Политика

РосбалтРосбалтНовак: Россия предложила Украине «пакетно» решить спор по газу

Россия предложила Киеву пакетное решение для урегулирования спора по газу. Об этом, как сообщает РБК, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак. На трехсторонних консультациях о поставках российского газа в Европу через территорию Украины обсуждалось урегулирование судебных споров с «Нафтогазом».
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