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Газета.Ru
Газета.Ru

Новак: Россия выполнила сделку ОПЕК+ на 97% в июле

После провала сделки цены на нефть упали на 30%. Согласно сделке, заключенной в мае, страны-участницы соглашения ОПЕК+ сокращают добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 млн во втором полугодии и 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года. После этого цены на нефть стали расти.В источнике
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Интерфакс

ОПЕК+ с оптимизмом смотрит на баланс нефтерынка, держа в уме три буквы

Интерфакс19:42
Коммерсантъ

Новак допустил смягчение ограничений ОПЕК+ на фоне восстановления рынка нефти

Коммерсантъ17:13
ТАСС

В Минэнерго заявили, что спрос на нефть восстановился на 90% от докризисного уровня

ТАССвчера в 15:58
News.ru

Новак: спрос на нефть восстановился на 90% от докризисного уровня

News.ruвчера в 16:41
Эхо Москвы

Россия в июле исполнила сделку ОПЕК+ на 97%

Эхо Москвы18:09
Газета.Ru

Новак: Россия выполнила сделку ОПЕК+ на 97% в июле

Газета.Ruвчера в 15:54
Финмаркет

Нефтяной рынок еще достаточно хрупок и впереди много неопределенностей - Новак

Финмаркетвчера в 10:40

Мексика хочет испытать российскую вакцину от коронавируса

Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард в ходе встречи с послом России Виктором Коронелли заявил, что правительство Мексики хочет провести клинические испытания российской вакцины от коронавируса у себя в стране.
Ведомости05:01
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Суд отказал в УДО Кириллу Жукову

Тагилстроевский районный суд в Нижнем Тагиле отказал в условно-досрочном освобождении участнику акций в Москве Кириллу Жукову, которого ранее приговорили к 3 годам лишения свободы, сообщает ТАСС.
Газета.Ru04:54
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Оппозиция не планирует мешать участию Лукашенко в новых выборах

Координационный совет белорусской оппозиции будет добиваться проведения в кратчайшие сроки новых президентских выборов и полной смены состава Центризбиркома страны, заявила член президиума совета Мария Колесникова.
Интерфакс05:29
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