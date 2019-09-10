Экономика
REGNUMНовак: Россия и Саудовская Аравия не обсуждали повышение нефтяных цен
Россия и Саудовская Аравия не обсуждали возможность повышения нефтяных цен на встрече министра энергетики России Александра Новака и нового министра энергетики Саудовской Аравии, принца Абдель Азиз бен Сальман. Об этом 11 сентября сообщил Александр Новак, его слова приводит ТАСС.
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Глава Минэнерго России и саудовский принц обсудили сотрудничество в рамках ОПЕК+
Коммерсантъвчера в 20:36
Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 03:50, Вашингтон
Политика
Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по использованию OPAL
Суд Евросоюза (ЕС) аннулировал решение Еврокомиссии (ЕК), разрешающее «Газпрому» использовать трубопровод OPAL на полную мощность.
Известия вчера в 07:32
Политика
Глава Бурятии призвал митингующих признать итоги выборов мэра Улан-Удэ
Глава Бурятии Алексей Цыденов обратился к участникам несанкционированного митинга в Улан-Удэ, несогласным с результатами голосования на выборах мэра города, и призвал их признать выбор большинства горожан.
RT на русском вчера в 23:11
Политика
Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией
"Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.
РИА Новости вчера в 21:23
Наука
Обнаружен один из крупнейших видов летающих животных
Научными сотрудниками из Лондонского института (Великобритания) после проведенного исследования был установлен один из самых крупных видов летающих животных во всей истории нашей планеты.
Evo-rus.com вчера в 09:14
Общество
В МГУ опровергли заявление лектора о «нулевой зарплате»
Слова лектора исторического факультета МГУ Аскольда Иванчика о «нулевой зарплате» в вузе не соответствуют действительности.
РБК 02:43
Финансы
ЦБ хочет решать за банки, сколько и каких кредитов выдавать населению
С 2018 г. ЦБ уже дважды повышал надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам с низким первым взносом и четыре раза – по необеспеченным потребительским кредитам.
Ведомости вчера в 15:00
Общество
Россияне могут ставить недвижимость на учет в 2,5 раза быстрее
Согласно закону "О государственной регистрации недвижимости" постановка на кадастровый учет ведется в течение пяти рабочих дней с даты приема документов органом регистрации прав.
Вести.Ru 03:00
Общество
Москвичей ждет самый теплый день осени
Вести.Ru 01:59
Религия
Усекновение главы Иоанна Предтечи: смысл и традиции православного праздника
11 сентября (29 августа по старому стилю) православные христиане вспоминают гибель пророка Иоанна Предтечи, который предсказал пришествие Мессии и крестил в водах реки Иордан Иисуса Христа.
ТАСС 01:15
Общество
В Норильске выпал первый снег и началась метель
Первый снег выпал в Норильске (Красноярский край), похолодание сопровождает метель, которая является нехарактерным явлением для города в это время года.
ТАСС 01:06
Общество
Приставам захотели дать неограниченный доступ в квартиры россиян
Судебным приставам предложили дать право принудительного доступа в квартиры россиян. Об этом сообщается на сайте Минюста.
Lenta.ru вчера в 07:28
Общество
Названы самые популярные профессии у россиян предпенсионного возраста
Ранее сообщалось о росте числа безработных среди людей предпенсионного возраста.
URA.Ru 00:42
Происшествия
Пожар на складе ГСМ потушили под Нижним Новгородом
Ранее сообщалось, что вечером в Кудьминской промзоне в Богородском районе области в километре на северо-запад от поселка Дружный огонь охватил порядка 5 тыс. кв. метров на складе горюче-смазочных материалов.
Интерфакс вчера в 13:12
Экономика
Производство марихуаны сделало экс-главу НТВ Йордана миллиардером
Состояние владельца «Ренессанс Страхования», экс-гендиректора телеканала НТВ Бориса Йордана, достигло $1,2 млрд, пишет Forbes со ссылкой на собственные подсчеты.
РБК вчера в 09:14
Кино
Вышел трейлер сериала «Смотри» с Джейсоном Момоа
YouTube опубликован трейлер сериала «Смотри». Главную роль в проекте сыграл Джейсон Момоа, известный по роли Аквамена в кинокомиксах DC.
Культуромания 01:57
Здоровье
Названы продукты, избавляющие печень от токсинов
MedikForum.ru вчера в 21:01
Общество
Православным россиянам захотели добавить еще один выходной
Авторы законопроекта подчеркивают, что «в настоящее время более 10 процентов населения следуют строгим предписаниям соблюдения длительного периода поста перед религиозным православным праздником Пасхи», что означает для россиян «психологическое эмоциональное напряжение духовных сил» и «сильный эмоциональный положительный всплеск».
Lenta.ru 09 сентября в 08:18
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк вернулась в соцсети после слухов об онкологии
По слухам, страшная болезнь настигла артистку после рождения дочери Милы.
Woman.ru вчера в 06:32
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 03:27
Политика
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru 09 сентября в 14:56
Происшествия
В заброшенной башне «Бутырки» нашли заключенных
Члены столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) нашли двух заключенных в одной из башен столичного СИЗО «Бутырка», которая ранее считалась неэксплуатируемой.
Lenta.ru 01:29
Гаджеты
IPhone 11 показали на ежегодной презентации Apple
Компания Apple представила на своей ежегодной презентации новый смартфон iPhone 11.
Народные новости вчера в 14:05
Политика
МИД прокомментировал отставку Болтона
Россия не ожидает изменений в политике США в связи с отставкой советника президента по национальной безопасности Джона Болтона.
Lenta.ru 03:28
Политика
Путин представил три кандидатуры на пост главы Крыма
Инфорос вчера в 10:01
Шоу-бизнес
София Ротару могла встречаться с криминальным авторитетом Тайванчиком
Эксперты телеканала НТВ отмечают, ссылаясь на слова самого Тохтахунова, что Ротару была для криминального авторитета «любовью всей его жизни».
Телепрограмма 02:33
Происшествия
Летавший в Китай Airbus вернулся в Екатеринбург из-за неисправности
Airbus A330 авиакомпании IFly, который сегодня ночью вылетел из Екатеринбурга в Китай, вернулся в Кольцово из-за технической неисправности.
Российская газета 02:02
Происшествия
ГИБДД под Первоуральском устроила погоню со стрельбой за Daewoo Matiz
На трассе под Первоуральском сегодня произошла погоня со стрельбой, сообщает портал Е1.
ТагилСити.ру 02:38