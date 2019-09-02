Энергетика

РЕН ТВРЕН ТВНовак: РФ сократила добычу нефти на 143 тыс. баррелей в сутки

Министр энергетики России Александр Новак заявил о том, что ради ОПЕК+ Россия сократила добычу нефти в августе на 143 тыс. баррелей в сутки.
Читать в источнике
Комментировать1
с чего всё началось

Новак связал слабое сокращение добычи Россией в августе с последствиями ЧП на «Дружбе»

В сентябре, заверил Новак, Россия "намерена полностью соответствовать оговоренным уровням добычи в рамках кооперации ОПЕК+". Министр добавил, что в июне-июле Россия сократила добычу на 289 и 278 тыс. баррелей в сутки, соответственно.
ТАССвчера в 15:03

Подробнее о событии

Россия в августе снизила добычу нефти меньше требуемого ОПЕК+ из-за загрязнения «Дружбы»

Коммерсантъвчера в 18:53

Новак объяснил невыполнение Россией сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти

Взгляд.рувчера в 15:35

Новак: РФ сократила добычу нефти на 143 тыс. баррелей в сутки

РЕН ТВвчера в 14:55

Россия из-за очистки «Дружбы» недосократила добычу нефти

Известиявчера в 15:48

РФ из-за очистки «Дружбы» сократила добычу в 1,5 раза меньше, чем требует ОПЕК+

Интерфаксвчера в 15:11

Новак связал слабое сокращение добычи Россией в августе с последствиями ЧП на «Дружбе»

ТАССвчера в 15:03

Новак объяснил меньшее сокращение добычи нефти ситуацией с «Дружбой»

РБКвчера в 17:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 02:21, Вашингтон
Политика

Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с оскорблениями пострадавших от паводка жителей города Тулун Иркутской области, которые якобы прозвучали со стороны главы пресс-службы правительства региона Ирины Алашкевич.
RT на русском вчера в 14:40
Политика

Министр образования Украины ответила на обвинения в безграмотности

Высмеянная в соцсетях за многочисленные грамматические ошибки министр образования и науки Украины Анна Новосад пообещала сделать из них выводы и иначе относиться к публикациям в Facebook.
Известия вчера в 19:35
Происшествия

Прокуратура просит 6 лет тюрьмы для блогера за угрозы детям силовиков

REGNUM вчера в 12:59
Происшествия

На Урале инспектор ГИБДД отправится в колонию за липовые ДТП

В Свердловской области осужден экс-сотрудник ГИБДД 36-летний Алексей Лошаков — по просьбе своего знакомого он оформлял аварии, которые в реальности не происходили.
URA.Ru 01:23
Кино

Волгоградцев приглашают посмотреть кино в парке под звездами

Волга-Медиа 02:07
Общество

Католическая школа изъяла книги о «Гпарри поттере» в США

Газета.Ru 02:17
Экономика

Аграрии Калининграда заявили о критической ситуации с продажей пшеницы

РБК 00:01
Армия и оружие

Jerusalem Post: Российские самолеты для Турции в обмен на территорию

Со слов The Jerusalem Post, внимание Эрдогана в ходе посещения Москвы к Су-35 и Су-57, моментально подхваченное СМИ из РФ, как раз и можно воспринимать в контексте указанного обмена.
Военное обозрение 01 сентября в 23:29
Теннис

Последней четвертьфиналисткой US Open стала Андрееску

В четвертьфинале американского этапа "Большого шлема" Андрееску сыграет с бельгийкой теннисисткой Элисе Мертенс.
МонаВиста 01:50
Общество

Минтруд сообщил об увеличении в России числа работающих пенсионеров

По заявлению министра труда Максима Топилина, за последние пять лет в России увеличилось число работающих пенсионеров, сообщает РБК.
ТагилСити.ру 01 сентября в 06:55
Происшествия

Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России

Российская газета вчера в 18:48
Происшествия

Военный инструктор утонул в танке в Забайкалье

В пресс-службе Восточного военного округа сообщили, что обучаемый механик-водитель успешно покинул тонущий танк, однако проводящий занятие опытный контрактник-инструктор "до конца боролся за живучесть танка и погиб".
Газета.Ru 01:55
Общество

Анастасии Заворотнюк разрешили покинуть Россию

В мае этого года Федеральная служба судебных приставов (ФССП) подала иск к Заворотнюк о временном ограничении выезда за рубеж из-за долга в размере 1,6 миллиона рублей.
Lenta.ru вчера в 13:16
Музыка

Автор песни «Третье сентября» раскрыл ее смысл

Газета.Ru вчера в 23:09
Футбол

Головин прибыл в расположение сборной России

Пресс-служба сборной России сообщила о прибытии в расположение национальной команды полузащитника «Монако» Александра Головина.
Чемпионат вчера в 15:14
Политика

Против экс-спикера Рады Парубия завели ещё одно уголовное дело

Против бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия было открыто ещё одно уголовное дело, сообщили 3 сентября «Украинские новости».
REGNUM 01:33
Политика

В Улан-Баторе Путин обсудит развитие диалога России и Монголии

Развитие диалога России и Монголии во всех сферах сегодня обсудят лидеры двух стран.
Вести.Ru вчера в 23:04
Политика

Стала известна новая схема обмена заключенными России и Украины

Обмен заключенными между Россией и Украиной, который может коснуться, в частности, задержанных в Керченском проливе украинских моряков, а также главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского и режиссера Олега Сенцова, был отложен из-за юридических проволочек.
Газета.Ru вчера в 16:20
Происшествия

Азара и Ляскина задержали в Москве

Сотрудники правоохранительных органов за один вечер задержали российского журналиста Илью Азара и активиста Фонда борьбы с коррупцией Николая Ляскина.
Газета.Ru вчера в 15:55
Политика

В раде назвали катастрофой ситуацию с углем на Украине

Ситуация с запасами угля на Украине является катастрофической, заявил глава Независимого профсоюза горняков и депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Михаил Волынец.
Известия вчера в 17:32
Политика

Лукашенко отказался ездить на работу на велосипеде из-за Зеленского

Газета.Ru вчера в 15:06
Политика

Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне

Российское посольство в Великобритании назвало неприемлемым заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что в сентябре 1939 года Польша оказалась «между фашистским молотом и коммунистической наковальней».
RT на русском вчера в 18:29
Культура

Розенбаум рассказал о своем состоянии после операции

Газета.Ru 02:08
Политика

Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1»

Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.
Российская газета 01:00
Интернет

«МаксимаТелеком»: Закрытая сеть Wi-Fi с шифрованием запущена в Московском метрополитене

«МаксимаТелеком» запустила в московском метро закрытую сеть Wi-Fi с шифрованием, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе оператора.
Агентство Москва 01:00
Происшествия

В Краснодаре вынужденно сел летевший в Анталью самолет

Российская газета 01:41
Происшествия

Найдены тела 25 погибших при пожаре на судне в Калифорнии

Обнаружены тела 25 погибших при пожаре и затоплении коммерческого судна Conception в Калифорнии у берегов острова Санта-Крус, продолжаются поиски еще девяти пропавших, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на береговую охрану.
РИА Новости 01:20
Происшествия

Восемь детей погибли при нападении на школу в Китае

Известия 00:55
Общество

В Кузбассе закрыли детсад из-за радиоактивного газа

В одном из детских садов в Кемеровской области обнаружили превышенную концентрацию радиоактивного газа радона.
Газета.Ru 01:50
Здоровье

В Уфе пройдет I российско-китайский конгресс детских хирургов

Масштабный V Форум детских хирургов России и I российско-китайский конгресс детских хирургов пройдет в Уфе 3−5 сентября.
REGNUM вчера в 04:07
Как работают Яндекс.Новости?
Грязная нефть в «Дружбе»Больше новостей по теме
Главное