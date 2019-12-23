Экономика

ТАССТАССНовак: Россия опередила США по объемам поставок СПГ в Европу

Россия за последние годы опередила США по объемам поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу. Об этом сообщил в интервью телеканалу РБК министр энергетики РФ Александр Новак.
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Эксперт прокомментировал заявление Новака о поставках СПГ в Европу

RT на русском23 декабря в 12:32

В Nord Stream 2 AG рассказали о работе по запуску «Северного потока — 2»

Газета.Ru23 декабря в 10:10

Новак рассказал о доле России в поставках СПГ в Европу

Известия23 декабря в 03:15

Новак сравнил поставки СПГ в Европу из России и США

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Новак рассказал о поставках СПГ в Европу из России и США

REGNUM23 декабря в 04:02

Новак: Россия опередила США по объемам поставок СПГ в Европу

ТАСС23 декабря в 03:50

«Ямал СПГ» отправил почти весь произведенный газ в Европу

РБК23 декабря в 07:58
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Ми-8 с 24 людьми совершил жесткую посадку в Красноярском крае

Газета.Ru 03:49
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Обнародовано видео драки со стрельбой в кафе «Алладин»

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Политика

На Украине возбудили уголовное дело по прибытии первого поезда в Крым

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В Кузбассе из-за двух ДТП с девятью машинами перекрыли участок трассы

В Кемеровской области на участке автодороги Р-255 «Сибирь» произошло два ДТП, в результате погиб человек.
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Козак назвал выплату Украине $2,9 млрд «каплей в море»

Вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу «Россия 24», комментируя согласие «Газпрома» выплатить «Нафтогазу» компенсацию $2,9 млрд в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража, назвал эту сумму «каплей в море» по сравнению с отказом от дальнейших претензий.
РБК 03:23
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Американец ограбил банк и разбросал деньги, пожелав хорошего Рождества

Мужчина ограбил банк в американском городе Колорадо-Спрингс (штат Колорадо), после чего выбежал на улицу и стал бросать деньги в воздух со словами "счастливого Рождества!", сообщило издание Hill.
РИА Новости вчера в 18:32
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РБК вчера в 19:15
Политика

В Кремле рассказали об ответе на санкции против «Северного потока-2»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что санкции США в отношении газопровода «Северный поток-2» являются для России неприемлемыми и Москва не оставит их без ответа.
Свободная Пресса 23 декабря в 06:44
Общество

В «Современнике» рассказали о состоянии впавшей в кому Галины Волчек

РИА Новости / Михаил Климентьев Представители Московского театра "Современник" рассказали, что состояние его худрука Галины Волчек стабилизировалось.
РЕН ТВ вчера в 04:19
Культура

Умерла автор главной песни сериала «Друзья»

Режиссер и автор песен Алли Уиллис умерла вечером 24 декабря в возрасте 72 лет.
РЕН ТВ 04:29
Политика

В Кремле ответили на слова Лукашенко о реверсной закупке нефти

Минск вправе воспользоваться более выгодными вариантами закупки нефти, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова белорусского лидера Александра Лукашенко о возможности реверсной закупки нефти через Польшу, передает корреспондент РБК.
РБК 04:55
Общество

В правительстве РФ предложили пересадить чиновников на такси

Правительственная комиссия по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов предложила рассмотреть возможность использования такси с помощью агрегаторов вместо служебных автомобилей чиновников, сообщил журналистам первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.
Интерфакс вчера в 13:57
Авто

Все автомобили Lada подорожают с нового года

Самый дорогой автомобиль в модельном ряду Lada – седан Vesta Sport – подорожает в базовой версии на 1,5% до 1 042 900 руб. (плюс 15 000 руб.).
Ведомости вчера в 17:06
Происшествия

В Венгрии погибла российская пианистка

РИА Новости вчера в 17:52
Космос

Японский спутник установил рекорд сверхнизкой орбиты полета

РИА Новости 04:24
Политика

Сербия завершила строительство своего участка «Турецкого потока»

Укладка сербского участка газопровода "Турецкий поток" завершена, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на главу сербской Srbijagas ("Сербиягаз") Душана Баятовича.
РИА Новости 05:00
Общество

Суд посмертно реабилитировал православную диссидентку Щипкову

Второй кассационный суд общей юрисдикции отменил приговор 1980 года по уголовному делу в отношении православной диссидентки советского периода Татьяны Щипковой и признал за ней права на реабилитацию.
Интерфакс 03:48
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У задержанного генерала ФТС обнаружили золотые слитки и дорогие часы

В ходе обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы (ФТС) Александра Кизлыка следователи обнаружили крупные денежные средства, слитки золота и часы люксовых брендов.
Компания вчера в 08:43
Фигурное катание

Загитова и Медведева примут участие в мартовском шоу сборной России

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова примет участие в составе сборной России в показательных выступлениях "Россия - вперед!", которые пройдут в конце марта в Москве, заявил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.
РИА Новости 01:41
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Россия вернется к проекту американской окололунной станции

Россия вернется к переговорам об участии в проекте NASA по созданию окололунной станции Lunar Orbital Platform-Gateway (ранее называлась Deep Space Gateway).
Российская газета 04:18
Экономика

Силуанов объяснил рост реальных доходов россиян

Министр финансов России Антон Силуанов объяснил, за счёт чего удалось добиться роста реальных доходов россиян на 0,8% за девять месяцев 2019 года.
RT на русском вчера в 05:02
Авто

В Москве подорожает эвакуация автомобилей

С 1 января 2020 года в Москве увеличится стоимость эвакуации автомобилей, которые были припаркованы с нарушением правил дорожного движения.
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Футбол

Кержаков пожелал Дзюбе обойти его в списке бомбардиров сборной России

Бывший нападающий московского "Динамо" Александр Кержаков пожелал форварду петербургского "Зенита" Артему Дзюбе обойти его в списке бомбардиров сборной России.
Газета.Ru вчера в 21:59
Общество

Нападение тигра на ребенка в зоопарке в Дублине попало на видео

Отец иронично подписал видео словами "Сегодня мой сын оказался в меню дублинского зоопарка".
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Компактный кроссовер Skoda Kamiq ставит рекорды продаж

Высоко отмечаются рекордные успехи по объему реализованных кроссоверов Skoda Kamiq.
Faktom 01:31
Происшествия

На трассе «Скандинавия» после массового ДТП ввели реверсивное движение

Повреждённые машины частично заняли проезжую часть. Было решено организовать реверсивное движение транспорта.
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Милевский завёл видеоблог в YouTube. В первом выпуске он с Алиевым пошёл в клуб

Нападающий брестского «Динамо» создал канал на YouTube, на котором опубликовал первый ролик.
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РБК 03:57
Экономика

В России впервые за девять лет упало производство сырных продуктов

Впервые с 2010 года в России упало производство сырных продуктов с заменителями жира, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные «Союзмолока», Росстата и аналитического центра Milknews.
BFM.ru 04:48
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