Экономика
REGNUMНовак: Россия и Саудовская Аравия не обсуждали повышение нефтяных цен
Россия и Саудовская Аравия не обсуждали возможность повышения нефтяных цен на встрече министра энергетики России Александра Новака и нового министра энергетики Саудовской Аравии, принца Абдель Азиз бен Сальман. Об этом 11 сентября сообщил Александр Новак, его слова приводит ТАСС.
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Глава Минэнерго России и саудовский принц обсудили сотрудничество в рамках ОПЕК+
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Как американцы хранят память о трагедии 11 сентября
Как американцы хранят память о крупнейшей по числу жертв серии терактов — в видеоролике RT.
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Почему с возрастом люди набирают вес, выяснили учёные
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На Крымском мосту начали устанавливать автоматику для движения поездов
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Медведев призвал ввести более гибкие формы рабочего времени
Дистанционная занятость в РФ нуждается в регулировании трудовым законодательством, нужны более гибкие формы рабочего времени, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
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В Якутске суд вынес приговор в отношении трех насильников
Суд Якутска вынес обвинительный приговор в отношении трех фигурантов уголовного дела о похищении и изнасиловании местной жительницы.
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Армия и оружие
В ЛНР заявили о трех обстрелах за сутки со стороны силовиков
Украинские силовики три раза за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
РИА Новости вчера в 01:26
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В окружении Заворотнюк рассказали о ее здоровье
Знакомый мужа актрисы Анастасии Заворотнюк прокомментировал слухи о том, что она больна онкологическим заболеванием.
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Следственный комитет Армении сообщил, что в городе Гюмри найдено тело военнослужащего 102-й российской базы, передает ТАСС.
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Число страховых случаев с россиянами в Турции выросло на 80%
Российский посол в Анкаре Алексей Ерхов добавил, что в Турции с начала туристического сезона зафиксировано 88 летальных случаев, а также порядка 40 фактов медицинской эвакуации.
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Дима Билан принес извинения за пьяный концерт в Самаре
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В Кремле оценили слова Дудя на премии GQ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал выступление журналиста Юрия Дудя на премии "Человек года" журнала GQ.
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Первые два российских вертолетоносца построят в Крыму
Россия заложит первые два универсальных десантных корабля (УДК) на судостроительном заводе "Залив" в Крыму в мае следующего года, сообщили в среду ТАСС два источника в кораблестроительной отрасли.
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В работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой
Пользователи «ВКонтакте» сообщили о сбое в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector.
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Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии
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