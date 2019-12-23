Россия за последние годы опередила США по объемам поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу. Об этом сообщил в интервью телеканалу РБК министр энергетики РФ Александр Новак.

Новак: Россия опередила США по объемам поставок СПГ в Европу

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