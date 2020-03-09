с чего всё началось

Российская нефтяная отрасль обладает качественной ресурсной базой и достаточным запасом финансовой прочности, чтобы оставаться конкурентоспособной при любом прогнозируемом уровне цен, а также сохранять свою долю на рынке.

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что ситуация на рынке нефти была прогнозируема.

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