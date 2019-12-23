Экономика
ТАССНовак: Россия опередила США по объемам поставок СПГ в Европу
Россия за последние годы опередила США по объемам поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу. Об этом сообщил в интервью телеканалу РБК министр энергетики РФ Александр Новак.
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Происшествия
В Кузбассе из-за двух ДТП с девятью машинами перекрыли участок трассы
В Кемеровской области на участке автодороги Р-255 «Сибирь» произошло два ДТП, в результате погиб человек.
Энергетика
Козак назвал выплату Украине $2,9 млрд «каплей в море»
Вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу «Россия 24», комментируя согласие «Газпрома» выплатить «Нафтогазу» компенсацию $2,9 млрд в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража, назвал эту сумму «каплей в море» по сравнению с отказом от дальнейших претензий.
Происшествия
Американец ограбил банк и разбросал деньги, пожелав хорошего Рождества
Мужчина ограбил банк в американском городе Колорадо-Спрингс (штат Колорадо), после чего выбежал на улицу и стал бросать деньги в воздух со словами "счастливого Рождества!", сообщило издание Hill.
Общество
Мантуров назвал маловероятным уход Apple с российского рынка
Российский рынок интересен Apple, американская компания вряд ли решит покинуть его после того, как в стране вступит в силу закон о предустановке на гаджеты российского программного обеспечения.
Политика
В Кремле рассказали об ответе на санкции против «Северного потока-2»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что санкции США в отношении газопровода «Северный поток-2» являются для России неприемлемыми и Москва не оставит их без ответа.
Общество
В «Современнике» рассказали о состоянии впавшей в кому Галины Волчек
РИА Новости / Михаил Климентьев Представители Московского театра "Современник" рассказали, что состояние его худрука Галины Волчек стабилизировалось.
Культура
Умерла автор главной песни сериала «Друзья»
Режиссер и автор песен Алли Уиллис умерла вечером 24 декабря в возрасте 72 лет.
Политика
В Кремле ответили на слова Лукашенко о реверсной закупке нефти
Минск вправе воспользоваться более выгодными вариантами закупки нефти, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова белорусского лидера Александра Лукашенко о возможности реверсной закупки нефти через Польшу, передает корреспондент РБК.
Общество
В правительстве РФ предложили пересадить чиновников на такси
Правительственная комиссия по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов предложила рассмотреть возможность использования такси с помощью агрегаторов вместо служебных автомобилей чиновников, сообщил журналистам первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.
Авто
Все автомобили Lada подорожают с нового года
Самый дорогой автомобиль в модельном ряду Lada – седан Vesta Sport – подорожает в базовой версии на 1,5% до 1 042 900 руб. (плюс 15 000 руб.).
Происшествия
В Венгрии погибла российская пианистка
Космос
Японский спутник установил рекорд сверхнизкой орбиты полета
Политика
Сербия завершила строительство своего участка «Турецкого потока»
Укладка сербского участка газопровода "Турецкий поток" завершена, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на главу сербской Srbijagas ("Сербиягаз") Душана Баятовича.
Общество
Суд посмертно реабилитировал православную диссидентку Щипкову
Второй кассационный суд общей юрисдикции отменил приговор 1980 года по уголовному делу в отношении православной диссидентки советского периода Татьяны Щипковой и признал за ней права на реабилитацию.
Происшествия
У задержанного генерала ФТС обнаружили золотые слитки и дорогие часы
В ходе обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы (ФТС) Александра Кизлыка следователи обнаружили крупные денежные средства, слитки золота и часы люксовых брендов.
Фигурное катание
Загитова и Медведева примут участие в мартовском шоу сборной России
Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова примет участие в составе сборной России в показательных выступлениях "Россия - вперед!", которые пройдут в конце марта в Москве, заявил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.
Политика
Россия вернется к проекту американской окололунной станции
Россия вернется к переговорам об участии в проекте NASA по созданию окололунной станции Lunar Orbital Platform-Gateway (ранее называлась Deep Space Gateway).
Экономика
Силуанов объяснил рост реальных доходов россиян
Министр финансов России Антон Силуанов объяснил, за счёт чего удалось добиться роста реальных доходов россиян на 0,8% за девять месяцев 2019 года.
Авто
В Москве подорожает эвакуация автомобилей
С 1 января 2020 года в Москве увеличится стоимость эвакуации автомобилей, которые были припаркованы с нарушением правил дорожного движения.
Футбол
Кержаков пожелал Дзюбе обойти его в списке бомбардиров сборной России
Бывший нападающий московского "Динамо" Александр Кержаков пожелал форварду петербургского "Зенита" Артему Дзюбе обойти его в списке бомбардиров сборной России.
Общество
Нападение тигра на ребенка в зоопарке в Дублине попало на видео
Отец иронично подписал видео словами "Сегодня мой сын оказался в меню дублинского зоопарка".
Авто
Компактный кроссовер Skoda Kamiq ставит рекорды продаж
Высоко отмечаются рекордные успехи по объему реализованных кроссоверов Skoda Kamiq.
Происшествия
На трассе «Скандинавия» после массового ДТП ввели реверсивное движение
Повреждённые машины частично заняли проезжую часть. Было решено организовать реверсивное движение транспорта.
Футбол
Милевский завёл видеоблог в YouTube. В первом выпуске он с Алиевым пошёл в клуб
Нападающий брестского «Динамо» создал канал на YouTube, на котором опубликовал первый ролик.
Общество
В Северодвинске спустили на воду атомную подлодку проекта «Ясень-М»
На заводе «Севмаш» в Северодвинске спущена на воду атомная подводная лодка «Новосибирск» — первая серийная подлодка модернизированного проекта 885М («Ясень-М»), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны России.
Экономика
В России впервые за девять лет упало производство сырных продуктов
Впервые с 2010 года в России упало производство сырных продуктов с заменителями жира, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные «Союзмолока», Росстата и аналитического центра Milknews.