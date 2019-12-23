Экономика

ТАССТАССНовак: Россия опередила США по объемам поставок СПГ в Европу

Россия за последние годы опередила США по объемам поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу. Об этом сообщил в интервью телеканалу РБК министр энергетики РФ Александр Новак.
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Эксперт прокомментировал заявление Новака о поставках СПГ в Европу

RT на русском23 декабря в 12:32

В Nord Stream 2 AG рассказали о работе по запуску «Северного потока — 2»

Газета.Ru23 декабря в 10:10

Новак сравнил поставки СПГ в Европу из России и США

РИА Новости23 декабря в 04:52

«Ямал СПГ» отправил почти весь произведенный газ в Европу

РБК23 декабря в 07:58

Новак рассказал о поставках СПГ в Европу из России и США

REGNUM23 декабря в 04:02

Новак: Россия опередила США по объемам поставок СПГ в Европу

ТАСС23 декабря в 03:50

Новак рассказал о доле России в поставках СПГ в Европу

Известия23 декабря в 03:15
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Политика

Кудрин рассказал, как решение Путина спасло российскую экономику

Решение Владимира Путина создать резервные фонды десять лет назад спасло российскую экономику, считает его давний соратник, экс-министр финансов Алексей Кудрин, сейчас возглавляющий Счетную палату.
РИА Новости вчера в 22:09
Происшествия

Аэропорт и вокзал в Хабаровске эвакуировали из-за «минирований»

Пассажиров и сотрудников аэропорта Хабаровска в среду эвакуировали из-за сообщения о "минировании", взрывотехники обследовали здание и не нашли опасных предметов, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
РИА Новости вчера в 23:25
Транспорт

Первый поезд проехал по Крымскому мосту

На вокзал в Севастополь поезд прибудет 25 декабря в 09:25 мск. Сегодня же из Москвы отправился поезд до Симферополя.
Коммерсантъ вчера в 20:59
Экономика

Как проиндексируют пенсии с 1 января 2020 года

С 1 января 2020 года будет произведена индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам.
Пункт А вчера в 08:33
Политика

Путин назвал «полным бредом» резолюцию Европарламента

Президент России Владимир Путин назвал «полным бредом» резолюцию Европарламента о Второй мировой войне.
Sibnet Новости вчера в 10:19
Транспорт

Движение поездов на фиолетовой ветке московского метро восстановили

ТАСС 00:25
Здоровье

Екатеринбургские онкологи пожаловались в Росздравнадзор на «побочку» 19 дженериков

Врачи Центра детской онкологии и гематологии при ОДКБ (Екатеринбург) за последние два года направили 19 извещений в областной Росздравнадзор с жалобой на качества противоопухолевых препаратов и лекарств сопроводительной терапии.
Фармацевтический вестник вчера в 07:37
Футбол

Манджукич перешел в «Аль-Духаиль»

Хорватский нападающий Марио Манджукич стали игроком катарского клуба «Аль-Духаиль», сообщает официальный Twitter команды.
Спорт-Экспресс вчера в 11:34
Экономика

Украина подсчитала доход от транзита газа из России

Доход Украины от транзита российского газа в 2020 году может составить около двух миллиардов долларов.
Lenta.ru вчера в 10:53
Авто

Названы способы остановить автомобиль при отказе тормозов

Автоэксперты рассказали, как действовать водителям в случае неожиданного отказа тормозной системы.
ToDay News Ufa 23 декабря в 01:04
Транспорт

РЖД разрешили пассажирам в верхних полках сидеть на нижних местах

В РЖД в новом бланке электронного билета прописали просьбу для пассажиров с нижних полок разрешать попутчикам с верхних полок посидеть внизу в дневное время.
Газета.Ru 00:06
Общество

«Это будет пострашнее, чем пенсионная реформа»: что готовят россиянам

Многие эксперты выступали против принятия данного закона. Так, депутаты от КПРФ и ЛДПР называли документ «очередной прихватизацией».
Primpress.ru вчера в 05:15
Происшествия

Мужчина застрелил жену возле школы в Брянской области

Известия вчера в 14:39
Происшествия

Два человека погибли при пожаре в общежитии в Иркутской области

Число погибших при пожаре в Иркутской области в общежитии лесозаготовительного предприятия возросло до двух.
Газета.Ru вчера в 22:17
Экономика

«Газпром» привлек €11,4 млрд на Амурский ГПЗ

"Газпром" завершил сделку по привлечению проектного финансирования для строительства Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) на €11,4 млрд, говорится в сообщении компании.
ТАСС вчера в 07:36
Общество

Чемезов предложил назначить «Ростех» оператором промышленного мусора

Зачем "Ростеху" промышленные отходы Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов предложил создать федерального оператора по обращению с отходами III — V классов опасности (промышленные отходы) и наделить этими функциями саму госкорпорацию.
РБК вчера в 16:01
Общество

Сибирский бизнесмен выставил на продажу село с жителями

Бизнесмен из Красноярского края объявил себя хозяином села Васильевка Идринского района и выставил его на продажу вместе с жителями, сообщает НТВ.
Life.ru вчера в 07:03
Политика

Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину

Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Российская газета вчера в 05:58
Общество

В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Известия вчера в 22:57
Политика

Лукашенко оценил возможное вступление Украины в НАТО

Президент Белоруссии Александр Лукашенко негативно отнесся к возможному вступлению Украины в НАТО.
Известия вчера в 16:10
Шоу-бизнес

Ани Лорак подчеркнула фигуру белоснежным платьем с открытыми плечами

В кадре певица позирует в силуэтном белоснежном платье с открытыми плечами и объемными рукавами.
Телепрограмма вчера в 13:04
Общество

Большинство россиян оказались довольны своей жизнью

90 процентов опрошенных россиян высказались, что довольны кругом своего общения, 81 процент — образованием, своим положением в обществе — 80 процентов.
Lenta.ru вчера в 06:32
Культура

Максим Фадеев запустит детское интернет-шоу

News.ru 00:28
Авто

«Ведомости»: с 1 января автомобили Lada подорожают в среднем на 2%

С 1 января 2020 года «АвтоВАЗ» увеличит в среднем на 2% рекомендованные розничные цены на все свои автомобили, рассказали газете «Ведомости» источники.
Коммерсантъ вчера в 23:55
Шоу-бизнес

У Леры Кудрявцевой лопнул имплант в груди

Телеведущей пришлось лечь под нож, ее срочно оперировали, чтобы удалить импланты и силикон из тканей организма.
Чистовик вчера в 21:45
Происшествия

Грузовик смял Mercedes с водителем на трассе в Кузбассе

Грузовик Scania подмял под себя легковой автомобиль Mercedes. Водитель дорогой иномарки, зажатый в салоне, не подает признаков жизни.
VSE42.RU 00:16
Здоровье

Новые машины скорой помощи получили новосибирские больницы

В этом году в больницы региона поступило в общей сложности больше 70-ти новых машин, что, по словам министра здравоохранения Новосибирской области Константина Хальзова, позволило полностью обновить автопарк машин скорой помощи.
Вести Новосибирск вчера в 05:26
Общество

Названы знаки Зодиака, которым повезет в 2020 году

Руководитель Школы научной астрологии Сергей Безбородный рассказал, каким знакам зодиака повезет в 2020 году.
Shraibikus News 22 декабря в 05:41
Происшествия

Разбившийся в Хабаровском крае Су-57 перед крушением вошел в спираль

Разбившийся в Хабаровском крае во вторник, 24 декабря, истребитель Су-57 перед крушением вошел в спираль, из которой летчик не смог его вывести в режиме ручного управления.
Ведомости вчера в 20:00
Общество

Матвиенко не исключила возможности отмены НДФЛ для малоимущих

Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко не исключает возможности освобождения россиян, получающих зарплату на уровне минимального размера оплаты труда, от налога на доходы для физических лиц.
RT на русском вчера в 03:07
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