Энергетика
УтроNewsНовак: РФ может выйти из соглашения ОПЕК+ в 2020 году
Министр энергетики РФ Александр Новак рассказал, что сокращение нефтедобычи в рамках сделки ОПЕК+ это не вечный процесс. И все равно придется принимать решение о том, чтобы выйти из сделки с целью сохранения доли на рынке и реализации российскими нефтяными компаниями свои проекты.
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Новак счел целесообразным постепенный отказ России от сокращения добычи нефти
Rambler News Service03:48
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В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Трактор» принимал в Челябинске «Спартак».
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Энергетика
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Общество
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Пассажирский самолет упал в Казахстане
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DNS планирует построить город на Дальнем Востоке
Компания DNS (владеет сетью магазинов по продаже компьютерной, цифровой и бытовой техники) планирует построить город на Дальнем Востоке, сообщил ее генеральный директор Дмитрий Алексеев в Facebook.
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Политика
Киев хочет в феврале запустить телеканал для жителей Донбасса
Министерство культуры планирует запустить в феврале 2020 года украинский канал, ориентированный на жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, сообщил первый заместитель министра культуры, молодежи и спорта Анатолий Максимчук.
Политика
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Президент России Владимир Путин на совещании Совета безопасности 27 декабря утвердил новую Доктрину продовольственной безопасности России.
Общество
Шарлотта в изумрудном пальто скопировала реверанс матери королеве
На службу герцогиня надела светлое пальто, а голову украсила изумрудной шапочкой. Довершили образ туфли и клатч этого же цвета.
Хоккей
Андрей Мартемьянов: «Амур» больше хотел и победил
Соперник больше хотел, они и выиграли, Поздравляю Амур с победой, он ее заслужил.
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Подключение к теплице происходит посредством смартфона.
Футбол
Егоров подал в отставку с поста главы судейского департамента РФС
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров подал в отставку со своего поста по собственному желанию.
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Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко считает, что Федора Емельяненко ждет нервный бой с американцем Куинтоном Джексоном в японской Сайтаме.
Фигурное катание
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Алена Косторная превысила свой же мировой рекорд, набрав 89,86 балла за короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.
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Президент Чехии Милош Земан заявил, что может отменить визит в Москву на 75-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне из-за негативной оценки МИД России принятого чешскими властями закона о признании 21 августа Днём памяти жертв вторжения и последующей оккупации (ЧССР) войсками Варшавского договора в 1968 году.
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Эрдоган сел за руль первого турецкого электромобиля
Происшествия
Ребенок и двое взрослых погибли в ДТП в Саратовской области
По информации пресс-службы, ДТП произошло в Аткарском районе на трассе Тамбов - Саратов.
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Шоу-бизнес
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Певица заявила, что нисколько не жалеет о трёх годах семейной жизни с Иваном Телегиным, но их история закончена.
Политика
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Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер вернется на ринг 22 февраля 2020 года.
Авто
Появилось возможное изображение новой машины Формулы-1 «Феррари»
В социальных сетях появилось возможное изображение нового гоночного болида Формулы-1 «Феррари».