Политика

Газета.RuГазета.RuНовак: Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа

Москва и Киев обсуждали возобновление прямых поставок газа в объеме 15 млрд кубометров в год с 2020 года, рассказал глава Минэнерго России Александр Новак. "Это примерно те цифры, которые обсуждаются", - уточнил российский чиновник.
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Выяснилось, кто проиграл в украинско-российском газовом споре

РИА Новости00:00

Новак: Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа

Газета.Ruвчера в 10:05

Россия предложила Украине покупать 15 млрд кубометров газа в год

REGNUMвчера в 08:55

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РБКвчера в 07:52

Новак заявил об обсуждении с Украиной прямых поставок газа

RT на русскомвчера в 07:48

Новак рассказал о предложении Украине закупать российский газ напрямую

Известиявчера в 06:34
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ТАСС 06:50
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В Крыму на уроке умер десятиклассник

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РБК 08:52
Политика

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Lenta.ru 08:51
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Испания изучит вмешательство ГРУ в дела Каталонии

Высший суд Испании начал расследование о действиях сотрудников подразделения Главного управлении Генштаба ВС России (более известного как ГРУ) во внутренние дела Каталонии.
Lenta.ru 07:49
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ФНС увеличила поступление налогов в бюджет

Основной вклад в рост налоговых поступлений вносят ненефтегазовые доходы, объем которых в консолидированном бюджете вырос на 12,4%, а в федеральном - на 18%.
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На взявшего в заложники жену в Ростове-на-Дону следователя завели дело

СК возбудил уголовное дело в отношении следователя, который устроил бытовой конфликт в Ростове-на-Дону.
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Дубли Лалонда и Вихарева помогли «Адмиралу» победить «Магнитку»

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Пышка из «Дома-2» Саша Черно объявила о беременности

Участница «Дома-2» Саша Черно, известная не только своим скандальным поведением, но и колоритной пышной внешностью, внезапно объявила о своей беременности.
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Сборная России вышла в 1/4 финала обновленного Кубка Дэвиса.
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Дисциплинарное расследование в отношении сборной Бельгии после матча со сборной России начал Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщается 20 ноября на сайте организации.
Красная весна 01:55
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Проект создания в Москве центральных диаметров Собянин и Белозеров представили президенту России в 2017 году.
Вести.Ru 06:14
Общество

Госдума упростила взыскание зарплат с работодателей-должников

Госдума приняла в третьем чтении поправки к Трудовому кодексу о взыскании долга по зарплате с работодателя во внесудебном порядке.
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