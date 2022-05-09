"Если смотреть на показатели начала мая, то у нас на сегодняшний день показатели лучше, чем в апреле, ситуация стабильная, добыча увеличилась по сравнению с апрелем", - ответил Новак на вопрос, стоит ли ожидать снижения добычи нефти и переработки.