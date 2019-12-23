Энергетика
RuNews24.ruНовак: Россия опередила США в доле поставок СПГ в Европу
США за два года нарастили объем поставок газа с 4-5 миллионов тонн до 9 миллионов, подчеркнул министр энергетики. Сегодня рост потребления СПГ фиксируют в странах, куда Россия не поставляет газ по трубопроводу, резюмировал Александр Новак, отметив, что такими странами являются Франция и Испания.
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Политика
На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину
Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
Экономика
Медведев продлил пилотный проект tax free до конца 2020 года
Премьер-министр Дмитрий Медведев продлил действие пилотного проекта tax free до 31 декабря 2020 года и включил в систему три новых региона — Ленинградскую область и Приморский и Хабаровский края, передает «РИА Новости».
Кино
Россиянам покажут отреставрированную «Иронию судьбы»
Отреставрированный фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» в Full HD качестве покажут на телеканале «Россия».
Политика
Глава «Нафтогаза» предположил невыполнение обещаний России по транзиту
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко предположил, что Россия якобы может отказаться от транзита газа, если Киев отзовет иски против "Газпрома".
Авто
АвтоВАЗ рассказал о главных новинках года
Lada за 2019 год представила новые версий моделей в пяти семействах автомобилей марки – Granta, Largus, Vesta, Xray и 4x4.
Культура
Сегодня в Петербурге выберут эскизы будущего памятника Чайковскому
Единоборства
Боец Шлеменко отреагировал на слова Губерниева о Сталине
Армия и оружие
Сирийская армия освободила стратегически важное поселение в Идлибе
Политика
Компартия Чехии потребовала отставки главы МИД за потакание нацизму в ООН
Уйти в отставку за отказ поддержать в ООН Резолюцию о борьбе с героизацией нацизма призвал главу МИД Чехии Томаша Петржичека председатель Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ), первый вице-спикер Палаты депутатов парламента Чехии Войтех Филип.
Культура
Джоан Роулинг признана самым высокооплачиваемым писателем 2019 года
На втором месте автор книги «Президент пропал» Джеймс Паттеросон, за 2019 год он заработал 70 млн долларов.
Происшествия
СБУ прокомментировала сообщение о расстреле офицеров в Закарпатье
Пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская опровергла информацию о расстреле оперативной группы в Закарпатье.
Политика
Оператор «Северного потока 2» сообщил о готовности газопровода на 93%
Газопровод "Северный поток 2" построен примерно на 93% от своей проектной трассы: на данный момент уложено более 2300 км из около 2460 км, говорится в сообщении компании.
Музыка
Сюткин оценил шутку Шнурова над обидевшим Гагарину участником «Голоса»
Певец Валерий Сюткин в интервью порталу Nation News прокомментировал видео с шуткой наставника шоу "Голос" Сергея Шнурова над бывшим участником телепроекта из Екатеринбурга Арсением Курчаниным, поведение которого во время выступления оскорбило Полину Гагарину.
Космос
Учёные рассказали об исчезновении сотни звёзд с ночного неба
Кино
«Зеленая книга» стала главным фильмом года по версии «Кинопоиска»
Драма режиссера Питера Фаррелли "Зеленая книга" (Green Book) стала главным фильмом года по версии "Кинопоиска", сообщили в понедельник в пресс-службе интернет-сервиса.
Экономика
СБП обрастает банковскими комиссиями
СБП обрастает банковскими комиссиями С 1 января начнут действовать тарифы Банка России для кредитных организаций за пользование системой быстрых платежей (СБП).
Экономика
Минэкономики Украины может пересмотреть валютный курс в макропрогнозе на 2020-22 годы
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил, что министерство может пересмотреть курс гривны к доллару в собственном макропрогнозе на 2020-22 годы.
Общество
В Минкомсвязи оценили прошедшие учения по устойчивой работе рунета
Первые всероссийские учения по обеспечению устойчивой работы Рунета, прошедшие в понедельник, показали, что власти и операторы связи готовы эффективно реагировать на угрозы, сообщил журналистам замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Соколов.
Экономика
При выходе на пенсию на 10 лет позже ее размер увеличится вдвое
При выходе на пенсию позже нормы на 10 лет размер выплаты увеличиваются более чем в два раза. Это объясняется премиальными коэффициентами.
Шоу-бизнес
Нюша впервые показала свою дочь и рассказала, что назвала ее Симба
«Знакомьтесь, моя дочь – Симба», – цитирует Нюшу журнал Hello, которому звезда дала интервью по этому поводу.
Происшествия
Суд оправдал мужчину, выбросившего младенца из окна
В Североуральске суд принял решение оправдать местного жителя, выкинувшего из окна 3-месячного младенца, в связи "с отсутствием состава преступления".
Кино
Ди Каприо раскритиковал коллег за жалобы на тяжелую работу
Футбол
Матч «Тоттенхэма» с «Челси» останавливали из-за расизма
Происшествия
Пятерых обвиняемых в убийстве Хашкаджи приговорили к смертной казни
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк проведёт Новый год в клинике
Известно, что родные очень просили забрать Анастасию на несколько дней домой, чтобы она встретила праздники с семьёй.
Недвижимость
Ипотека под 2 % «разогрела» рынок недвижимости в Амурской области
В Амурской области растет спрос на первичное жилье благодаря возможности взять ипотеку под 2 %. За прошедшую неделю зарегистрировано 70 заявок от потенциальных заемщиков, подходящих под программу дальневосточной ипотеки.
Армия и оружие
Минобороны передан новый комплект ЗРК С-350 «Витязь»
ЗРК С-350 «Витязь» создан для обороны наземных сил от массированных ударов с воздуха.
Политика
Медведев вновь поставил Белоруссии ультиматум
Созданные двусторонние рабочие группы подготовили 31 дорожную карту, большая часть из которых была согласована правительствами России и Белоруссии.
Шоу-бизнес
Настя Каменских появилась на съемках телешоу без юбки
Певица Настя Каменских эпатировала публику своим внешним видом на съемках телешоу X-Factor, появившись без юбки.