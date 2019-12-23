Экономика
ТАССНовак: Россия опередила США по объемам поставок СПГ в Европу
Россия за последние годы опередила США по объемам поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу. Об этом сообщил в интервью телеканалу РБК министр энергетики РФ Александр Новак.
Читать в источнике
Оценить173
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 12:25, Ашберн
Шоу-бизнес
Певица Нюша объяснила странное имя дочери
Политика
Путин рассказал, что не пьет чай
Президент России Владимир Путин рассказал, что пьет вместо чая заваренные алтайские травы.
Космос
Названы наиболее опасные для Земли астероиды
Политика
Путин открыл железную дорогу на Крымском мосту
Президент России Владимир Путин торжественно открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту. Прямую трансляцию ведет "Россия 24".
Политика
Власти Германии разрешили прокладку труб «Северного потока-2»
Федеральное министерство Германии по судоходству и гидрографии разрешило проводить работы по прокладке труб «Северного потока-2» в зимние месяцы.
Политика
Медведев заявил, что строительство «Северного потока — 2» завершат
Нет сомнений, что строительство «Северного потока — 2» завершится, несмотря на введённые санкции США в отношении проекта.
Общество
СК переквалифицировал обвинение по «делу Baring Vostok»
Еще один источник рассказал, что Следственный комитет России начал предъявлять обвинение в окончательной редакции фигурантам дела, в том числе основателю одноименного инвестиционного фонда, американскому бизнесмену Майклу Калви.
Политика
Медведев назвал условие снятия санкций с Украины
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Москва готова рассмотреть вопрос о санкциях с Украиной, но инициатива должна исходить от Киева.
Политика
Названа еще одна сложность для строительства «Северного потока-2»
В случае отказа компании Allseas от участия в прокладке труб «Северного потока-2» по дну Балтийского моря Россия столкнется с необходимостью искать другие трубоукладочные корабли.
Гаджеты
Huawei P40 Pro станет первым смартфоном с графеновым аккумулятором
В самом твите Huawei France говорит, что «Huawei будет первой компанией, представившей флагманский смартфон с графеновой батареей».
Экономика
Составлен рейтинг закредитованности регионов России
На первом месте рейтинга располагается Ингушетия с индексом 9,9 процента, за ней следуют Крым и Севастополь с уровнем закредитованности 13,9 и 15,9 процента соответсвенно.
Политика
Путин назвал безобразной ситуацию с бюрократическими помехами бизнесу
Российский лидер Владимир Путин на встрече по вопросу развития сельского хозяйства в Адыгее заявил, что излишние бюрократические барьеры, мешающие работе представителей малого бизнеса, должны быть сняты в рамках реализации механизма «регуляторной гильотины».
Космос
Опубликовано видео посадки корабля Starliner в пустыне
НАСА опубликовало видео посадки космического корабля Starliner в пустыне в Нью-Мексико после того, как он не смог долететь к МКС.
Политика
Сенаторы в США установили условия снятия с России «санкций из ада»
В текст внесены поправки сенаторов Линдси Грэма и Роберта Менендеса, которые устанавливают порядок введения и снятия санкций.
Шоу-бизнес
Водянова поздравила сына с 18-летием фотографией в трусах
Всемирно известная супермодель, уроженка Нижнего Новгорода Наталья Водянова поздравила своего старшего сына Лукаса с 18-летием.
Культура
«Союзмультфильм» выпустил продолжение мультфильма об Умке
Студия «Союзмультфильм» выпустила новый мультфильм о медвежонке Умке — заключительную часть трилогии о его приключениях.
Экономика
СБП обрастает банковскими комиссиями
СБП обрастает банковскими комиссиями С 1 января начнут действовать тарифы Банка России для кредитных организаций за пользование системой быстрых платежей (СБП).
Политика
Посол США озвучил реакцию Европы на санкции по «Северному потоку-2»
Американский посол в Берлине Ричард Гренелл, которого в Германии уже требовали признать персоной нон-грата за постоянные нападки в адрес немецкого руководства, заявил, что санкции Вашингтона против трубопровода "Северный поток-2" были введены в интересах ЕС, и многие страны Европы благодарны за них.
Шоу-бизнес
Елена Воробей перевоплотилась в Собчак и спародировала ее свадьбу
Из-за грима поклонники заявили, что юмористка скорее похожа на Любовь Успенскую. Подготовка в Новому году идет полным ходом.
Политика
На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину
Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
Общество
Минкомсвязь подвела итоги учений по «суверенному Рунету»
«Учения показали, что в целом и органы власти, и операторы связи готовы эффективно реагировать на возникающие риски и угрозы, обеспечить устойчивое функционирование интернета и сети электросвязи на территории России», — отметил Соколов.
Происшествия
Родители напавших на полицию в Апатитах подростков обратились в СК
Родители одного из подростков, которые подозреваются в нападении на полицейских 20 декабря в городе Апатиты, написали заявление в местный следственный отдел СУ СК РФ по Мурманской области.
Происшествия
Следователи пришли с обысками в ФТС
Как сообщает РЕН ТВ, обыски в центральном аппарате ведомства, а также во Внуковской и Домодедовской таможнях связаны с уголовным делом о крупных махинациях.
Политика
Козак опроверг наличие контрактов на прямые поставки газа на Украину
Напомним, как сообщало ИА Красная Весна, ранее вице-премьер России Дмитрий Козак в интервью программе «Вести в субботу» рассказал, что Россия и Украина заключили 5-летний контракт на транзит газа, а если за этот срок не появится претензий и конфликтов, то российская сторона готова продлить договор на следующий регуляторный период.
Шоу-бизнес
Елена Летучая хочет отсудить у НТВ 50 миллионов миллионов рублей
Супруги хотят отсудить десятки миллионов рублей из-за «безосновательной травли». Об этом чета сообщила в Instagram.
Авто
Kia объявила российские цены на новый кроссовер Seltos
Новый кроссовер Kia Seltos появится на российском рынке в 2020 году. Более подробная информация о модели появится ближе к началу продаж.