Энергетика
Московский КомсомолецНовак: Россия стала ведущим поставщиком сырой нефти в Китай
Руководитель российского Минэнерго Александр Новак заявил, что Россия стала ведущим поставщиком сырой нефти в Китай, нарастив в прошлом году поставок на 27,4%. Россия также занимает первое место по поставкам в Поднебесную электроэнергии.
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Шоу-бизнес
Рудковская объявила награду за угрожавших сыну сектантов
Ранее ТВЦ.RU сообщал, что Яна Рудковская и Евгений Плющенко обратились в полицию после того, как их сын Александр получил проклятия и угрозы в свой адрес.
Происшествия
Олег Соколов предложил помочь с похоронами убитой аспирантки
Напомним, Олег Соколов арестован до 8 января 2020 года по обвинению в убийстве аспирантки, с которой состоял в любовных отношениях.
Политика
МИД Украины не исключил выход страны из минских соглашений
Украина готова выйти из минских договоренностей, если процесс урегулирования ситуации в Донбассе будет затягиваться, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью «Русской службе ВВС».
Политика
Путин прибыл в Бразилию для участия в саммите БРИКС
Напомним, саммит БРИКС с участием лидеров Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР начинает работу 13 ноября в бразильской столице.
Политика
Бундестаг принял законопроект о поправках к Газовой директиве ЕС
Бундестаг принял законопроект, регулирующий применение поправок к Газовой директиве Евросоюза для Германии, под которые подпадает проект газопровода «Северный поток — 2».
Происшествия
Чемпион мира по тайскому боксу Болян застрелен в Москве
Экономика
«Ростелеком» раскрыл детали покупки Tele2
Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский раскрыл схему консолидации «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2), в котором сейчас госкомпании принадлежит 45%.
Политика
Белоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы
Белоруссия инициирует внесение изменений в совместный с Россией договор о взаимных усилиях по охране границы, действующий с 1995 года.
Хоккей
Илью Ковальчука могут вывести из состава «Лос-Анджелеса»
Российского нападающего клуба "Лос-Анджелес Кингз" Илью Ковальчука в скором времени могут вывести из состава команды, сообщает "Чемпионат.com" со ссылкой на инсайдерскую информацию из Twitter.
Общество
Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами
Мошенники в 80% случаев выводят денежные средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card), пишут «Известия» со ссылкой на Сбербанк и представителей других российских банков.
Культура
Скончался художник Владимир Артыков
Политика
Коломойский заявил о возможности помириться с Россией за $100 млрд
Один из богатейших бизнесменов Украины Игорь Коломойский заявил о необходимости для страны порвать с Западом и восстановить отношения с Россией.
Армия и оружие
«Панцирь-С» перебросили на север Сирии для защиты вертолетов ВКС
В аэропорту Камышлы на севере Сирии разместили зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С", сообщает телеканал "Звезда".
Футбол
В Adidas прокомментировали проблему с формой сборной России
Производитель экипировки сборной России по футболу компания Adidas заявила, что вместе с Российским футбольным союзом (РФС) решит проблему с новой формой национальной команды.
Происшествия
В «Артеке» во сне умерла девочка
Происшествия
В Псковской области проверят видео с обматерившим полицию чиновником
Управление МВД Псковской области начало проверку видеозаписи, на которой глава Печорского района грубо беседует с мужчиной в полицейской форме и использует нецензурные выражения.
Политика
В Киеве пригрозили отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
В Крыму заявили, что угрозы украинских властей отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту являются попыткой вмешательства во внутренние дела России.
Политика
Путин сможет оставить Садовничего на посту ректора МГУ
Одна из поправок ко второму чтению разрешает президенту Владимиру Путину продлевать полномочия ректоров МГУ и СПбГУ неограниченное число раз, сообщает ТАСС.
Общество
У историка Соколова могут отозвать Орден Почетного легиона
Дисциплинарная процедура французского Ордена Почетного легиона, следствием которой может стать изъятие у иностранца наград Ордена, занимает от нескольких месяцев до нескольких лет, сообщили РИА Новости в канцелярии Ордена в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию вокруг обвиняемого в убийстве историка Олега Соколова, награждённого Орденом.
Общество
Кирилла Терешина снова заметили с «руками-базуками»
12 ноября СМИ сообщили, что Терешин избавился от «рук-базук» и удалил вещество в одной из московских клиник.
Армия и оружие
50 ракет выпущено из сектора Газа в сторону Израиля
Музыка
Шнуров признал возможным появление нового солиста группы «Ленинград»
Общество
Минобороны потребовало взыскать с «Туполева» 4,6 млрд рублей
Минобороны подало иск к компании «Туполев» (входит в ОАК) с требованием взыскать более 4,6 млрд рублей, следует из картотеки московского арбитража.
Политика
Трамп и Эрдоган договорились решить вопросы с российскими С-400
Американский президент Дональд Трамп заявил, что покупка Турцией российский С-400 осложняет отношение двух стран, но он и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган намерены решить все вопросы по зенитной ракетной системе из России.
Общество
Россияне потратили на распродаже AliExpress 17 миллиардов рублей
В дни акции жители РФ тратили на AliExpress примерно 350 млн рублей в час, а в пиковое время оборот превышал 1 млрд рублей.
Общество