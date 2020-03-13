Энергетика
Rambler News ServiceНовак назвал срок восстановления добычи нефти в России
Россия может восстановить добычу нефти до уровня октября 2018 года, когда начало действовать соглашение с ОПЕК о сокращении уровня нефтедобычи (сделка ОПЕК+), уже в апреле 2020 года, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.
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Обвал рубля: Просят не паниковать из-за взлетевшего на 20% евро финансисты Бердска
Курьер. Среда. Бердск04:00
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