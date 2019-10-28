Россия предложила Киеву пакетное решение для урегулирования спора по газу. Об этом, как сообщает РБК, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак. На трехсторонних консультациях о поставках российского газа в Европу через территорию Украины обсуждалось урегулирование судебных споров с «Нафтогазом».

Политика Трамп опубликовал фото раненной при ликвидации аль-Багдади собаки Президент США Дональд Трамп опубликовал в своём микроблоге в Twitter фотографию служебной собаки, принимавшей участие в спецоперации по ликвидации лидера «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.

Космос СМИ узнали дату следующих испытаний двигателей корабля Crew Dragon Первый запуск Crew Dragon с экипажем на борту должен был состояться в ноябре 2019 года, однако был перенесён из-за неудачных испытаний двигателей SuperDraco в апреле.

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Кино «Малефисента» остается лидером российского проката Фильм «Малефисента: Владычица тьмы» сумел собрать 443,4 миллиона рублей за прошедшие выходные, что позволило киноленте сохранить за собой лидерство в российском прокате.

Армия и оружие Горбачев оценил обещание Трампа заключить новый ДРСМД Горбачев указал на то, что Соединенные Штаты намерены лишить ООН и ее Совет безопасности возможности решать вопросы безопасности и поставить на их место Североатлантического альянса.

Происшествия СК возбудил дело после пропажи мужчины с двумя детьми в Уфе Уголовное дело возбуждено в Башкирии после пропажи мужчины с двумя маленькими детьми, о которой в Уфе заявила в полицию мать детей, сообщается на сайте СК РФ.

Кино Режиссер Дэвид Линч получил почетный «Оскар» Режиссер Дэвид Линч получил почетный «Оскар» за вклад в кинематограф, говорится в сообщении в Twitter-аккаунте американской киноакадемии.

Наука Прародину человечества нашли в Южной Африке Как сообщает ToDay News Ufa источник журнал Nature, колыбелью человека современного типа является юг Африки.