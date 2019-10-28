Политика
РосбалтНовак: Россия предложила Украине «пакетно» решить спор по газу
Россия предложила Киеву пакетное решение для урегулирования спора по газу. Об этом, как сообщает РБК, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак. На трехсторонних консультациях о поставках российского газа в Европу через территорию Украины обсуждалось урегулирование судебных споров с «Нафтогазом».
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Музыка
Шнуров заявил, что «Ленинград» обрадовался роспуску
Политика
Трамп опубликовал фото раненной при ликвидации аль-Багдади собаки
Президент США Дональд Трамп опубликовал в своём микроблоге в Twitter фотографию служебной собаки, принимавшей участие в спецоперации по ликвидации лидера «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
Космос
СМИ узнали дату следующих испытаний двигателей корабля Crew Dragon
Первый запуск Crew Dragon с экипажем на борту должен был состояться в ноябре 2019 года, однако был перенесён из-за неудачных испытаний двигателей SuperDraco в апреле.
Кино
Завершены съемки нового фильма о Джеймсе Бонде
Экономика
Банк «Дом.РФ» снизил ставки по ипотеке
Банк "Дом.РФ" с 28 октября снизил ипотечную ставку по программе "Новостройка" на 0,2 процентного пункта, минимальная ставка составит 8,3%, говорится в пресс-релизе банка.
Здоровье
Чиновников строго накажут за переезд врачей с Колымы
Руководство Колымы намерено плотно заняться вопросами медицины региона.
Кино
«Малефисента» остается лидером российского проката
Фильм «Малефисента: Владычица тьмы» сумел собрать 443,4 миллиона рублей за прошедшие выходные, что позволило киноленте сохранить за собой лидерство в российском прокате.
Армия и оружие
Горбачев оценил обещание Трампа заключить новый ДРСМД
Горбачев указал на то, что Соединенные Штаты намерены лишить ООН и ее Совет безопасности возможности решать вопросы безопасности и поставить на их место Североатлантического альянса.
Экономика
В Минэкономразвития предложили изменить подход к учету бедности
В Минэкономразвития предложили изменить порядок статистического измерения уровня бедности в России.
Культура
Rolling Stone составил рейтинг самых страшных сериалов в истории
Обозреватели Rolling Stone составили топ-30 лучших сериалов ужасов в истории телевидения.
Происшествия
СК возбудил дело после пропажи мужчины с двумя детьми в Уфе
Уголовное дело возбуждено в Башкирии после пропажи мужчины с двумя маленькими детьми, о которой в Уфе заявила в полицию мать детей, сообщается на сайте СК РФ.
Общество
Что ждет жителей Красноармейского района с 28 октября по 3 ноября
Овны Вам кажется, что все вокруг только и делают, что стараются уязвить ваше самолюбие.
Армия и оружие
США возьмут под контроль нефтяные месторождения в Сирии
Министр обороны США Марк Эспер заявил о намерении военных США обеспечивать защиту сирийским нефтяным месторождениям.
Кино
Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»
Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
Кино
Режиссер Дэвид Линч получил почетный «Оскар»
Режиссер Дэвид Линч получил почетный «Оскар» за вклад в кинематограф, говорится в сообщении в Twitter-аккаунте американской киноакадемии.
Экономика
Экономисты оценили потери потребителей из-за отказа от «санкционной» еды
Российские потребители ежегодно теряют 445 млрд руб. в ценах 2013 года из-за продовольственных контрсанкций, введенных в 2013 году.
Шоу-бизнес
Обманутая Лолита требует признать брак с неверным мужем фиктивным
Лолита Милявская, которая давно не общается с мужем, тренером по сквошу, Дмитрием Ивановым, настаивает на том, чтобы их брак был признан фиктивным.
Кино
Премьеру нового «Терминатора» в Лос-Анджелесе отменили
В Лос-Анджелесе отменили премьеру фильма "Терминатор: Темные судьбы" из продолжающихся пожаров в американском штате Калифорния.
Наука
Прародину человечества нашли в Южной Африке
Как сообщает ToDay News Ufa источник журнал Nature, колыбелью человека современного типа является юг Африки.
Политика
Президент Аргентины признал поражение на выборах главы государства
Наука
Новые роботы-черви могут строить космические корабли
Обычно роботы делятся на две большие группы: изготовленные из дорогих и нестандартных деталей для выполнения специфических задач, таких как заводская сборка автомобилей; или изготовленные из недорогих деталей для массового производства, но они могут часто ломаться.
Кино
«Темную лигу справедливости» могут снять авторы «Очень странных дел»
Происшествия
Командир танкового взвода спас ребенка из горящего автомобиля
В Чебаркуле 23-летний командир танкового взвода спас 11-летнего мальчика из горящего автомобиля.
Экономика
Лукашенко не получит седьмой транш ЕАБР
Официальный Минск не получит седьмой транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития.
Общество
Роструд напомнил, что россиян ожидает короткая рабочая неделя
Длинные выходные и короткая рабочая неделя ожидают россиян на следующей неделе.
Общество
В Кремле прокомментировали данные о закрытии компаний малого бизнеса
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что в России за последний год закрылось 668 тыс. юридических лиц.