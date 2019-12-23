Энергетика

REGNUMREGNUMНовак рассказал о поставках СПГ в Европу из России и США

Россия обеспечивает 20% поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, это значительно больше, чем США. Об этом рассказал министр энергетики России Александр Новак в интервью телеканалу РБК. Доля Соединённых Штатов в поставках составляет 13%.
Читать в источнике
Комментировать12

Подробнее о событии

Новак заявил о превосходстве России над США по поставкам СПГ в Европу

РБК03:59

Новак: Россия опередила США по объемам поставок СПГ в Европу

ТАСС03:50

Новак сравнил объёмы российских и американских поставок СПГ в Европу

RT на русском03:17

Новак рассказал о доле России в поставках СПГ в Европу

Известия03:15

Россия опередила США по объемам поставок сжиженного природного газа в Европу

Газета.Ru03:29

Новак рассказал о поставках СПГ в Европу из России и США

REGNUM04:02

Россия опередила США по объёмам поставок СПГ в Европу

News.ru03:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7109 источников, обновлено в 04:37, Ашберн
Общество

Глава Мурманской области объявил 31 декабря выходным днем

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подписал распоряжение о выходном дне 31 декабря для работников бюджетной сферы.
РБК 01:41
Политика

На дне Балтийского моря перед визитом Путина обнаружили минное поле

Перед визитом президента России Владимира Путина на остров Гогланд летом 2019 года моряки Балтийского флота нашли и обезвредили на дне Финского залива множество немецких мин времен Второй мировой войны, рассказал в интервью газете "Красная звезда" командующий Балтфлотом, адмирал Александр Носатов.
Газета.Ru 01:17
Происшествия

На Урале госпитализировали с отравлением восемь воспитанников детсада

Было госпитализировано пять детей из разных групп и один взрослый – воспитатель (воспитатель является матерью одного из заболевших детей).
РИА Новости 03:29
Политика

Генсек НАТО заявил о готовности встретиться с Путиным

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности провести личную встречу с президентом России Владимиром Путиным.
Газета.Ru 02:05
Политика

Порошенко призвал ввести санкции за поставки российского газа Украине

Бывший президент Петр Порошенко в эфире телеканала «Украина» заявил, что его партия «Европейская солидарность» будет требовать ввести санкции из-за сообщений о контрактах украинских компаний с «Газпромом» на прямые поставки газа.
РБК вчера в 15:30
Происшествия

Кремль назвал стрельбу на Лубянке проявлением безумия

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя стрельбу возле здания ФСБ в центре Москвы, заявил, что службы безопасности приняли все меры для ликвидации ситуации.
РБК 04:09
Космос

NASA опубликовало видео посадки корабля Starliner в пустыне

NASA выложило в своем аккаунте в Twitter видео посадки капсулы космического корабля Starliner, вернувшейся на Землю после неудачного полета к МКС.
РБК вчера в 11:37
Политика

В Германии назвали сроки строительства «Северного потока – 2»

Представитель Еврокомиссии заявил, что ЕС пока анализирует американские санкции в отношении европейских компаний, причастных к строительству «Северного потока – 2», однако уже выступает против введения таких мер со стороны США.
Взгляд.ру 02:54
Армия и оружие

Первую ЗРС С-350 «Витязь» передали Минобороны

Российские военные получили первый комплект зенитной ракетной системы С-350 "Витязь".
ТАСС 02:21
Кино

«Елена» Звягинцева вошла в список лучших фильмов десятилетия

Американский журнал Rolling Stone составил список из 50 лучших фильмов уходящего десятилетия.
РЕН ТВ вчера в 19:07
Происшествия

В ДТП на Эльмаше погиб мужчина, его восьмилетняя дочь пострадала

Европейско-Азиатские новости 02:24
Кино

Ди Каприо раскритиковал коллег за жалобы на тяжелую работу

Lenta.ru вчера в 14:16
Происшествия

Напавшие на полицейских в Апатитах подростки состояли на учёте

Напавшие на полицейских в городе Апатиты четверо подростков состояли на профилактическом учёте, сообщил уполномоченный по правам ребёнка в Мурманской области Борис Коган.
RT на русском 04:28
Политика

Оператор «Северного потока-2» ускорит строительство трубопровода

Оператор трубопровода "Северный поток-2" Nord Stream AG подтвердил приостановку строительства из-за американских санкций.
Pravda.Ru 21 декабря в 05:18
Политика

Путин на поезде проедет по Крымскому мосту

Президент России Владимир Путин не только примет участие в церемонии, посвященной открытию железнодорожного движения по Крымскому мосту, но и сам проедет по нему.
ТАСС 04:10
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в предновогоднюю неделю

В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центре европейской территории будет довольно тепло.
РИА Новости вчера в 22:06
Происшествия

В Москве задержали тракториста, спрятавшего два трупа в колодце

В Москве задержали мужчину по подозрению в непредумышленном убийстве двух человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
РИА Новости вчера в 15:08
Единоборства

Василий Ломаченко: Бой с Теофимо Лопесом состоится в апреле

По словам Василия предварительная договоренность об объединительном бое уже достигнута, известно, что он состоится в апреле 2020 года, осталось только определить точную дату и согласовать все детали.
Allboxing.ru вчера в 18:18
Происшествия

Момент падения бетономешалки в Неву попал на видео

В Санкт-Петербурге видеорегистратор автомобиля заснял момент падения бетономешалки в Неву.
РИА Новости 04:09
Политика

В Иркутской области объявлен новый состав правительства

Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев на оперативном совещании, состоявшемся в правительстве региона, назвал имена членов нового кабинета министров.
Российская газета 04:00
Кино

Терри Гиллиам раскритиковал «Черную Пантеру» и супергеройские фильмы

Рассуждая о состоянии современной киноиндустрии, страдающей от засилья супергеройских фильмов, Терри Гиллиам признался, что больше других проектов жанра он ненавидит «Черную Пантеру» Райана Куглера.
КиноПоиск 04:06
Шоу-бизнес

Симба Сивова: певица Нюша раскрыла имя дочери

Российская популярная исполнительна Нюша родила первенца – дочку – еще в ноябре 2019 года, но более года не раскрывала ее лицо и имя в сети.
Регион online вчера в 15:47
Энергетика

Миллер раскрыл детали соглашения с Украиной по газовому транзиту

Транзит газа через Украину при установлении конкурентного тарифа составит 65 миллиардов кубометров в следующем году и по 40 миллиардов в период с 2021 по 2024 год, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
РИА Новости 21 декабря в 12:35
Общество

Совфед просит кабмин запретить продажу никотиносодержащих изделий

Совет Федерации одобрил постановление с просьбой к правительству приостановить оптовую и розничную торговлю сосательной и жевательной никотиносодержащей продукцией, передаёт ТАСС.
RT на русском 03:22
Происшествия

В Красноярске задержали голую женщину, которая бегала по улице в мороз

Красноярская полиция задержала и передала медикам девушку, которая бегала по улице без одежды с ребенком в руках, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской полиции.
РИА Новости 04:14
Культура

В сети появилась последняя часть мультфильма о медвежонке Умке

Студия "Союзмультфильм" выпустила продолжение мультфильма о медвежонке Умке, которое завершило трилогию о его приключениях.
Piter.tv 03:18
Авто

Skoda показала новый Skoda Rapid для Китая

Чешский «бюджетник» Skoda Rapid, обновленную версию которого совсем недавно представили в России, готовится к обновлению в Китае.
Автоновости дня 02:23
Футбол

«Людей обманули. Нагло и цинично»: Экс-игрок сборной Украины - о конфликте в Донбассе

По словам футболиста, есть у него и знакомые, которые пострадали физически. По его мнению, людей просто обманули.
Царьград 00:31
Общество

Эксперт рассказал, как проверить качество алкоголя с помощью зажигалки

По словам Шапкина, в России чаще всего подделывают крепкий алкоголь, например, коньяк, виски, ром и водку, а также напитки стоимостью от 1,5 тысячи рублей.
РИА Новости 01:22
Экономика

Самые закредитованные регионы назвали в РФ

Рейтинг самых закредитованных регионов возглавила Ингушетия, в которой отношение среднедушевой банковской задолженности к годовой зарплате равняется 9,9%. Далее идут Крым и Севастополь.
News.ru вчера в 18:45
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Валентинович Новак
Российский политик
Российский политик. Министр энергетики Российской Федерации с 21 мая 2012 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное