Экономика

ТАССТАССНовак: Россия опередила США по объемам поставок СПГ в Европу

Россия за последние годы опередила США по объемам поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу. Об этом сообщил в интервью телеканалу РБК министр энергетики РФ Александр Новак.
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Новак сравнил поставки СПГ в Европу из России и США

РИА Новости04:52

Новак рассказал о поставках СПГ в Европу из России и США

REGNUM04:02

Новак сравнил объёмы поставок СПГ в Европу из России и США

RT на русском03:17

Новак: Россия опередила США по объемам поставок СПГ в Европу

ТАСС03:50

Россия опередила США по объемам поставок сжиженного природного газа в Европу

Газета.Ru03:29

Новак заявил о превосходстве России над США по поставкам СПГ в Европу

РБК03:59

Новак рассказал о доле России в поставках СПГ в Европу

Известия03:15
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Космос

Опубликовано видео посадки корабля Starliner в пустыне

Взгляд.ру вчера в 11:53
Транспорт

Из Петербурга в Крым отправился первый поезд

Первый пассажирский поезд № 7/8 "Таврия" отправился из Санкт-Петербурга в Севастополь.
Вести.Ru 06:32
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Сенаторы в США установили условия снятия с России «санкций из ада»

В текст внесены поправки сенаторов Линдси Грэма и Роберта Менендеса, которые устанавливают порядок введения и снятия санкций.
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S&P нашло еще одну сложность для строительства «Северного потока-2»

В случае окончательного решения швейцарской Allseas не участвовать в прокладке труб на дне Балтийского моря в рамках строительства газопровода «Северный поток-2», России придется искать альтернативные корабли.
РБК 21 декабря в 14:11
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Назван лучший российский клуб в истории Лиги чемпионов

Лучшим среди российских клубов стал московский «Спартак». Столичный клуб занимает 34-е место.
Lenta.ru 07:09
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Ветераны «Альфы» предположили, кто стоит за массовыми «минированиями»

Ветераны группы «Альфа» предположили, кто может стоять за подобными сообщениями и какой ущерб эвакуации наносят организациям.
News.ru 06:59
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Домработница Алсу рассказала о пятиэтажной усадьбе певицы

Бывшая домработница дочери певицы Алсу Сафины рассказала, что никогда не видела подобных особняку артистки домов.
ФАН вчера в 11:44
Политика

Польша ответила на слова Путина о Второй мировой войне

Ранее заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что польские власти анализируют слова российского президента о вводе советских войск на территорию Польши в начале Второй мировой войны.
Lenta.ru 21 декабря в 12:41
Политика

Названа дата послания Путина к Федеральному собранию

Президент Владимир Путин 15 января обратится с посланием к Федеральному собранию, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Взгляд.ру 04:36
Экономика

ПФР объяснил, как вырастет пенсия, если выйти на нее позже положенного

Глава ПФР Антон Дроздов в разговоре с "Российской газетой" рассказал, что граждане, откладывающие свой выход на пенсию по старости как минимум на один год, получают за это два бонуса.
РИА Новости 03:30
Политика

Козак опроверг данные о контрактах на прямые поставки газа на Украину

Вице-премьер Дмитрий Козак на совещании в правительстве опроверг информацию о том, что «Газпром» заключил контракты с украинскими компаниями на прямые поставки газа, передает «РИА Новости».
РБК 07:03
Политика

Строившие «Северный поток-2» суда Allseas покинули место работ

Суда швейцарской компании Allseas, которые занимались укладкой труб для трубопровода "Северный поток - 2", покинули место работ в Балтийском море, сообщает ТАСС.
Российская газета вчера в 20:22
Хоккей

Апальков перешел в московское «Динамо» в результате обмена

Форвард Даниил Апальков в результате обмена перешел из ярославского "Локомотива" в "Динамо", сообщается на сайте московского хоккейного клуба.
РИА Новости 07:26
Общество

Совфед одобрил возврат курилок в аэропорты

Совет Федерации одобрил закон, разрешающий оборудовать в транзитных зонах аэропортов специальные помещения для курения.
BFM.ru 07:17
Общество

На «русификацию» Superjet выделят 15 млрд рублей

Министерство промышленности и торговли России выделит 14,867 млрд рублей на разработку самолета Superjet New с деталями российского производства, передает ТАСС 23 декабря.
Известия 04:38
Авто

Компания Kia назвала стоимость кроссовера Kia Seltos для РФ

KIA назвал российскую цену на новый компактный кроссовер Seltos с 2,0-литровым мотором MPI в сочетании с интеллектуальной вариаторной трансмиссией нового поколения Smartstream IVT.
Тарантас Ньюс 07:28
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в предновогоднюю неделю

В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центре европейской территории будет довольно тепло.
РИА Новости вчера в 22:06
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В Карелии госпитализировали военного после огнестрельного ранения

Военнослужащий одной из воинских частей в Карелии получил ранение в результате неосторожного обращения с оружием, он госпитализирован, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
РИА Новости 07:24
Общество

Китай снизит пошлины на импорт более 850 видов товаров с 1 января

Правительство Китая объявило о снижении с 1 января тарифов на импорт 859 наименований продукции, в том числе замороженной свинины, фармацевтических препаратов и ряда высокотехнологичных товаров, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление китайского минфина.
Интерфакс вчера в 22:40
Происшествия

Следователи пришли с обысками в ФТС

В феврале 2019 года следователи заподозрили сотрудников управления таможенных расследований и дознания ФТС в получении взятки в размере $140 тыс. В служебных помещениях ведомства прошли обыски.
РБК 06:03
Футбол

Игроков и фанатов в Танзании атаковали пчелы. Матч был прерван

Sport24.ru 02:25
Общество

Шестилетняя девочка нашла послание от китайских заключенных в открытке

Шестилетняя жительница Лондона обнаружила в новогодней открытке послание с просьбой о помощи от заключенных из Китая.
Aobe.ru вчера в 16:26
Происшествия

Пятерых обвиняемых в убийстве Хашкаджи приговорили к смертной казни

В Саудовской Аравии суд приговорил к смертной казни пятерых обвиняемых в убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи.
Российская газета 05:28
Происшествия

В Челябинской области после массового отравления закрыли детский сад

РБК 05:07
Кино

Состоялся выход сериала «Ведьмак» от Netflix

ToDay News Ufa 21 декабря в 08:28
Общество

Синоптики назвали причину аномальной погоды в России

Причиной аномально теплой зимы в России стало мощное вторжение атлантического воздуха, сообщили "Метеовести".
РИА Новости 06:50
Общество

Авиакомпании заявили об угрозе срыва полетов в новогодние праздники

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), в которую входят 27 российских авиакомпаний, заявила о возможном срыве полетов в новогодние праздники из-за отсутствия решений Минтранса по поводу использования около 30 самолетов.
Ведомости 06:48
Единоборства

Денис Лебедев проиграл Табисо Мчуну

Только что в Красноярске завершился поединок за вакантный титул WBC Silver в первом тяжелом весе между вернувшимся на ринг 40-летним экс-чемпионом мира в этом весе Денисом Лебедевым и 31-летним южноафриканцем Табисо Мчуну.
Allboxing.ru 21 декабря в 12:38
Общество

На российском сегменте МКС сработала пожарная сигнализация

Lenta.ru 06:23
Автоспорт

Леклер подписал новый контракт с «Феррари» до 2024 года

Пилот "Формулы-1" Шарль Леклер подписал новый контракт с командой "Феррари".
МК-Спорт 06:15
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