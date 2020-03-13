Энергетика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецНовак: Россия может восстановить сокращенную добычу нефти в апреле

Глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщил, что в следующем месяце Россия может восстановить объемы нефтедобычи, сокращенные в рамках сделки ОПЕК+ с октября 2018 года.
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Новак допустил полное восстановление добычи нефти в апреле

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Российский государственный и политический деятель. Министр энергетики Российской Федерации с 21 мая 2012.
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