Энергетика

Вести КрымВести КрымНовак прокомментировал ситуацию на рынке нефти

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что ситуация на рынке нефти была прогнозируема.
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Александр Новак
Российская нефтяная отрасль обладает качественной ресурсной базой и достаточным запасом финансовой прочности, чтобы оставаться конкурентоспособной при любом прогнозируемом уровне цен, а также сохранять свою долю на рынке.
— Александр Новак, российский политикРБК 13:27
с чего всё началось
"Сценарий выхода из соглашения по ограничению добычи прорабатывался, и текущая ситуация на нефтяном рынке находится в пределах прогноза", - сказано в сообщении
 камбина со ссылкой на слова Новака.
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