Экономика
ТАССНовак: Россия опередила США по объемам поставок СПГ в Европу
Россия за последние годы опередила США по объемам поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу. Об этом сообщил в интервью телеканалу РБК министр энергетики РФ Александр Новак.
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Политика
Путин открыл железную дорогу на Крымском мосту
Происшествия
В Белоруссии задержали бежавших в Европу «за лучшей жизнью» россиян
В Белоруссии пограничники дважды пресекли попытки нарушения государственной границы, задержав россиян, бежавших в Европу.
Шоу-бизнес
Фото: певица Нюша назвала дочь Симбой
29-летняя российская певица Анна Шурочкина, более известная как Нюша, в ноябре 2018 года впервые стала мамой - у артистки и ее супруга, главного советника президента Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова, родилась дочь.
Политика
Лавров пообещал ответить на санкции США против «Северного потока-2»
Глава МИД заявил, что Россия ответит на американские санкции против «Северного потока-2».
Политика
США лишили Украину помощи сразу после беседы Зеленского и Трампа
Распоряжение о приостановке Киеву военной помощи было отдано Белым домом примерно через 90 минут после того, как завершился телефонный разговор президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа.
Происшествия
Пропавшего два года назад мальчика спасли из чулана у педофила
В чулане правоохранительные органы обнаружили подростка Марвина, который пропал без вести два с половиной года назад.
Политика
Борис Джонсон разочаровался в попытках наладить отношения с Россией
Стоит отметить, что несколько дней назад Джонсон выразил надежду на улучшение отношений с Россией, однако признал трудности в их продвижении вперед.
Политика
Строившие «Северный поток-2» суда Allseas покинули место работ
Суда швейцарской компании Allseas, которые занимались укладкой труб для трубопровода "Северный поток - 2", покинули место работ в Балтийском море, сообщает ТАСС.
Фигурное катание
«Живет на катке»: Нина Мозер рассказала о работе Этери Тутберидзе
Происшествия
В Петербурге достали упавший в Неву бетоновоз
Петербургские спасатели с помощью подъемного крана достали из Невы бетоновоз, который рано утром в понедельник врезался в дом и легковой автомобиль, а затем упал в реку, поиски водителя продолжаются, сообщили ТАСС в городском главке МЧС.
Экономика
ПФР объяснил, как вырастет пенсия, если выйти на нее позже положенного
Размер коэффициентов для страховой пенсии и фиксированной выплаты за год отложенного права — 1,07 и 1,056 соответственно, пояснил Дроздов.
Здоровье
Центр Блохина опроверг данные о претензиях к российским дженерикам
Претензий к российским препаратам-дженерикам у врачей НМИЦ онкологии имени Блохина нет, в Минздрав и Росздравнадзор передаются данные о побочных эффектах любых лекарств, вне зависимости от страны-производителя, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра.
Кино
Состоялся выход сериала «Ведьмак» от Netflix
Политика
Путин назвал разгильдяйством срыв сроков ввода ФАПов в селах
Президент России Владимир Путин назвал "разгильдяйством и хамством" срыв сроком ввода федерально-акушерский пунктов в сельской местности.
Политика
Захарова оспорила заявления польского МИДа об искажении истории
Ранее МИД Польши, комментируя высказывание российского президента Владимира Путина, заявил об искажении реальной картины прошлого российскими властями, а также заявили, что слова президента подрывают совместную работу экспертов двух государств.
Политика
Сенаторы в США установили условия снятия с России «санкций из ада»
В текст внесены поправки сенаторов Линдси Грэма и Роберта Менендеса, которые устанавливают порядок введения и снятия санкций.
Экономика
Медведев продлил эксперимент tax free на год
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что он продлил эксперимент tax free на год, распространив его еще на три региона.
Политика
На Украине не планируют декоммунизировать могилу генерала Ватутина
Памятник генералу Николаю Ватутину, расположенный недалеко от Верховной рады Украины, не подлежит декоммунизации, заявил новый глава Института национальной памяти Украины (УИНП) Антон Дробович 23 декабря на пресс-конференции, сообщил телеканал «Громадське».
Происшествия
Пятерых обвиняемых в убийстве Хашкаджи приговорили к смертной казни
В Саудовской Аравии суд приговорил к смертной казни пятерых обвиняемых в убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи.
Культура
«Союзмультфильм» выпустил продолжение мультфильма об Умке
Студия «Союзмультфильм» выпустила новый мультфильм о медвежонке Умке — заключительную часть трилогии о его приключениях.
Здоровье
Как защитить поджелудочную от панкреатита в новогодние праздники
Специалист советует в канун новогодних праздников выделить время и пройти обследование, если вы не представляете жизни без деликатесов.
Футбол
Курский «Авангард» покинул главный тренер
Главный тренер курского "Авангарда" Олег Василенко оставил свой пост, сообщает официальный сайт клуба. Причины такого решения не называются.
Наука
У пяти видов крокодилов выявлена способность скакать галопом
Доныне исследователи считали, что лишь один крокодил в дикой природе обладает умением подпрыгивать вверх и бегать галопом - Crocodylus johnstoni.
Кино
Джей Джей Абрамс ответил критикам новых «Звездных войн»
В фильме снялись Дэйзи Ридли, Адам Драйвер, Кэрри Фишер, Марк Хэмилл и другие актеры.
Общество
Шестилетняя девочка нашла послание от китайских заключенных в открытке
Шестилетняя жительница Лондона обнаружила в новогодней открытке послание с просьбой о помощи от заключенных из Китая.
Политика
Медведев назвал соглашение по транзиту газа с Украиной компромиссом
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что соглашение по транзиту газа через Украину – это компромисс, который должен был быть найден, передает РИА Новости.
Хоккей
«Ак Барс» обменял Ткачева в «Локомотив» на Аверина и Санникова
Ярославский "Локомотив" и казанский "Ак Барс" произвели обмен, в результате которого хоккеистом железнодорожников стал форвард Владимир Ткачев, сообщается на официальном сайте ярославского клуба КХЛ.
Политика
Власти Германии разрешили прокладку труб «Северного потока-2»
Федеральное министерство Германии по судоходству и гидрографии разрешило проводить работы по прокладке труб «Северного потока-2» в зимние месяцы.
Экономика
Совфед одобрил закон о повышении МРОТ в 2020 году
Закон о новом минимальном размере оплаты труда (МРОТ) в 2020 году Совет Федерации одобрил на пленарном заседании 23 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.