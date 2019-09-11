Экономика

REGNUMREGNUMНовак: Россия и Саудовская Аравия не обсуждали повышение нефтяных цен

Россия и Саудовская Аравия не обсуждали возможность повышения нефтяных цен на встрече министра энергетики России Александра Новака и нового министра энергетики Саудовской Аравии, принца Абдель Азиз бен Сальман. Об этом 11 сентября сообщил Александр Новак, его слова приводит ТАСС.
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