Будьте в Плюсе

Новак: Россия рассчитывает на увеличение добычи нефти в мае по сравнению с апрелем

Ситуация, по данным на первые дни мая, уже стабилизировалась, сказал журналистам вице-премьер России Александр Новак.
ТАСС
"Если смотреть на показатели начала мая, то у нас на сегодняшний день показатели лучше, чем в апреле, ситуация стабильная, добыча увеличилась по сравнению с апрелем", - ответил Новак на вопрос, стоит ли ожидать снижения добычи нефти и переработки.
РИА Новости
За первую декаду апреля снижение достигло 6%, к середине месяца оно ускорилось до 7,5%. С весны 2021 года Россия преимущественно плавно наращивала производство нефти.
ТАСС
В марте снижение добычи к уровню февраля составило только 0,33%.
ТАСС

Подробнее о событии

Россия рассчитывает на увеличение нефтедобычи в мае по сравнению с апрелем
Аргументы и Факты05:27
Новак: Россия рассчитывает на увеличение добычи нефти в мае по сравнению с апрелем
ТАСС05:07
Самое цитируемое
Новак заявил, что Россия рассчитывает на увеличение добычи нефти в мае
Реальное время05:16
Нефтедобыча в РФ в начале мая выросла по сравнению с апрелем
Интерфакс05:11
Новак заявил о желании России увеличить добычу нефти в мае
Газета.Ru05:01
Россия рассчитывает на увеличение добычи нефти в мае по сравнению с апрелем
Профиль04:58
Новак: добыча нефти в России увеличилась по сравнению с апрелем
РИА Новости04:46

Интересное

В Херсоне сотни людей вышли на акцию «Бессмертный полк» с возложением цветов

По данным корреспондента агентства, сотни жителей прошли по аллее Славы до Вечного огня.
Lenta.ru04:34

Силы ПВО сбили украинскую ракету «Точка-У» на подлёте к Новой Астрахани

Народная милиция ЛНР заявила, что силы ПВО сбили украинскую ракету «Точка-У» на подлёте к селу Новая Астрахань.
RT на русском05:17

Ночью 9 мая хакеры взломали российские каналы и показали экстремистские сообщения

В ночь на 9 мая неизвестные хакеры взломали российские сервисы Smart TV и спутниковое телевидение, об этом пишет информационное агентство "Интерфакс" со ссылкой на сообщение Национальной ассоциации телерадиовещателей (НАТ).
Газета.Ru04:26

В центре Воронежа установили скульптуру украинской бабушки с флагом

Деревянная скульптура «Будем жить», изображающая украинскую бабушку, вышедшую к нацистам с красным флагом, установлена в Кольцовском сквере Воронежа 9 мая, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM05:31

В МИД РФ назвали беззаконием инициативу передать Киеву замороженные активы РФ

Глава регулятора Эльвира Набиуллина заявляла, что Россия готовит меры защиты по замороженным резервам, в том числе и правовые.
Известия04:30

Украинские националисты в День Победы пытаются нанести удары по Херсону

Украинские националисты в День Победы пытаются нанести удары по Херсону.
РИА Новости05:19

В МИД Италии заявили о недопустимости ударов по территории России поставляемым оружием

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что поставляемое Римом Киеву оружие не может использоваться для поражения территории России.
Lenta.ru05:25

Магазин приложений NashStore объявил об открытии регистрации для разработчиков

Российский магазин приложений для устройств на платформе Android под название NashStore объявил об открытии регистрации для разработчиков.
Lenta.ru05:00

Кабмин представил Путину предложения по индексации пенсий и пособий

Минтруд подготовил предложения по дополнительной индексации пенсий, МРОТ и социальных пособий, сообщил журналистам глава ведомства Антон Котяков.
РБК03:05

Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки семей военнослужащих

Указ президента России Владимира Путина о дополнительных мерах поддержки семей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов подписан и опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости04:02