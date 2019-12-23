Экономика

ТАССТАССНовак: Россия опередила США по объемам поставок СПГ в Европу

Россия за последние годы опередила США по объемам поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу. Об этом сообщил в интервью телеканалу РБК министр энергетики РФ Александр Новак.
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«Ямал СПГ» отправил почти весь произведенный газ в Европу

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Новак сравнил поставки СПГ в Европу из России и США

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Новак рассказал о доле России в поставках СПГ в Европу

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Новак: Россия опередила США по объемам поставок СПГ в Европу

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Россия опередила США по объемам поставок сжиженного природного газа в Европу

Газета.Ru03:29

Новак сравнил объёмы поставок СПГ в Европу из России и США

RT на русском03:17

Новак рассказал о поставках СПГ в Европу из России и США

REGNUM04:02
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Происшествия

Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности

Российская газета 21 декабря в 05:33
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Фото: певица Нюша назвала дочь Симбой

29-летняя российская певица Анна Шурочкина, более известная как Нюша, в ноябре 2018 года впервые стала мамой - у артистки и ее супруга, главного советника президента Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова, родилась дочь.
Российская газета 07:34
Экономика

Россию уличили в нежелании возвращать украденное из-за рубежа

Международная Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) уличила Россию в нежелании возвращать украденное из-за рубежа.
Lenta.ru 09:04
Энергетика

Россия и Украина зафиксировали цену на транзит газа на пять лет

Цена на транзит российского газа через Украину будет единой в течение пяти лет, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в ходе совещания у главы кабмина РФ.
Газета.Ru 08:47
Происшествия

В Петербурге достали упавший в Неву бетоновоз

Петербургские спасатели с помощью подъемного крана достали из Невы бетоновоз, который рано утром в понедельник врезался в дом и легковой автомобиль, а затем упал в реку, поиски водителя продолжаются, сообщили ТАСС в городском главке МЧС.
ТАСС 06:39
Экономика

ЦБ сообщил об отказах банков собирать биометрию граждан

Российские банки иногда отказывают гражданам в сдаче биометрических данных (голос и изображение лица) в Единую биометрическую систему (ЕБС), но ЦБ считает, что препятствий для сдачи биометрии быть не должно.
РБК 07:57
Политика

Борис Джонсон признался, что ошибался в отношении России

Джонсон заявил, что изменил свое мнение по вопросу о том, можно ли перезагрузить отношения с Россией.
РИА Новости 08:16
Происшествия

Направлявшихся за лучшей жизнью россиян задержали в Белоруссии

Пограничники Белоруссию два раза за одну неделю задерживали россиян, которые направлялись в Европу за "лучшей жизнью".
Газета.Ru 09:06
Происшествия

Пятерых обвиняемых в убийстве Хашкаджи приговорили к смертной казни

В Саудовской Аравии суд приговорил к смертной казни пятерых обвиняемых в убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи.
Российская газета 05:28
Политика

В Киеве отреагировали на запуск поездов в Крым и визит Путина

В понедельник, 23 декабря, президент России Владимир Путин дал старт движению поездов по железнодорожной части Крымского моста.
РИА Новости Крым 07:09
Происшествия

Песков прокомментировал стрельбу на Лубянке

Стрельба на Лубянке — трагедия, поскольку погибли люди, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Известия 04:45
Экономика

Совет Федерации одобрил закон о повышении МРОТ с 2020 года

Совет Федерации одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 7,5%.
ФАН 07:10
Происшествия

Пропавшего в 2017 году немецкого подростка нашли запертым в чулане

Полиция получила ордер на обыск и во время рейда нашла пятнадцатилетнего Марвина К. С 11 июня 2017 года подросток считался пропавшим без вести.
РИА Новости 06:43
Финансы

Госбанки нарастили премии топ-менеджерам в России

В ВТБ рассказали, что в 2018 году банк нарастил прибыль в 1,5 раза, до 179 млрд рублей, и заплатил более высокую годовую премию.
Известия вчера в 17:41
Шоу-бизнес

Екатерина Климова восхитила пышным бюстом

Екатерина Климова считается одной из самых сексуальных актрис отечественного кинематографа.
Paparazzi.ru 02:14
Общество

YouTube и «Яндекс.Видео» могут заблокировать из-за книжных издателей

Сервисам YouTube и "Яндекс.Видео" из-за закона о пиратстве грозит вечная блокировка в России, пишет газета "Ведомости".
РИА Новости 01:38
Общество

Малышева показала квартиру в Лондоне

Lenta.ru 03:32
Шоу-бизнес

Александр Цекало выкупил у бывшей супруги свою фамилию

Шоумен и продюсер Александр Цекало выкупил у бывшей супруги Виктории Галушки свою фамилию.
iReactor 04:17
Политика

Путин назвал стратегическим перенос железной дороги от побережья Сочи

Европейские страны пришли к тому, что отодвинули железную и автомобильную дороги от побережья, обратил внимание президент.
Известия 08:13
Экономика

ПФР объяснил, как вырастет пенсия, если выйти на нее позже положенного

Размер коэффициентов для страховой пенсии и фиксированной выплаты за год отложенного права — 1,07 и 1,056 соответственно, пояснил Дроздов.
РИА Новости 03:30
Политика

Путин пошутил над полпредом Устиновым, взявшим колбасу на агровыставке

РИА Новости 08:29
Политика

Сенаторы в США установили условия снятия с России «санкций из ада»

В текст внесены поправки сенаторов Линдси Грэма и Роберта Менендеса, которые устанавливают порядок введения и снятия санкций.
РБК 04:25
Политика

Зюганов пояснил свои слова о досрочных выборах президента

Ранее Зюганов сообщил на организованной КПРФ конференции "Россия-2024: Левый поворот или национальная катастрофа" заявил о возможности проведения досрочных президентских выборов в России и добавил, что в начале следующего года коммунисты могут провести мощный форум патриотических сил и утвердить программы к выборам.
РИА Новости вчера в 05:51
Происшествия

Суд арестовал подозреваемого в нападении на полицейских в Саратове

Волжский районный суд Саратова в понедельник санкционировал арест подозреваемого в посягательстве на жизнь сотрудников полиции, один из которых погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления СК РФ.
РИА Новости 09:11
Транспорт

Первый поезд в Крым отправился из Санкт-Петербурга

Ранее сообщалось, что более 600 человек станут пассажирами поезда №7/8 Санкт-Петербург — Севастополь, который первым проедет по Крымскому мосту 25 декабря.
RT на русском 06:03
Здоровье

Роспотребнадзор посоветовал разбавлять алкоголь и назвал пропорцию

Крепкий алкоголь, получаемый в результате перегонки, при употреблении следует разбавлять водой в пропорции 1 к 3. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора, сообщает «Интерфакс» в понедельник, 23 декабря.
Lenta.ru 09:07
Политика

Чижов сообщил о готовности России передать Нидерландам данные по MH17

Как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эта информация была следователями проигнорирована.
РИА Новости 05:48
Политика

Власти Германии разрешили прокладку труб «Северного потока-2»

Федеральное министерство Германии по судоходству и гидрографии разрешило проводить работы по прокладке труб «Северного потока-2» в зимние месяцы.
Профиль 07:12
Политика

Посол США заявил о благодарности стран ЕС за санкции по Nord Stream 2

Посол США в Берлине Ричард Гренелл заявил, что многие страны Европы поблагодарили Вашингтон за введение санкций против российского газопровода «Северный поток-2», передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 21 декабря в 20:32
Политика

Зеленский и Трамп сцепились на Красной площади: лица года от The Week

РЕН ТВ вчера в 21:14
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