Экономика

Газета.RuГазета.RuНовак: Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа

Москва и Киев обсуждали возобновление прямых поставок газа в объеме 15 млрд кубометров в год с 2020 года, рассказал глава Минэнерго России Александр Новак. "Это примерно те цифры, которые обсуждаются", - уточнил российский чиновник.
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Выяснилось, кто проиграл в украинско-российском газовом споре

РИА Новости00:00

Новак: Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа

Газета.Ruвчера в 10:05

Новак заявил об обсуждении с Украиной прямых поставок газа

RT на русскомвчера в 07:48

Россия предложила Украине покупать 15 млрд кубометров газа в год

REGNUMвчера в 08:55

Новак заявил об обсуждении с Украиной прямых поставок газа

РБКвчера в 07:52

Новак заявил, что Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа

ТАССвчера в 07:58

Новак рассказал о предложении Украине закупать российский газ напрямую

Известиявчера в 06:34
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Политика

Владимир Путин усомнился в действиях Владимира Зеленского

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Lenta.ru вчера в 21:16
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По словам испанского диетолога Энкарни Перес, есть пять доступных продуктов, которые способны повысить уровень тестостерона.
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Общество

Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав

Сразу в нескольких российских городах образовались очереди для прохождения медосмотров после появления информации о возможном подорожании справок для автомобилистов, передают местные СМИ.
РИА Новости вчера в 09:15
Политика

На Украине опубликовали «список украденного» с возвращенных кораблей

На Украине готовят список «украденного» с вернувшихся из России кораблей оборудования.
Lenta.ru 02:16
Общество

Михайлов день: что запрещено делать 21 ноября

Волгоградская правда вчера в 22:18
Здоровье

Врачи перечислили пять опасных лекарств из домашней аптечки

Врач-терапевт назвала пять самых бесполезных лекарств, часто встречающихся в домашних аптечках у россиян, сообщает evo-rus.com.
Ugpressa.ru 19 ноября в 11:12
Теннис

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В центре Петербурга мужчину ранили ножом в метро

Житель Ставропольского края задержан по подозрению в нанесении ранения ножом мужчине в вестибюле станции метро "Площадь Восстания" в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 01:21
Общество

Глава ПФР: безработным начислят стаж для пенсии

Пенсионный фонд России не исключал безработные периоды жизни человека, в частности, время службы в армии и декретного отпуска, из страхового стажа россиян при формировании пенсий.
Московский Комсомолец вчера в 04:17
Технологии

Дуров посоветовал пользователям удалить WhatsApp со смартфонов

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров посоветовал удалить WhatsApp со смартфонов из-за проблем с безопасностью.
Ведомости вчера в 18:19
Армия и оружие

Атомная подлодка «Кузбасс» провела торпедную атаку на Камчатке

Атомная подводная лодка Тихоокеанского флота «Кузбасс» отработала алгоритм действий экипажа при выходе в атаку.
Газета Кемерова 01:04
Гаджеты

В новом MacBook Pro обнаружили качественную клавиатуру

Vevby.ru 18 ноября в 09:12
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Брат Хабиба отстранён от боев на 180 дней по медицинским причинам

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Близкие Заворотнюк ответили на сообщения о планах Чернышева развестись

Сообщения о планах фигуриста Петра Чернышева развестись с Анастасией Заворотнюк являются ложью, заявили близкие актрисы.
РИА Новости вчера в 15:32
Общество

МВД создаст подразделения по борьбе с наркотиками в интернете

К 10 января 2020 года Министерство внутренних дел России создаст подразделения по борьбе с распространением наркотиков и их пропагандой в интернете, передает ТАСС.
Газета.Ru 02:36
Политика

Украинка объявила себя женой Путина и попыталась прорваться к нему

Гражданка Украины, 36-летняя Наталья, попыталась прорваться к президенту России Владимиру Путину, представившись его супругой.
Lenta.ru 01:41
Происшествия

Под Ростовом вспыхнул пожар на рынке «Атлант»

В Ростовской области начался пожар на рынке "Атлант", расположенном в поселке Янтарный Аксайского района.
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Хоккей

«Рейнджерс» Панарина обыграли «Вашингтон» Овечкина

Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин стал главным героем матча регулярного чемпионата НХЛ против "Вашингтона", в котором его команда победила 4:1. На счету Панарина две заброшенных шайбы, а лидер "Кэпиталз" Александр Овечкин завершил встречу без набранных очков.
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Авто

В США презентовали внедорожные версии Kia Seltos

Южнокорейский бренд KIA представил на автосалоне в Лос-Анджелесе внедорожный кроссовер KIA Seltos.
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Общество

В Гидрометцентре рассказали о регионах с теплой погодой в декабре

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РИА Новости 19 ноября в 21:50
Политика

США пригрозили остановить запуск «Северного потока – 2»

Американский сенатор Тед Круз рассказал, что санкции США против «Северного потока-2» могут задержать запуск газопровода.
Lenta.ru вчера в 17:28
Общество

Что даст автомобилистам система покупки «красивых» номеров

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Экономика

WeWork замораживает часть проектов в Москве

Сеть гибких офисов WeWork замораживает проекты в Москве, касающиеся тех площадей, договоры аренды по которым не подписаны, сообщают «Ведомости».
Коммерсантъ вчера в 18:59
Политика

В Европарламенте обвинили Францию в традиции поддаваться давлению РФ

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Газета.Ru вчера в 21:39
Экономика

Власти ждут от россиян 1 трлн рублей на добровольную пенсию

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Коммерсантъ 01:50
Политика

Комитет сената США одобрил назначение Салливана послом в России

Комитет сената конгресса США по иностранным делам одобрил кандидатуру первого заместителя госсекретаря Джона Салливана на должность посла США в России.
РБК вчера в 15:54
Общество

На создание российского аналога «Википедии» уйдет около 2 млрд рублей

На создание Большой российской энциклопедии (БРЭ), которую называют российским аналогом «Википедии», потребуется около 2 млрд рублей.
Известия 00:54
Армия и оружие

ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины

В Ростовской области ФСБ задержала российского военнослужащего по подозрению в шпионаже в пользу Украины.
Lenta.ru вчера в 09:32
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