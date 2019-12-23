Экономика

ТАССТАССНовак: Россия опередила США по объемам поставок СПГ в Европу

Россия за последние годы опередила США по объемам поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу. Об этом сообщил в интервью телеканалу РБК министр энергетики РФ Александр Новак.
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Эксперт прокомментировал заявление Новака о поставках СПГ в Европу

RT на русском12:32

В Nord Stream 2 AG рассказали о работе по запуску «Северного потока — 2»

Газета.Ru10:10

«Ямал СПГ» отправил почти весь произведенный газ в Европу

РБК07:58

Новак сравнил поставки СПГ в Европу из России и США

РИА Новости04:52

Новак рассказал о поставках СПГ в Европу из России и США

REGNUM04:02

Новак: Россия опередила США по объемам поставок СПГ в Европу

ТАСС03:50

Новак рассказал о доле России в поставках СПГ в Европу

Известия03:15
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Хоккей

В Швейцарии перепутали гимн России перед началом матча КХЛ

В швейцарском Давосе перед началом выставочного матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом» организаторы перепутали гимн России.
Lenta.ru 14:59
Политика

Белоруссия заявила о скором согласовании вопросов по интеграции с РФ

Первый белорусский вице-премьер Дмитрий Крутой заявил, что в течение трех дней могут быть согласованы все части пакета интеграционных соглашений России и Белоруссии, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 12:18
Кино

Кинокритики назвали худшие фильмы 2019 года

Кинокритики составили список самых скучных фильмов 2019 года.
Комсомольская правда 21 декабря в 13:42
Общество

В Москве температура воздуха установила рекорд

Воздух в Москве в понедельник прогрелся до 6,2 градусов тепла, побив тем самым рекорд температуры на 23 декабря, установленный в 2015 году, сообщил РБК ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
РБК 15:04
Гаджеты

Акция: Xiaomi дарит второй смартфон покупателям своего лучшего смартфона 2019 года

В авторизованном интернет-магазине Xiaomi по адресу mi-shop.com/ru началась акция, в рамках которой покупатели смартфона Xiaomi Mi Note 10 получают в подарок модель Redmi 8A.
Dgl.ru вчера в 16:58
Политика

Помпео привел к присяге нового посла в России

Глава Госдепартамента США Майкл Помпео сегодня привел к присяге нового посла Штатов в России Джона Салливана.
Вестник Кавказа 14:36
Экономика

При выходе на пенсию на 10 лет позже ее размер увеличится вдвое

При выходе на пенсию позже нормы на 10 лет размер выплаты увеличиваются более чем в два раза. Это объясняется премиальными коэффициентами.
Газета.Ru 09:36
Политика

На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину

Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
REGNUM 10:33
Происшествия

Прокурор запросил 3,5 года колонии для участника акции 27 июля

РИА Новости 11:34
Музыка

Сюткин оценил шутку Шнурова над обидевшим Гагарину участником «Голоса»

Певец Валерий Сюткин в интервью порталу Nation News прокомментировал видео с шуткой наставника шоу "Голос" Сергея Шнурова над бывшим участником телепроекта из Екатеринбурга Арсением Курчаниным, поведение которого во время выступления оскорбило Полину Гагарину.
РИА Новости вчера в 16:50
Политика

В ЕС раскритиковали запуск поездов по Крымскому мосту

«Российская Федерация завершила строительство железнодорожного участка Крымского моста и открывает железнодорожное сообщение с Крымским полуостровом без согласия Украины», — говорится в сообщении.
RT на русском 14:49
Экономика

Минэкономики Украины может пересмотреть валютный курс в макропрогнозе на 2020-22 годы

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил, что министерство может пересмотреть курс гривны к доллару в собственном макропрогнозе на 2020-22 годы.
ПРАЙМ 21 декабря в 13:07
Политика

Путин в шутку предложил повысить рождаемость в России с помощью улиток

Газета.Ru 13:16
Энергетика

Российский трубопроводный газ занял первое место по импорту газа в ЕС

Основным маршрутом поступления трубопроводного газа из России стала Украина — там были задействованы 43% всех российских поставок, около 17 млрд куб. м. Согласно отчету, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доля снизилась на 3%.
Известия 13:56
Биатлон

Биатлон. Назван состав сборной России на январские этапы Кубка мира

Союз биатлонистов России объявил состав мужской и женской сборной России на этапы Кубка мира, которые состоятся на январе.
Вести.Ru 15:09
Шоу-бизнес

Ксения Бородина с размахом отметила день рождения дочери

Ксения Бородина с размахом отметила день рождения дочери Младшая дочка Ксении Бородиной отпраздновала день рождения.
Экспресс газета 05:29
Футбол

РФС сократил дисквалификацию Гинера

Российский футбольный союз (РФС) изменил наказание президента ЦСКА Евгения Гинера, который ранее был отстранён от футбольной деятельности.
Sport.ru 12:15
Происшествия

Бомбу из центра Севастополя увезли

В понедельник, 23 декабря в Севастополе неподалёку от костёла (бывшего кинотеатра «Дружба») в ходе работ по реконструкции Большой Морской была обнаружена бомба времён Великой Отечественной войны.
ForPost 15:03
Футбол

ЦСКА подписал контракт с белорусским нападающим Шкуриным

Нападающий «Энергетик-БГУ» Илья Шкурин подписал контракт с московским ЦСКА, сообщает Sport24. «Чемпионат» подтверждает эту информацию.
Чемпионат 08:20
Шоу-бизнес

Певица Вера Брежнева поздравила сестер-двойняшек с 35-летием

Популярная певица Вера Брежнева поздравила с 35-летием своих сестер-двойняшек.
Актуальные Новости 05:09
Политика

Оператор «Северного потока-2» объявил о продолжении работ

Оператор проекта «Северный поток-2» – компания Nord Stream 2 AG продолжает работать над скорейшим запуском трубопровода, несмотря на санкции со стороны Соединенных Штатов.
Татар-информ 11:51
Футбол

«Локо» может подписать Комличенко и вернуть Михалика зимой. Кверквелия, Хеведес и Эдер могут уйти из клуба

Как говорят на рынке, Кверквелия предлагался летом, но трансферу мешает статус легионера и будущий лимит по схеме «8+17».
Sports.ru 09:02
Культура

«Союзмультфильм» выпустил продолжение мультфильма об Умке

Студия «Союзмультфильм» выпустила новый мультфильм о медвежонке Умке — заключительную часть трилогии о его приключениях.
Афиша Daily 02:10
Шоу-бизнес

"Зачем языком трепать?": Попов резко ответил на слова Наргиз о России

Телеведущий Евгений Попов раскритиковал певицу Наргиз Закирову за пренебрежительные слова о России.
РИА Новости 13:25
Политика

Зеленский и Трамп сцепились на Красной площади: лица года от The Week

РЕН ТВ вчера в 21:14
Авто

Kia объявила российские цены на новый кроссовер Seltos

Новый кроссовер Kia Seltos появится на российском рынке в 2020 году. Более подробная информация о модели появится ближе к началу продаж.
Известия 09:10
Космос

Ученый с помощью камеры Canon 700D обнаружил возле Солнца 11 НЛО

Индийский исследователь Шадаб Шейх рассказал о том, что он обнаружил возле Солнца 11 неопознанных летающих объектов.
Что происходит вчера в 03:12
Футбол

Александр Медведев: «Зимой „Зенит“ не планирует приобретать Черышева»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о том, что питерский клуб может купить атакующего полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева за 25 миллионов евро.
Спорт-Экспресс 10:58
Шоу-бизнес

Дубовицкая отказалась заменять Винокура роботом

Газета.Ru 04:01
Армия и оружие

В Сирии боевики пытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим

Незаконные вооружённые формирования попытались нанести удар по российской авиабазе Хмеймим в Сирии, сообщил 23 декабря на брифинге начальник Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
REGNUM 14:46
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