Экономика
ТАССНовак: Россия опередила США по объемам поставок СПГ в Европу
Россия за последние годы опередила США по объемам поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу. Об этом сообщил в интервью телеканалу РБК министр энергетики РФ Александр Новак.
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Хоккей
В Швейцарии перепутали гимн России перед началом матча КХЛ
В швейцарском Давосе перед началом выставочного матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом» организаторы перепутали гимн России.
Политика
Белоруссия заявила о скором согласовании вопросов по интеграции с РФ
Первый белорусский вице-премьер Дмитрий Крутой заявил, что в течение трех дней могут быть согласованы все части пакета интеграционных соглашений России и Белоруссии, сообщает "Интерфакс".
Кино
Кинокритики назвали худшие фильмы 2019 года
Кинокритики составили список самых скучных фильмов 2019 года.
Общество
В Москве температура воздуха установила рекорд
Воздух в Москве в понедельник прогрелся до 6,2 градусов тепла, побив тем самым рекорд температуры на 23 декабря, установленный в 2015 году, сообщил РБК ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
Гаджеты
Акция: Xiaomi дарит второй смартфон покупателям своего лучшего смартфона 2019 года
В авторизованном интернет-магазине Xiaomi по адресу mi-shop.com/ru началась акция, в рамках которой покупатели смартфона Xiaomi Mi Note 10 получают в подарок модель Redmi 8A.
Политика
Помпео привел к присяге нового посла в России
Глава Госдепартамента США Майкл Помпео сегодня привел к присяге нового посла Штатов в России Джона Салливана.
Экономика
При выходе на пенсию на 10 лет позже ее размер увеличится вдвое
При выходе на пенсию позже нормы на 10 лет размер выплаты увеличиваются более чем в два раза. Это объясняется премиальными коэффициентами.
Политика
На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину
Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
Музыка
Сюткин оценил шутку Шнурова над обидевшим Гагарину участником «Голоса»
Певец Валерий Сюткин в интервью порталу Nation News прокомментировал видео с шуткой наставника шоу "Голос" Сергея Шнурова над бывшим участником телепроекта из Екатеринбурга Арсением Курчаниным, поведение которого во время выступления оскорбило Полину Гагарину.
Политика
В ЕС раскритиковали запуск поездов по Крымскому мосту
«Российская Федерация завершила строительство железнодорожного участка Крымского моста и открывает железнодорожное сообщение с Крымским полуостровом без согласия Украины», — говорится в сообщении.
Экономика
Минэкономики Украины может пересмотреть валютный курс в макропрогнозе на 2020-22 годы
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил, что министерство может пересмотреть курс гривны к доллару в собственном макропрогнозе на 2020-22 годы.
Энергетика
Российский трубопроводный газ занял первое место по импорту газа в ЕС
Основным маршрутом поступления трубопроводного газа из России стала Украина — там были задействованы 43% всех российских поставок, около 17 млрд куб. м. Согласно отчету, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доля снизилась на 3%.
Биатлон
Биатлон. Назван состав сборной России на январские этапы Кубка мира
Союз биатлонистов России объявил состав мужской и женской сборной России на этапы Кубка мира, которые состоятся на январе.
Шоу-бизнес
Ксения Бородина с размахом отметила день рождения дочери
Ксения Бородина с размахом отметила день рождения дочери Младшая дочка Ксении Бородиной отпраздновала день рождения.
Футбол
РФС сократил дисквалификацию Гинера
Российский футбольный союз (РФС) изменил наказание президента ЦСКА Евгения Гинера, который ранее был отстранён от футбольной деятельности.
Происшествия
Бомбу из центра Севастополя увезли
В понедельник, 23 декабря в Севастополе неподалёку от костёла (бывшего кинотеатра «Дружба») в ходе работ по реконструкции Большой Морской была обнаружена бомба времён Великой Отечественной войны.
Футбол
ЦСКА подписал контракт с белорусским нападающим Шкуриным
Нападающий «Энергетик-БГУ» Илья Шкурин подписал контракт с московским ЦСКА, сообщает Sport24. «Чемпионат» подтверждает эту информацию.
Шоу-бизнес
Певица Вера Брежнева поздравила сестер-двойняшек с 35-летием
Популярная певица Вера Брежнева поздравила с 35-летием своих сестер-двойняшек.
Политика
Оператор «Северного потока-2» объявил о продолжении работ
Оператор проекта «Северный поток-2» – компания Nord Stream 2 AG продолжает работать над скорейшим запуском трубопровода, несмотря на санкции со стороны Соединенных Штатов.
Футбол
«Локо» может подписать Комличенко и вернуть Михалика зимой. Кверквелия, Хеведес и Эдер могут уйти из клуба
Как говорят на рынке, Кверквелия предлагался летом, но трансферу мешает статус легионера и будущий лимит по схеме «8+17».
Культура
«Союзмультфильм» выпустил продолжение мультфильма об Умке
Студия «Союзмультфильм» выпустила новый мультфильм о медвежонке Умке — заключительную часть трилогии о его приключениях.
Шоу-бизнес
"Зачем языком трепать?": Попов резко ответил на слова Наргиз о России
Телеведущий Евгений Попов раскритиковал певицу Наргиз Закирову за пренебрежительные слова о России.
Политика
Зеленский и Трамп сцепились на Красной площади: лица года от The Week
Авто
Kia объявила российские цены на новый кроссовер Seltos
Новый кроссовер Kia Seltos появится на российском рынке в 2020 году. Более подробная информация о модели появится ближе к началу продаж.
Космос
Ученый с помощью камеры Canon 700D обнаружил возле Солнца 11 НЛО
Индийский исследователь Шадаб Шейх рассказал о том, что он обнаружил возле Солнца 11 неопознанных летающих объектов.
Футбол
Александр Медведев: «Зимой „Зенит“ не планирует приобретать Черышева»
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о том, что питерский клуб может купить атакующего полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева за 25 миллионов евро.
Шоу-бизнес
Дубовицкая отказалась заменять Винокура роботом
Армия и оружие
В Сирии боевики пытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим
Незаконные вооружённые формирования попытались нанести удар по российской авиабазе Хмеймим в Сирии, сообщил 23 декабря на брифинге начальник Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.