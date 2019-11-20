Экономика
Газета.RuНовак: Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа
Москва и Киев обсуждали возобновление прямых поставок газа в объеме 15 млрд кубометров в год с 2020 года, рассказал глава Минэнерго России Александр Новак. "Это примерно те цифры, которые обсуждаются", - уточнил российский чиновник.
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Политика
Владимир Путин усомнился в действиях Владимира Зеленского
Как расценивать слова российского президента в преддверии первой личной встречи с украинским лидером За три недели до личной встречи в Париже президент России Владимир Путин усомнился в способности украинского лидера Владимира Зеленского добиться мира в Донбассе.
Общество
На космодроме Восточный вскрылись новые хищения
Здоровье
Врач назвал пять доступных продуктов, повышающих тестостерон
По словам испанского диетолога Энкарни Перес, есть пять доступных продуктов, которые способны повысить уровень тестостерона.
Политика
ВЦИОМ обнаружил запрос россиян на сменяемость партии власти
По мнению политолога Константина Калачева, запрос на сменяемость партии власти рождается в российском обществе в том числе из-за того, что даже сторонники «Единой России» признают — партии не хватает субъектности, она представляет власть, а не электорат.
Общество
Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав
Сразу в нескольких российских городах образовались очереди для прохождения медосмотров после появления информации о возможном подорожании справок для автомобилистов, передают местные СМИ.
Политика
На Украине опубликовали «список украденного» с возвращенных кораблей
На Украине готовят список «украденного» с вернувшихся из России кораблей оборудования.
Общество
Михайлов день: что запрещено делать 21 ноября
Здоровье
Врачи перечислили пять опасных лекарств из домашней аптечки
Врач-терапевт назвала пять самых бесполезных лекарств, часто встречающихся в домашних аптечках у россиян, сообщает evo-rus.com.
Теннис
Сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса
Происшествия
В центре Петербурга мужчину ранили ножом в метро
Житель Ставропольского края задержан по подозрению в нанесении ранения ножом мужчине в вестибюле станции метро "Площадь Восстания" в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Общество
Глава ПФР: безработным начислят стаж для пенсии
Пенсионный фонд России не исключал безработные периоды жизни человека, в частности, время службы в армии и декретного отпуска, из страхового стажа россиян при формировании пенсий.
Технологии
Дуров посоветовал пользователям удалить WhatsApp со смартфонов
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров посоветовал удалить WhatsApp со смартфонов из-за проблем с безопасностью.
Армия и оружие
Атомная подлодка «Кузбасс» провела торпедную атаку на Камчатке
Атомная подводная лодка Тихоокеанского флота «Кузбасс» отработала алгоритм действий экипажа при выходе в атаку.
Гаджеты
В новом MacBook Pro обнаружили качественную клавиатуру
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк ответили на сообщения о планах Чернышева развестись
Сообщения о планах фигуриста Петра Чернышева развестись с Анастасией Заворотнюк являются ложью, заявили близкие актрисы.
Общество
МВД создаст подразделения по борьбе с наркотиками в интернете
К 10 января 2020 года Министерство внутренних дел России создаст подразделения по борьбе с распространением наркотиков и их пропагандой в интернете, передает ТАСС.
Политика
Украинка объявила себя женой Путина и попыталась прорваться к нему
Гражданка Украины, 36-летняя Наталья, попыталась прорваться к президенту России Владимиру Путину, представившись его супругой.
Происшествия
Под Ростовом вспыхнул пожар на рынке «Атлант»
В Ростовской области начался пожар на рынке "Атлант", расположенном в поселке Янтарный Аксайского района.
Хоккей
«Рейнджерс» Панарина обыграли «Вашингтон» Овечкина
Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин стал главным героем матча регулярного чемпионата НХЛ против "Вашингтона", в котором его команда победила 4:1. На счету Панарина две заброшенных шайбы, а лидер "Кэпиталз" Александр Овечкин завершил встречу без набранных очков.
Авто
В США презентовали внедорожные версии Kia Seltos
Южнокорейский бренд KIA представил на автосалоне в Лос-Анджелесе внедорожный кроссовер KIA Seltos.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о регионах с теплой погодой в декабре
Ранее в Росгидромете рассказали, что в январе температура будет соответствовать норме во всех регионах, кроме Якутии.
Политика
США пригрозили остановить запуск «Северного потока – 2»
Американский сенатор Тед Круз рассказал, что санкции США против «Северного потока-2» могут задержать запуск газопровода.
Общество
Что даст автомобилистам система покупки «красивых» номеров
Экономика
WeWork замораживает часть проектов в Москве
Сеть гибких офисов WeWork замораживает проекты в Москве, касающиеся тех площадей, договоры аренды по которым не подписаны, сообщают «Ведомости».
Политика
В Европарламенте обвинили Францию в традиции поддаваться давлению РФ
Польский депутат Европарламента Яцек Сариуш-Вольский считает, что у Франции есть старая традиция, которая позволяет стране поддаваться России.
Экономика
Власти ждут от россиян 1 трлн рублей на добровольную пенсию
В систему добровольных пенсионных накоплений, гарантированный пенсионный план (ГПП), россияне должны принести почти 1 трлн руб. в первый год запуска, сообщил РБК со ссылкой на предложенный Минэкономики проект плана работы правкомиссии по экономическому развитию, в котором прописан такой целевой показатель.
Политика
Комитет сената США одобрил назначение Салливана послом в России
Комитет сената конгресса США по иностранным делам одобрил кандидатуру первого заместителя госсекретаря Джона Салливана на должность посла США в России.
Общество
На создание российского аналога «Википедии» уйдет около 2 млрд рублей
На создание Большой российской энциклопедии (БРЭ), которую называют российским аналогом «Википедии», потребуется около 2 млрд рублей.
Армия и оружие
ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины
В Ростовской области ФСБ задержала российского военнослужащего по подозрению в шпионаже в пользу Украины.