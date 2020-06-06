Энергетика

Lenta.ruLenta.ruРоссийские нефтекомпании поддержали сокращение добычи

Правительство России и все нефтекомпании страны поддержали продление квот по сокращению добычи нефти в рамках соглашения стран ОПЕК+. Об этом сообщил российский министр энергетики Александр Новак, передает ТАСС. Все страны ОПЕК+ также подтвердили свои обязательства по сокращению добычи.
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Новак: Россия в июне будет стремиться к 100% исполнению сделки ОПЕК+

Газета.Ru14:10

Новак подтвердил, что страны ОПЕК согласились на 100 процентов выполнить условия сделки

Комсомольская правда13:53

Сокращать добычу на 9,7 млн б/с в июле будут все страны ОПЕК+, включая Мексику

Интерфакс13:48

Страны ОПЕК+ продлили действующие условия сделки до конца июля

Российская газета13:45

Все страны ОПЕК+ подтвердили обязательства по 100% исполнению сделки по снижению добычи

Эхо Москвы13:31

Новак прокомментировал продление сделки ОПЕК+

RT на русском14:08

Новак сообщил, что уровень исполнения сделки ОПЕК+ в мае составил около 90%

ТАСС14:25
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