В сентябре, заверил Новак, Россия "намерена полностью соответствовать оговоренным уровням добычи в рамках кооперации ОПЕК+". Министр добавил, что в июне-июле Россия сократила добычу на 289 и 278 тыс. баррелей в сутки, соответственно.

с чего всё началось

Министр энергетики России Александр Новак заявил о том, что ради ОПЕК+ Россия сократила добычу нефти в августе на 143 тыс. баррелей в сутки.

Новак: РФ сократила добычу нефти на 143 тыс. баррелей в сутки

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