Экономика

ТАССТАССНовак: Россия опередила США по объемам поставок СПГ в Европу

Россия за последние годы опередила США по объемам поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу. Об этом сообщил в интервью телеканалу РБК министр энергетики РФ Александр Новак.
Читать в источнике
Комментировать152

Подробнее о событии

В Nord Stream 2 AG рассказали о работе по запуску «Северного потока — 2»

Газета.Ru10:10

«Ямал СПГ» отправил почти весь произведенный газ в Европу

РБК07:58

Новак рассказал о доле России в поставках СПГ в Европу

Известия03:15

Новак рассказал о поставках СПГ в Европу из России и США

REGNUM04:02

Новак: Россия опередила США по объемам поставок СПГ в Европу

ТАСС03:50

Новак сравнил объёмы поставок СПГ в Европу из России и США

RT на русском03:17

Новак сравнил поставки СПГ в Европу из России и США

РИА Новости04:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 10:28, Ашберн
Политика

Путин открыл железную дорогу на Крымском мосту

Газета.Ru 06:13
Политика

Киев и Донбасс согласовали условия обмена пленными до конца года

Глава рабочей группы по вопросам обмена военнопленными от ЛНР Ольга Кобцева рассказала РБК о достижении договоренности по обмену пленными между Киевом и Донбассом до конца года, эту информацию подтвердил РБК полномочный представитель в ТКГ от России Борис Грызлов.
РБК 09:34
Шоу-бизнес

Фото: певица Нюша назвала дочь Симбой

29-летняя российская певица Анна Шурочкина, более известная как Нюша, в ноябре 2018 года впервые стала мамой - у артистки и ее супруга, главного советника президента Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова, родилась дочь.
Российская газета 07:34
Политика

Оператор «Северного потока 2» сообщил о готовности газопровода на 93%

Газопровод "Северный поток 2" построен примерно на 93% от своей проектной трассы: на данный момент уложено более 2300 км из около 2460 км, говорится в сообщении компании.
Интерфакс 10:20
Политика

Строившие «Северный поток-2» суда Allseas покинули место работ

Суда швейцарской компании Allseas, которые занимались укладкой труб для трубопровода "Северный поток - 2", покинули место работ в Балтийском море, сообщает ТАСС.
Российская газета вчера в 20:22
Политика

Путин пошутил над взявшим колбасу на агровыставке полпредом в ЮФО

Президент России Владимир Путин пошутил над полпредом в Южном федеральном округе Владимиром Устиновым, который во время посещения выставки сельхозпродукции в Адыгее взял в руки палку колбасы.
РБК 10:07
Шоу-бизнес

Ради новой жены Александр Цекало выкупил фамилию у бывшей

Александр Цекало с молодой женой планируют ребенка.
StarHit.ru 02:00
Общество

Глава Boeing ушел в отставку из-за проблем с 737 Max

Газета.Ru 09:29
Политика

Сенаторы в США установили условия снятия с России «санкций из ада»

В текст внесены поправки сенаторов Линдси Грэма и Роберта Менендеса, которые устанавливают порядок введения и снятия санкций.
РБК 04:25
Политика

Чижов заявил о готовности России передать Нидерландам данные по MH17

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности предоставить Малайзии данные по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17.
RT на русском 06:04
Политика

Борис Джонсон заявил о невозможности перезагрузки отношений с Россией

Ранее, 21 декабря, Борис Джонсон заявил, что рассчитывает на улучшение отношений Великобритании и России, несмотря на трудности в продвижении этой инициативы.
Известия 09:32
Шоу-бизнес

Поклонников восхитила натуральная грудь Екатерины Климовой

Только недавно благодарные зрители расхваливали звезду за откровенные кадры в купальнике с фотосессии в пенном джакузи, как 41-летняя Екатерина Климова подарила им новый повод для восхищения.
StarHit.ru вчера в 22:00
Экономика

При выходе на пенсию на 10 лет позже ее размер увеличится вдвое

При выходе на пенсию позже нормы на 10 лет размер выплаты увеличиваются более чем в два раза. Это объясняется премиальными коэффициентами.
Газета.Ru 09:36
Футбол

«Спартак» признан лучшим клубом России в истории Лиги чемпионов

За победу команде начислялось два очка, за ничью - одно. Лучшим российским клубом стал "Спартак". Москвичи идут на 34-м месте со 111 очками.
Российская газета 06:50
Единоборства

Емельяненко ответил на вызов Кадырова

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
News.ru 21 декабря в 12:47
Политика

В Германии назвали ожидаемые сроки завершения «Северного потока — 2»

Координатор правительства ФРГ по трансатлантическому сотрудничеству Петер Байер заявил, что ожидает завершения проекта «Северный поток — 2» во второй половине 2020 года, передаёт Deutschlandfunk.
RT на русском 03:54
Армия и оружие

Российскую авиабазу в Сирии атаковали

Российскую военную авиабазу Хмеймим в Сирии атаковали беспилотные летательные аппараты.
Lenta.ru 09:55
Армия и оружие

Минобороны провело крупную кадровую ротацию

В Минобороны прошла серьезная кадровая ротация.
Известия вчера в 18:26
Политика

Лавров пообещал ответ на санкции США без ущерба для России

Россия намерена без ущерба для себя ответить на санкции США против "Северного потока — 2", заявил глава МИД Сергей Лавров.
РИА Новости вчера в 08:43
Политика

МИД Польши заявил, что власти РФ искажают картину Второй мировой войны

Министерство иностранных дел Польши прокомментировало слова президента России Владимира Путина о Второй мировой войне, обвинив власти РФ в искажении предыстории конфликта.
ТАСС вчера в 00:31
Шоу-бизнес

Заворотнюк встретит Новый год в клинике

Российская актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк встретит Новый год в клинике, пишет Mash.
Московский Комсомолец 07:09
Политика

Путин назвал безобразной ситуацию с помехами малому бизнесу

Ситуация в стране с бюрократическими помехами работе малого бизнеса сложилась безобразная.
Известия 09:03
Общество

Авиаперевозчики заявили об угрозе срыва полётов в новогодние праздники

В письме указывается, что это делает невозможным включение самолётов в сертификаты эксплуатантов, что в конечном счёте приведёт «к массовому срыву программ полётов в пиковые дни новогодних праздников».
RT на русском 09:23
Армия и оружие

Российский Су-30 «атаковал» эсминец ВМС США у берегов России

ГЛАС.RU 02:54
Шоу-бизнес

Ксения Бородина трогательно поздравила дочь с 4-летием

Сегодня в семье Ксении Бородиной праздник – свой день рождения отмечает дочь телеведущей Теона.
Вокруг ТВ 21 декабря в 18:05
Политика

США лишили Украину помощи сразу после беседы Зеленского и Трампа

Белый дом поручил приостановить оказание военной помощи Украине примерно через полтора часа после телефонного разговора президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Газета.Ru 08:30
Энергетика

Козак рассказал о цене на транзит газа через Украину

Вице-премьер Дмитрий Козак в ходе совещания у премьер-министра России Дмитрия Медведева заявил, что цена на транзит российского газа через Украину будет единой в течение пяти лет.
RT на русском 06:36
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в предновогоднюю неделю

В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центре европейской территории будет довольно тепло.
РИА Новости вчера в 22:06
Общество

Путин пообщался с мальчиком, попавшим в Сочи благодаря «Елке желаний»

РИА Новости 08:53
Шоу-бизнес

Юлия Ковальчук рассказала, как мужчине забраться к ней под юбку

ФАН 05:24
Как работают Яндекс.Новости?
Северный поток — 2Больше новостей по теме
Главное