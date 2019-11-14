Энергетика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецНовак: Россия стала ведущим поставщиком сырой нефти в Китай

Руководитель российского Минэнерго Александр Новак заявил, что Россия стала ведущим поставщиком сырой нефти в Китай, нарастив в прошлом году поставок на 27,4%. Россия также занимает первое место по поставкам в Поднебесную электроэнергии.
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Новак заявил, что Россия стала ведущим поставщиком сырой нефти в Китай

ТАССвчера в 23:41

Новак: Россия стала ведущим поставщиком сырой нефти в Китай

Московский Комсомолецвчера в 23:49

Россия стала ведущим поставщиком сырой нефти в Китай, заявил Новак

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Новак: Россия стала ведущим поставщиком сырой нефти в Китай

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Россия стала ведущим поставщиком нефти и электроэнергии для Китая

Красная весна01:41

Новак рассказал о формировании энергетического альянса РФ и Китая

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Вечерняя Москва вчера в 20:15
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Бундестаг принял законопроект о поправках к Газовой директиве ЕС

Бундестаг принял законопроект, регулирующий применение поправок к Газовой директиве Евросоюза для Германии, под которые подпадает проект газопровода «Северный поток — 2».
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Чемпион мира по тайскому боксу Болян застрелен в Москве

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Белоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы

Белоруссия инициирует внесение изменений в совместный с Россией договор о взаимных усилиях по охране границы, действующий с 1995 года.
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Илью Ковальчука могут вывести из состава «Лос-Анджелеса»

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Мошенники в 80% случаев выводят денежные средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card), пишут «Известия» со ссылкой на Сбербанк и представителей других российских банков.
РБК 00:23
Культура

Скончался художник Владимир Артыков

Московский Комсомолец 03:39
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Коломойский заявил о возможности помириться с Россией за $100 млрд

Один из богатейших бизнесменов Украины Игорь Коломойский заявил о необходимости для страны порвать с Западом и восстановить отношения с Россией.
РБК вчера в 06:46
Армия и оружие

«Панцирь-С» перебросили на север Сирии для защиты вертолетов ВКС

В аэропорту Камышлы на севере Сирии разместили зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С", сообщает телеканал "Звезда".
РИА Новости 02:26
Футбол

В Adidas прокомментировали проблему с формой сборной России

Производитель экипировки сборной России по футболу компания Adidas заявила, что вместе с Российским футбольным союзом (РФС) решит проблему с новой формой национальной команды.
РИА Новости 02:47
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В «Артеке» во сне умерла девочка

BFM.ru вчера в 05:49
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В Псковской области проверят видео с обматерившим полицию чиновником

Управление МВД Псковской области начало проверку видеозаписи, на которой глава Печорского района грубо беседует с мужчиной в полицейской форме и использует нецензурные выражения.
Российская газета вчера в 11:11
Происшествия

В Москве задержан бизнесмен, обманувший паралимпийскую спортсменку

BFM.ru 04:10
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В Киеве пригрозили отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту

В Крыму заявили, что угрозы украинских властей отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту являются попыткой вмешательства во внутренние дела России.
Газета.Ru вчера в 13:41
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Названа причина крушения Boeing в Казани в 2013 году

Газета.Ru 05:44
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Путин сможет оставить Садовничего на посту ректора МГУ

Одна из поправок ко второму чтению разрешает президенту Владимиру Путину продлевать полномочия ректоров МГУ и СПбГУ неограниченное число раз, сообщает ТАСС.
Ведомости 04:27
Общество

У историка Соколова могут отозвать Орден Почетного легиона

Дисциплинарная процедура французского Ордена Почетного легиона, следствием которой может стать изъятие у иностранца наград Ордена, занимает от нескольких месяцев до нескольких лет, сообщили РИА Новости в канцелярии Ордена в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию вокруг обвиняемого в убийстве историка Олега Соколова, награждённого Орденом.
РИА Новости 12 ноября в 04:38
Общество

В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

РБК вчера в 12:25
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Кирилла Терешина снова заметили с «руками-базуками»

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Известия вчера в 20:40
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50 ракет выпущено из сектора Газа в сторону Израиля

Аргументы и Факты 12 ноября в 03:50
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Шнуров признал возможным появление нового солиста группы «Ленинград»

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Минобороны потребовало взыскать с «Туполева» 4,6 млрд рублей

Минобороны подало иск к компании «Туполев» (входит в ОАК) с требованием взыскать более 4,6 млрд рублей, следует из картотеки московского арбитража.
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Трамп и Эрдоган договорились решить вопросы с российскими С-400

Американский президент Дональд Трамп заявил, что покупка Турцией российский С-400 осложняет отношение двух стран, но он и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган намерены решить все вопросы по зенитной ракетной системе из России.
Газета.Ru 00:42
Общество

Россияне потратили на распродаже AliExpress 17 миллиардов рублей

В дни акции жители РФ тратили на AliExpress примерно 350 млн рублей в час, а в пиковое время оборот превышал 1 млрд рублей.
Мир новостей 01:21
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«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль из-за провоза толстого кота

Pravda.Ru 12 ноября в 08:31
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Александр Валентинович Новак
Российский политик
Российский политик. Министр энергетики Российской Федерации с 21 мая 2012 года.
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