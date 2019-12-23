Экономика

REGNUMREGNUMНовак рассказал о поставках СПГ в Европу из России и США

Россия обеспечивает 20% поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, это значительно больше, чем США. Об этом рассказал министр энергетики России Александр Новак в интервью телеканалу РБК. Доля Соединённых Штатов в поставках составляет 13%.
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Эксперт прокомментировал заявление Новака о поставках СПГ в Европу

RT на русскомвчера в 12:32

В Nord Stream 2 AG рассказали о работе по запуску «Северного потока — 2»

Газета.Ruвчера в 10:10

«Ямал СПГ» отправил почти весь произведенный газ в Европу

РБКвчера в 07:58

Новак сравнил поставки СПГ в Европу из России и США

РИА Новостивчера в 04:52

Новак рассказал о поставках СПГ в Европу из России и США

REGNUMвчера в 04:02

Новак: Россия опередила США по объемам поставок СПГ в Европу

ТАССвчера в 03:50

Новак рассказал о доле России в поставках СПГ в Европу

Известиявчера в 03:15
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Общество

Истребитель Су-57 потерпел первую аварию

Ведомости 03:20
Происшествия

В Киеве завели дело после угроз журналистам в суде по делу Шеремета

Киевская полиция возбудила дело по факту угроз или насилия в отношении журналистов после заседания апелляционного суда, на котором была оставлена под арестом подозреваемая в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлия Кузьменко, сообщает пресс-служба нацполиции Украины.
РИА Новости 15:43
Армия и оружие

Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим

Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, сообшил руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
РИА Новости вчера в 14:05
Политика

Лукашенко предложил России стать частью Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в шутку предложил России вступить в Белоруссию, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 08:19
Экология

Чемезов предложил назначить «Ростех» оператором промышленного мусора

Зачем "Ростеху" промышленные отходы Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов предложил создать федерального оператора по обращению с отходами III — V классов опасности (промышленные отходы) и наделить этими функциями саму госкорпорацию.
РБК 16:01
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Аналитики назвали самый продаваемый смартфон в третьем квартале

Смартфон iPhone XR стал самой популярной моделью в мире за третий квартал 2019 года.
РБК 16:13
Транспорт

Первый пассажирский поезд отправился из Москвы в Крым

Первый пассажирский поезд из Москвы в Крым отправился в путь, передает «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента.
РБК 16:52
Армия и оружие

В Буркина-Фасо не менее 35 мирных жителей погибли при атаке боевиков

По меньшей мере 35 мирных жителей, преимущественно женщины, погибли в ходе атаки террористов в провинции Сум на севере Буркина-Фасо, сообщается в официальном заявлении президента страны Рока Каборе.
РИА Новости 16:14
Политика

Зюганов прокомментировал свои слова о досрочных выборах президента

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал для журналистов свое недавнее заявление о том, что он не исключает возможности проведения досрочных президентских выборов в Российской Федерации.
Аргументы недели 22 декабря в 14:55
Происшествия

В Брянской области мужчина застрелил жену и покончил с собой

РИА Новости 15:48
Экономика

Цены на вторичное жилье выросли в большинстве регионов России

С начала года стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья выросла в большинстве регионов России, падение зафиксировано в 15 субъектах.
РБК 03:43
Общество

«Яндекс» оценит платежеспособность российских заемщиков для банков

Компания "Яндекс" при сотрудничестве с двумя крупнейшими российскими кредитными бюро - Бюро кредитных историй (БКИ) "Эквифакс" и "Объединенное кредитное бюро" (ОКБ) - запустила новый проект "Интернет-скоринг бюро" по оценке платежеспособности россиян для банков, передает РБК.
Инфорос 02:52
Общество

Российский бизнесмен выставил на продажу село с селянами

Российский предприниматель из Красноярска захотел продать село Васильевка вместе с местными жителями. Об этом сообщает телеканал НТВ.
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Анастасия Заворотнюк встретит Новый год в клинике

Со ссылкой на анонимный источник в окружении артистки, СМИ сообщают, что родные Заворотнюк хотели забрать ее на Новый год, но не получили одобрения от медиков.
Петербургский дневник вчера в 08:26
Единоборства

Опубликован топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов десятилетия

Росбалт 10:48
Общество

Мужчина опубликовал видео, как тигр бросился на его сына в зоопарке

Житель Дублина опубликовал видео, как в местном зоопарке тигр бросился на его сына, когда тот позировал отцу для фото.
ТК Звезда 09:36
Политика

В ОСК заявили о способности России построить судно-трубоукладчик

У России нет судов, которые могли бы укладывать трубы по дну Балтийского моря, чтобы достроить "Северный поток - 2", признал глава "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Алексей Рахманов, выступая в эфире телеканала "Россия 24".
Газета.Ru 09:06
Общество

Военный комиссариат назвал законным призыв в армию сотрудника ФБК Шаведдинова

Сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов долгое время уклонялся от военной службы по призыву, его направление в армию законно, место службы определено в соответствии с результатами медицинского обследования.
ТАСС 13:31
Происшествия

В Москве нашли тело женщины с пакетом на голове

"По данным следствия, утром 24 декабря 2019 года вблизи жилых домов, расположенных в Басманном районе Москвы, обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти, кроме того, у потерпевшей на голове обнаружен пакет, а руки и ноги связаны", — рассказала Иванова.
РИА Новости 04:28
Политика

Зеленский пригрозил «весёлому» чиновнику визитом мёрзнущих украинцев

Лидер Незалежной пригрозил привести к улыбчивому госслужащему домой мерзнущих граждан Украины.
Царьград 15:55
Политика

Путин назвал поддержавшего Гитлера экс-посла Польши сволочью

Бывший посол Польши в Германии Юзеф Липски является "сволочью и антисемитской свиньей", поскольку он разделял мнение главы Третьего рейха Адольфа Гитлера в части издевательств над евреями, заявил президент России Владимир Путин на расширенной коллегии Министерства обороны РФ.
Газета.Ru 10:52
Армия и оружие

Украинский военный погиб в Донбассе

Один украинский военнослужащий погиб, сообщается в фейсбуке на странице "Операции Объединенных сил".
Интерфакс 22 декабря в 11:45
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Кантона сравнил игру «Манчестер Юнайтед» с сексом в старости

«Манчестер Юнайтед» занимает особое место в моём сердце, но сейчас, когда я смотрю матчи клуба, то это напоминает мне секс в старости.
Чемпионат 11:38
Происшествия

Суд оштрафовал участника акции 27 июля Раджабова

РИА Новости 08:49
Политика

Путин выступит на коллегии Минобороны РФ

Сегодня, 24 декабря, президент России Владимир Путин примет участие в коллегии Министерства обороны в Национальном центре управления обороной в Москве сообщается на сайте Кремля.
REGNUM 00:42
Общество

СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала на фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.
РИА Новости вчера в 18:49
Политика

В Грузии допустили диалог с Россией по примеру «нормандского формата»

Тбилиси мог бы вести переговоры с Москвой в формате, аналогичном «нормандскому».
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Продюсер «Ведьмака» рассказала о втором сезоне сериала

Лорен Хиссрич пообещала более "сфокусированную историю". Продюсер "Ведьмака" Лорен Хиссрич рассказала о втором сезоне сериала.
Piter.tv 04:26
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Лере Кудрявцевой удалили грудные импланты

Подробнее напишу на днях и расскажу вам о «болезни грудных имплантов».
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