Экономика

ТАССТАССНовак: Россия опередила США по объемам поставок СПГ в Европу

Россия за последние годы опередила США по объемам поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу. Об этом сообщил в интервью телеканалу РБК министр энергетики РФ Александр Новак.
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Новак сравнил поставки СПГ в Европу из России и США

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Россия вышла на второе место по поставкам СПГ в страны ЕС

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Россия заняла второе место по поставкам СПГ в ЕС

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Новак сравнил объёмы поставок СПГ в Европу из России и США

RT на русском03:17

Новак рассказал о доле России в поставках СПГ в Европу

Известия03:15
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Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 12:25, Ашберн
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Певица Нюша объяснила странное имя дочери

Вечерняя Москва 04:19
Политика

Путин рассказал, что не пьет чай

Президент России Владимир Путин рассказал, что пьет вместо чая заваренные алтайские травы.
РИА Новости 10:13
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Названы наиболее опасные для Земли астероиды

Vevby.ru 21 декабря в 09:45
Армия и оружие

Минобороны получило первый комплект новейшего ЗРК С-350 «Витязь»

РИА Новости 02:22
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Путин открыл железную дорогу на Крымском мосту

Президент России Владимир Путин торжественно открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту. Прямую трансляцию ведет "Россия 24".
Газета.Ru 06:13
Политика

Власти Германии разрешили прокладку труб «Северного потока-2»

Федеральное министерство Германии по судоходству и гидрографии разрешило проводить работы по прокладке труб «Северного потока-2» в зимние месяцы.
Профиль 07:12
Политика

Медведев заявил, что строительство «Северного потока — 2» завершат

Нет сомнений, что строительство «Северного потока — 2» завершится, несмотря на введённые санкции США в отношении проекта.
RT на русском 11:53
Общество

СК переквалифицировал обвинение по «делу Baring Vostok»

Еще один источник рассказал, что Следственный комитет России начал предъявлять обвинение в окончательной редакции фигурантам дела, в том числе основателю одноименного инвестиционного фонда, американскому бизнесмену Майклу Калви.
Интерфакс 10:42
Политика

Медведев назвал условие снятия санкций с Украины

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Москва готова рассмотреть вопрос о санкциях с Украиной, но инициатива должна исходить от Киева.
ТАСС 11:31
Политика

Названа еще одна сложность для строительства «Северного потока-2»

В случае отказа компании Allseas от участия в прокладке труб «Северного потока-2» по дну Балтийского моря Россия столкнется с необходимостью искать другие трубоукладочные корабли.
Lenta.ru 21 декабря в 17:15
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Huawei P40 Pro станет первым смартфоном с графеновым аккумулятором

В самом твите Huawei France говорит, что «Huawei будет первой компанией, представившей флагманский смартфон с графеновой батареей».
MobiDevices 09:11
Экономика

Составлен рейтинг закредитованности регионов России

На первом месте рейтинга располагается Ингушетия с индексом 9,9 процента, за ней следуют Крым и Севастополь с уровнем закредитованности 13,9 и 15,9 процента соответсвенно.
РИА Новости вчера в 23:43
Политика

Путин назвал безобразной ситуацию с бюрократическими помехами бизнесу

Российский лидер Владимир Путин на встрече по вопросу развития сельского хозяйства в Адыгее заявил, что излишние бюрократические барьеры, мешающие работе представителей малого бизнеса, должны быть сняты в рамках реализации механизма «регуляторной гильотины».
RT на русском 11:18
Космос

Опубликовано видео посадки корабля Starliner в пустыне

НАСА опубликовало видео посадки космического корабля Starliner в пустыне в Нью-Мексико после того, как он не смог долететь к МКС.
Взгляд.ру вчера в 11:53
Политика

Сенаторы в США установили условия снятия с России «санкций из ада»

В текст внесены поправки сенаторов Линдси Грэма и Роберта Менендеса, которые устанавливают порядок введения и снятия санкций.
РБК 04:25
Шоу-бизнес

Водянова поздравила сына с 18-летием фотографией в трусах

Всемирно известная супермодель, уроженка Нижнего Новгорода Наталья Водянова поздравила своего старшего сына Лукаса с 18-летием.
Newsroom24 08:40
Политика

Украина и Донбасс договорились об обмене пленными

Вести.Ru 10:22
Культура

«Союзмультфильм» выпустил продолжение мультфильма об Умке

Студия «Союзмультфильм» выпустила новый мультфильм о медвежонке Умке — заключительную часть трилогии о его приключениях.
Афиша Daily 02:10
Авто

Бренд Volkswagen пообещал 34 новые модели в 2020 году

Драйв 02:46
Экономика

СБП обрастает банковскими комиссиями

СБП обрастает банковскими комиссиями С 1 января начнут действовать тарифы Банка России для кредитных организаций за пользование системой быстрых платежей (СБП).
Коммерсантъ вчера в 17:38
Политика

Посол США озвучил реакцию Европы на санкции по «Северному потоку-2»

Американский посол в Берлине Ричард Гренелл, которого в Германии уже требовали признать персоной нон-грата за постоянные нападки в адрес немецкого руководства, заявил, что санкции Вашингтона против трубопровода "Северный поток-2" были введены в интересах ЕС, и многие страны Европы благодарны за них.
Российская газета вчера в 00:34
Шоу-бизнес

Елена Воробей перевоплотилась в Собчак и спародировала ее свадьбу

Из-за грима поклонники заявили, что юмористка скорее похожа на Любовь Успенскую. Подготовка в Новому году идет полным ходом.
Lisa.ru 21 декабря в 08:45
Политика

На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину

Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
REGNUM 10:33
Общество

Минкомсвязь подвела итоги учений по «суверенному Рунету»

«Учения показали, что в целом и органы власти, и операторы связи готовы эффективно реагировать на возникающие риски и угрозы, обеспечить устойчивое функционирование интернета и сети электросвязи на территории России», — отметил Соколов.
РБК 10:52
Происшествия

Родители напавших на полицию в Апатитах подростков обратились в СК

Родители одного из подростков, которые подозреваются в нападении на полицейских 20 декабря в городе Апатиты, написали заявление в местный следственный отдел СУ СК РФ по Мурманской области.
Российская газета 10:29
Происшествия

Следователи пришли с обысками в ФТС

Как сообщает РЕН ТВ, обыски в центральном аппарате ведомства, а также во Внуковской и Домодедовской таможнях связаны с уголовным делом о крупных махинациях.
РБК 06:03
Общество

Путин позвонил мальчику, желание которого выполнил

Рамблер 10:14
Политика

Козак опроверг наличие контрактов на прямые поставки газа на Украину

Напомним, как сообщало ИА Красная Весна, ранее вице-премьер России Дмитрий Козак в интервью программе «Вести в субботу» рассказал, что Россия и Украина заключили 5-летний контракт на транзит газа, а если за этот срок не появится претензий и конфликтов, то российская сторона готова продлить договор на следующий регуляторный период.
Красная весна 09:27
Шоу-бизнес

Елена Летучая хочет отсудить у НТВ 50 миллионов миллионов рублей

Супруги хотят отсудить десятки миллионов рублей из-за «безосновательной травли». Об этом чета сообщила в Instagram.
Вокруг ТВ 10:59
Авто

Kia объявила российские цены на новый кроссовер Seltos

Новый кроссовер Kia Seltos появится на российском рынке в 2020 году. Более подробная информация о модели появится ближе к началу продаж.
Известия 09:10
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