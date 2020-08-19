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Газета.Ru
Газета.Ru

Новак: Россия выполнила сделку ОПЕК+ на 97% в июле

После провала сделки цены на нефть упали на 30%. Согласно сделке, заключенной в мае, страны-участницы соглашения ОПЕК+ сокращают добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 млн во втором полугодии и 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года. После этого цены на нефть стали расти.В источнике
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Интерфакс

ОПЕК+ с оптимизмом смотрит на баланс нефтерынка, держа в уме три буквы

Интерфакс19:42
Коммерсантъ

Новак допустил смягчение ограничений ОПЕК+ на фоне восстановления рынка нефти

Коммерсантъ17:13
Финмаркет

Нефтяной рынок еще достаточно хрупок и впереди много неопределенностей - Новак

Финмаркетвчера в 10:40
РЕН ТВ

Новак заявил, что соглашение ОПЕК+ позволило сбалансировать рынок

РЕН ТВвчера в 15:43
Российская газета

Замочные скважины

Российская газетавчера в 15:02
Газета.Ru

Новак: Россия выполнила сделку ОПЕК+ на 97% в июле

Газета.Ruвчера в 15:54
ТАСС

В Минэнерго заявили, что спрос на нефть восстановился на 90% от докризисного уровня

ТАССвчера в 15:58

Пушков оценил предложение МИД Литвы запретить Лукашенко въезд в страну

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков оценил планы МИД Литвы запретить белорусскому лидеру Александру Лукашенко въезд в страну.
Пушков оценил предложение МИД Литвы запретить Лукашенко въезд в страну
RT на русском19:50
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Белоруссия перебросила к границе с Польшей и Литвой ракеты и РСЗО

Как пояснил Хренин, группировку белорусских войск на Гродненском направлении (на границе с Польшей и Литвой) решено усилить за счет переброски туда дивизионов тактических ракет, систем залпового огня, беспилотников и средств ПВО.
Журналистская правдавчера в 12:46
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Власти Башкирии намерены выкупить контрольный пакет акций БСК

Правительство Башкирии готовит предложение по выкупу контрольного пакета акций Башкирской содовой компании (БСК), у которой завязался конфликт с жителями региона и экозащитниками из-за планов по добыче соды на горе Куштау, заявил глава Башкирии Радий Хабиров в интервью «Эху Москвы».
Ведомостивчера в 04:39
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