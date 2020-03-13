Энергетика

Rambler News ServiceRambler News ServiceНовак назвал срок восстановления добычи нефти в России

Россия может восстановить добычу нефти до уровня октября 2018 года, когда начало действовать соглашение с ОПЕК о сокращении уровня нефтедобычи (сделка ОПЕК+), уже в апреле 2020 года, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.
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Новак назвал срок восстановления добычи нефти в России

Rambler News Service11:20

Белоусов не исключил возобновления сделки ОПЕК

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