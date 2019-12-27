Энергетика

УтроNewsУтроNewsНовак: РФ может выйти из соглашения ОПЕК+ в 2020 году

Министр энергетики РФ Александр Новак рассказал, что сокращение нефтедобычи в рамках сделки ОПЕК+ это не вечный процесс. И все равно придется принимать решение о том, чтобы выйти из сделки с целью сохранения доли на рынке и реализации российскими нефтяными компаниями свои проекты.
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