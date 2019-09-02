Энергетика
РЕН ТВНовак: РФ сократила добычу нефти на 143 тыс. баррелей в сутки
Министр энергетики России Александр Новак заявил о том, что ради ОПЕК+ Россия сократила добычу нефти в августе на 143 тыс. баррелей в сутки.
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с чего всё началось
В сентябре, заверил Новак, Россия "намерена полностью соответствовать оговоренным уровням добычи в рамках кооперации ОПЕК+". Министр добавил, что в июне-июле Россия сократила добычу на 289 и 278 тыс. баррелей в сутки, соответственно.ТАССвчера в 15:03
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