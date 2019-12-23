Экономика
ТАССНовак: Россия опередила США по объемам поставок СПГ в Европу
Россия за последние годы опередила США по объемам поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу. Об этом сообщил в интервью телеканалу РБК министр энергетики РФ Александр Новак.
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Политика
Кудрин рассказал, как решение Путина спасло российскую экономику
Решение Владимира Путина создать резервные фонды десять лет назад спасло российскую экономику, считает его давний соратник, экс-министр финансов Алексей Кудрин, сейчас возглавляющий Счетную палату.
Происшествия
Аэропорт и вокзал в Хабаровске эвакуировали из-за «минирований»
Пассажиров и сотрудников аэропорта Хабаровска в среду эвакуировали из-за сообщения о "минировании", взрывотехники обследовали здание и не нашли опасных предметов, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
Транспорт
Первый поезд проехал по Крымскому мосту
На вокзал в Севастополь поезд прибудет 25 декабря в 09:25 мск. Сегодня же из Москвы отправился поезд до Симферополя.
Экономика
Как проиндексируют пенсии с 1 января 2020 года
С 1 января 2020 года будет произведена индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам.
Политика
Путин назвал «полным бредом» резолюцию Европарламента
Президент России Владимир Путин назвал «полным бредом» резолюцию Европарламента о Второй мировой войне.
Здоровье
Екатеринбургские онкологи пожаловались в Росздравнадзор на «побочку» 19 дженериков
Врачи Центра детской онкологии и гематологии при ОДКБ (Екатеринбург) за последние два года направили 19 извещений в областной Росздравнадзор с жалобой на качества противоопухолевых препаратов и лекарств сопроводительной терапии.
Футбол
Манджукич перешел в «Аль-Духаиль»
Хорватский нападающий Марио Манджукич стали игроком катарского клуба «Аль-Духаиль», сообщает официальный Twitter команды.
Экономика
Украина подсчитала доход от транзита газа из России
Доход Украины от транзита российского газа в 2020 году может составить около двух миллиардов долларов.
Авто
Названы способы остановить автомобиль при отказе тормозов
Автоэксперты рассказали, как действовать водителям в случае неожиданного отказа тормозной системы.
Транспорт
РЖД разрешили пассажирам в верхних полках сидеть на нижних местах
В РЖД в новом бланке электронного билета прописали просьбу для пассажиров с нижних полок разрешать попутчикам с верхних полок посидеть внизу в дневное время.
Общество
«Это будет пострашнее, чем пенсионная реформа»: что готовят россиянам
Многие эксперты выступали против принятия данного закона. Так, депутаты от КПРФ и ЛДПР называли документ «очередной прихватизацией».
Происшествия
Мужчина застрелил жену возле школы в Брянской области
Происшествия
Два человека погибли при пожаре в общежитии в Иркутской области
Число погибших при пожаре в Иркутской области в общежитии лесозаготовительного предприятия возросло до двух.
Экономика
«Газпром» привлек €11,4 млрд на Амурский ГПЗ
"Газпром" завершил сделку по привлечению проектного финансирования для строительства Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) на €11,4 млрд, говорится в сообщении компании.
Общество
Чемезов предложил назначить «Ростех» оператором промышленного мусора
Зачем "Ростеху" промышленные отходы Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов предложил создать федерального оператора по обращению с отходами III — V классов опасности (промышленные отходы) и наделить этими функциями саму госкорпорацию.
Общество
Сибирский бизнесмен выставил на продажу село с жителями
Бизнесмен из Красноярского края объявил себя хозяином села Васильевка Идринского района и выставил его на продажу вместе с жителями, сообщает НТВ.
Политика
Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину
Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Общество
В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Политика
Лукашенко оценил возможное вступление Украины в НАТО
Президент Белоруссии Александр Лукашенко негативно отнесся к возможному вступлению Украины в НАТО.
Шоу-бизнес
Ани Лорак подчеркнула фигуру белоснежным платьем с открытыми плечами
В кадре певица позирует в силуэтном белоснежном платье с открытыми плечами и объемными рукавами.
Общество
Большинство россиян оказались довольны своей жизнью
90 процентов опрошенных россиян высказались, что довольны кругом своего общения, 81 процент — образованием, своим положением в обществе — 80 процентов.
Культура
Максим Фадеев запустит детское интернет-шоу
Авто
«Ведомости»: с 1 января автомобили Lada подорожают в среднем на 2%
С 1 января 2020 года «АвтоВАЗ» увеличит в среднем на 2% рекомендованные розничные цены на все свои автомобили, рассказали газете «Ведомости» источники.
Шоу-бизнес
У Леры Кудрявцевой лопнул имплант в груди
Телеведущей пришлось лечь под нож, ее срочно оперировали, чтобы удалить импланты и силикон из тканей организма.
Происшествия
Грузовик смял Mercedes с водителем на трассе в Кузбассе
Грузовик Scania подмял под себя легковой автомобиль Mercedes. Водитель дорогой иномарки, зажатый в салоне, не подает признаков жизни.
Здоровье
Новые машины скорой помощи получили новосибирские больницы
В этом году в больницы региона поступило в общей сложности больше 70-ти новых машин, что, по словам министра здравоохранения Новосибирской области Константина Хальзова, позволило полностью обновить автопарк машин скорой помощи.
Общество
Названы знаки Зодиака, которым повезет в 2020 году
Руководитель Школы научной астрологии Сергей Безбородный рассказал, каким знакам зодиака повезет в 2020 году.
Происшествия
Разбившийся в Хабаровском крае Су-57 перед крушением вошел в спираль
Разбившийся в Хабаровском крае во вторник, 24 декабря, истребитель Су-57 перед крушением вошел в спираль, из которой летчик не смог его вывести в режиме ручного управления.
Общество
Матвиенко не исключила возможности отмены НДФЛ для малоимущих
Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко не исключает возможности освобождения россиян, получающих зарплату на уровне минимального размера оплаты труда, от налога на доходы для физических лиц.