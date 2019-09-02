Энергетика
РЕН ТВНовак: РФ сократила добычу нефти на 143 тыс. баррелей в сутки
Министр энергетики России Александр Новак заявил о том, что ради ОПЕК+ Россия сократила добычу нефти в августе на 143 тыс. баррелей в сутки.
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Россия в августе снизила добычу нефти меньше требуемого ОПЕК+ из-за загрязнения «Дружбы»
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