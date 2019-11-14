Энергетика
Московский КомсомолецНовак: Россия стала ведущим поставщиком сырой нефти в Китай
Руководитель российского Минэнерго Александр Новак заявил, что Россия стала ведущим поставщиком сырой нефти в Китай, нарастив в прошлом году поставок на 27,4%. Россия также занимает первое место по поставкам в Поднебесную электроэнергии.
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Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 04:21, Вашингтон
Политика
Бундестаг принял регулирующий «Северный поток-2» законопроект
Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.
РБК вчера в 13:29
Космос
Астроном заменил Луну другими планетами и показал результат на видео
OAnews вчера в 04:50
Происшествия
Возлюбленная историка Соколова была убита во сне
Газета.Ru вчера в 14:03
Происшествия
СК опубликовал видео работы криминалистов в благовещенском колледже
Следственный комитет России (СК) опубликовал видео работы следователей и криминалистов в строительном колледже в Благовещенске, где 19-летний Данил Засорин устроил стрельбу.
Газета.Ru 03:57
Общество
Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами
Мошенники придумали новый способ, как красть деньги с карт россиян. Об этом рассказали представители российских банков "Известиям".
Газета.Ru 01:59
Политика
Трамп и Эрдоган договорились решить вопросы с российскими С-400
Американский президент Дональд Трамп заявил, что покупка Турцией российский С-400 осложняет отношение двух стран, но он и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган намерены решить все вопросы по зенитной ракетной системе из России.
Газета.Ru 00:42
Общество
Роструд предупредил о мошенниках с «внеплановыми проверками»
Случаи мошенничества, связанные с внеплановыми проверками, зафиксированы в 24 российских регионах, включая Москву.
REGNUM 02:46
Происшествия
СК завершил расследование крушения Boeing 737 в Казани в 2013 году
Следствие завершило расследование крушения самолета Boeing 737-500 в Казани в ноябре 2013 года. Об этом рассказали в СК России.
Газета.Ru 01:27
Технологии
В Сети создан сервис для диагностики степени изношенности тела
Разработчики онлайн-сервиса "Калькулятор возраста" предлагают пользователям Сети узнать свой биологический возраст и степень изношенности организма.
РЕН ТВ вчера в 20:25
Происшествия
В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна
Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
РБК 03:00
Гаджеты
Представлена новая версия легендарной раскладушки Motorola Razr
Компания Motorola официально представила новый смартфон Motorola Razr - перезапуск легендарной "раскладушки" прошлого десятилетия.
Российская газета 02:46
Общество
Мигранты претендуют на большую зарплату, чем россияне
Наименьший разрыв в зарплатах отмечен среди жителей Москвы - 640 рублей (1,6%).
Газета.Ru 03:05
Энергетика
Революция требует жертв: сланцевый гигант США объявил о скором банкротстве
С начала года в США ушли с рынка несколько десятков сланцевых компаний, и это никого не удивило: инвесторы, так и не дождавшись прибыли, вкладывают в отрасль все меньше.
РИА Новости 00:00
Общество
В Москве Кириллу Терешину удалили его «руки-базуки»
Актуальные Новости 12 ноября в 05:42
Авто
Toyota Camry получила полный привод RAV4
Кстати, вместе с полным приводом седаны получили и «зимний» пакет, в который в зависимости от комплектации входят подогрев передних сидений, боковых зеркал и рулевого колеса.
Автоновости дня вчера в 07:46
Технологии
МегаФон делает «Интернет вещей» в пять раз быстрее
По новой технологии вещи смогут передавать данные со скоростью до 130 кбит / с. Это в пять раз быстрее того, что работает сейчас.
Московский Комсомолец вчера в 05:35
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.
Российская газета 12 ноября в 21:00
Авто
Кроссовер Mazda CX-30 назвали самым безопасным автомобилем
Эксперты Euro NCAP назвали «впечатляющими» результаты краш-теста нового компактного кроссовера Mazda CX-30.
Motor вчера в 08:11
Спорт
Малышко победил в первом контрольном спринте на сборе в Тюмени
Олимпийский чемпион биатлонист Дмитрий Малышко одержал победу в первом контрольном спринте на сборе команды России в Тюмени, не допустив ни одного промаха.
Чемпионат 03:31
Общество
Рудковская и Плющенко обратились в полицию из-за угроз их сыну
Адвокат Александр Карабанов, представляющий интересы фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, написал заявление в полицию из-за угроз их шестилетнему сыну в соцсетях.
РБК вчера в 06:40
Общество
В ВШЭ извинились перед назвавшим русский язык «клоачным» профессором
Комиссия ученого совета Высшей школы экономики (ВШЭ) по академической этике извинилась перед назвавшим русский язык «клоачным» профессором Гасаном Гусейновым за то, что его не поставили в известность о рассмотрении его дела.
Lenta.ru вчера в 08:11
Общество
В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
RT на русском вчера в 08:18
Армия и оружие
«Панцирь-С» перебросили на север Сирии для защиты вертолетов ВКС
В аэропорту Камышлы на севере Сирии разместили зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С", сообщает телеканал "Звезда".
РИА Новости 02:26
Происшествия
Расстрелявший одногруппников российский студент оставил аудиопослание
Утром в четверг, 14 ноября, 19-летний студент открыл стрельбу по одногруппникам, после чего покончил с собой.
Lenta.ru 04:12
Культура
Журнал People назвал Джона Ледженда самым сексуальным мужчиной
Журнал People назвал самого сексуального мужчину в мире. По мнению издания, им является Джон Ледженд – певец, автор и актер из США.
Актуальные Новости вчера в 06:17
Кино
Netflix продлил сериал «Ведьмак» на второй сезон
За месяц до премьеры первого сезона стрим-сервис Netflix заказал производство второго сезона сериала «Ведьмак».
КиноПоиск 02:09
Шоу-бизнес
Таролог предсказал Бузовой замужество в 2020 году
Александр Кинжинов, участник 18-й «Битвы экстрасенсов», предсказал Ольге Бузовой торжественную свадьбу в следующем году и рождение двух дочерей.
Пятый канал вчера в 05:30
Футбол
В Adidas прокомментировали проблему с формой сборной России
Производитель экипировки сборной России по футболу компания Adidas заявила, что вместе с Российским футбольным союзом (РФС) решит проблему с новой формой национальной команды.
РИА Новости 02:47
Происшествия
В Псковской области проверят видео с обматерившим полицию чиновником
Управление МВД Псковской области начало проверку видеозаписи, на которой глава Печорского района грубо беседует с мужчиной в полицейской форме и использует нецензурные выражения.
Российская газета вчера в 11:11
Общество
Минобороны подало иск к «Туполеву» на ₽4,6 млрд
Министерство обороны подало иск к ПАО "Туполев" на 4,6 млрд руб. Соответствующая информация содержится в картотеке Арбитражного суда Москвы.
РБК 03:55