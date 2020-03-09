Энергетика
Вести КрымНовак прокомментировал ситуацию на рынке нефти
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что ситуация на рынке нефти была прогнозируема.
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Российская нефтяная отрасль обладает качественной ресурсной базой и достаточным запасом финансовой прочности, чтобы оставаться конкурентоспособной при любом прогнозируемом уровне цен, а также сохранять свою долю на рынке.
— Александр Новак, российский политикРБК 13:27
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