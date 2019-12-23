Экономика
ТАССНовак: Россия опередила США по объемам поставок СПГ в Европу
Россия за последние годы опередила США по объемам поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу. Об этом сообщил в интервью телеканалу РБК министр энергетики РФ Александр Новак.
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Политика
Путин открыл железную дорогу на Крымском мосту
Политика
Киев и Донбасс согласовали условия обмена пленными до конца года
Глава рабочей группы по вопросам обмена военнопленными от ЛНР Ольга Кобцева рассказала РБК о достижении договоренности по обмену пленными между Киевом и Донбассом до конца года, эту информацию подтвердил РБК полномочный представитель в ТКГ от России Борис Грызлов.
Шоу-бизнес
Фото: певица Нюша назвала дочь Симбой
29-летняя российская певица Анна Шурочкина, более известная как Нюша, в ноябре 2018 года впервые стала мамой - у артистки и ее супруга, главного советника президента Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова, родилась дочь.
Политика
Оператор «Северного потока 2» сообщил о готовности газопровода на 93%
Газопровод "Северный поток 2" построен примерно на 93% от своей проектной трассы: на данный момент уложено более 2300 км из около 2460 км, говорится в сообщении компании.
Политика
Строившие «Северный поток-2» суда Allseas покинули место работ
Суда швейцарской компании Allseas, которые занимались укладкой труб для трубопровода "Северный поток - 2", покинули место работ в Балтийском море, сообщает ТАСС.
Политика
Путин пошутил над взявшим колбасу на агровыставке полпредом в ЮФО
Президент России Владимир Путин пошутил над полпредом в Южном федеральном округе Владимиром Устиновым, который во время посещения выставки сельхозпродукции в Адыгее взял в руки палку колбасы.
Шоу-бизнес
Ради новой жены Александр Цекало выкупил фамилию у бывшей
Александр Цекало с молодой женой планируют ребенка.
Общество
Глава Boeing ушел в отставку из-за проблем с 737 Max
Политика
Сенаторы в США установили условия снятия с России «санкций из ада»
В текст внесены поправки сенаторов Линдси Грэма и Роберта Менендеса, которые устанавливают порядок введения и снятия санкций.
Политика
Чижов заявил о готовности России передать Нидерландам данные по MH17
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности предоставить Малайзии данные по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17.
Политика
Борис Джонсон заявил о невозможности перезагрузки отношений с Россией
Ранее, 21 декабря, Борис Джонсон заявил, что рассчитывает на улучшение отношений Великобритании и России, несмотря на трудности в продвижении этой инициативы.
Шоу-бизнес
Поклонников восхитила натуральная грудь Екатерины Климовой
Только недавно благодарные зрители расхваливали звезду за откровенные кадры в купальнике с фотосессии в пенном джакузи, как 41-летняя Екатерина Климова подарила им новый повод для восхищения.
Экономика
При выходе на пенсию на 10 лет позже ее размер увеличится вдвое
При выходе на пенсию позже нормы на 10 лет размер выплаты увеличиваются более чем в два раза. Это объясняется премиальными коэффициентами.
Футбол
«Спартак» признан лучшим клубом России в истории Лиги чемпионов
За победу команде начислялось два очка, за ничью - одно. Лучшим российским клубом стал "Спартак". Москвичи идут на 34-м месте со 111 очками.
Единоборства
Емельяненко ответил на вызов Кадырова
Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
Политика
В Германии назвали ожидаемые сроки завершения «Северного потока — 2»
Координатор правительства ФРГ по трансатлантическому сотрудничеству Петер Байер заявил, что ожидает завершения проекта «Северный поток — 2» во второй половине 2020 года, передаёт Deutschlandfunk.
Армия и оружие
Российскую авиабазу в Сирии атаковали
Российскую военную авиабазу Хмеймим в Сирии атаковали беспилотные летательные аппараты.
Армия и оружие
Минобороны провело крупную кадровую ротацию
В Минобороны прошла серьезная кадровая ротация.
Политика
Лавров пообещал ответ на санкции США без ущерба для России
Россия намерена без ущерба для себя ответить на санкции США против "Северного потока — 2", заявил глава МИД Сергей Лавров.
Политика
МИД Польши заявил, что власти РФ искажают картину Второй мировой войны
Министерство иностранных дел Польши прокомментировало слова президента России Владимира Путина о Второй мировой войне, обвинив власти РФ в искажении предыстории конфликта.
Шоу-бизнес
Заворотнюк встретит Новый год в клинике
Российская актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк встретит Новый год в клинике, пишет Mash.
Политика
Путин назвал безобразной ситуацию с помехами малому бизнесу
Ситуация в стране с бюрократическими помехами работе малого бизнеса сложилась безобразная.
Общество
Авиаперевозчики заявили об угрозе срыва полётов в новогодние праздники
В письме указывается, что это делает невозможным включение самолётов в сертификаты эксплуатантов, что в конечном счёте приведёт «к массовому срыву программ полётов в пиковые дни новогодних праздников».
Шоу-бизнес
Ксения Бородина трогательно поздравила дочь с 4-летием
Сегодня в семье Ксении Бородиной праздник – свой день рождения отмечает дочь телеведущей Теона.
Политика
США лишили Украину помощи сразу после беседы Зеленского и Трампа
Белый дом поручил приостановить оказание военной помощи Украине примерно через полтора часа после телефонного разговора президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Энергетика
Козак рассказал о цене на транзит газа через Украину
Вице-премьер Дмитрий Козак в ходе совещания у премьер-министра России Дмитрия Медведева заявил, что цена на транзит российского газа через Украину будет единой в течение пяти лет.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в предновогоднюю неделю
В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центре европейской территории будет довольно тепло.