилось видео с места покушения на главу района Воронежской области
Телеканал «Вести Воронеж» опубликовал видеозапись с места взрыва автомобиля главы администрации Рамонского района Воронежской области Николая Фролова.
Общество
Росстат опубликовал демографический прогноз на 16 лет
Высокий прогноз Росстата предполагает, что общая численность населения страны к началу 2036 года вырастет до 150,126 миллиона человек, а средняя продолжительность жизни увеличится с 73,42 года в 2020 году до 79,1 года в 2035-м.