"Если смотреть на показатели начала мая, то у нас на сегодняшний день показатели лучше, чем в апреле, ситуация стабильная, добыча увеличилась по сравнению с апрелем", - ответил Новак на вопрос, стоит ли ожидать снижения добычи нефти и переработки.
В ночь на 9 мая неизвестные хакеры взломали российские сервисы Smart TV и спутниковое телевидение, об этом пишет информационное агентство "Интерфакс" со ссылкой на сообщение Национальной ассоциации телерадиовещателей (НАТ).
Указ президента России Владимира Путина о дополнительных мерах поддержки семей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов подписан и опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.