Новак: Россия выполнила сделку ОПЕК+ на 97% в июле
Смотрите также
Пушков оценил предложение МИД Литвы запретить Лукашенко въезд в страну
Румынский певец погиб во время прямого эфира в соцсети
Роналд Куман назначен главным тренером «Барселоны»
Танки армии Израиля нанесли удар по объектам ХАМАС в секторе Газа
Белоруссия перебросила к границе с Польшей и Литвой ракеты и РСЗО
Власти Башкирии намерены выкупить контрольный пакет акций БСК
Ефремов осадил Добровинского во время заседания суда
Истребители Су-57 перебросят в Западный военный округ
NASA выявило гигантскую аномалию над Землей
Джон Джонс отказался от чемпионского титула UFC в полутяжелом весе
ЕС введет санкции против ответственных за насилие в Белоруссии
В РАН выдвинули две версии возникновения снятых с МКС объектов
Помпео лично уведомит Совбез ООН о возврате санкций против Ирана
NASA выявило гигантскую аномалию над Землей
Пушков оценил предложение МИД Литвы запретить Лукашенко въезд в страну
В РАН выдвинули две версии возникновения снятых с МКС объектов
Помпео лично уведомит Совбез ООН о возврате санкций против Ирана
Вице-премьер России Хуснуллин сделал прививку от коронавируса
Главы государств ЕС не признали результаты выборов в Белоруссии
«Зенит» обыграл ЦСКА в матче РПЛ
Артемий Лебедев назвал «Родину-мать» уродским монументом
Жириновскому отказали в свидании с Фургалом в СИЗО «Лефортово»
Кудрин рассказал Путину о нарушениях чиновников на 50 млрд рублей
Новак: Россия выполнила сделку ОПЕК+ на 97% в июле
После провала сделки цены на нефть упали на 30%. Согласно сделке, заключенной в мае, страны-участницы соглашения ОПЕК+ сокращают добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 млн во втором полугодии и 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года. После этого цены на нефть стали расти.В источнике
Подробнее о событии
Нефтяной рынок еще достаточно хрупок и впереди много неопределенностей - Новак
Финмаркетвчера в 10:40