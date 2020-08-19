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Газета.Ru
Газета.Ru

Новак: Россия выполнила сделку ОПЕК+ на 97% в июле

После провала сделки цены на нефть упали на 30%. Согласно сделке, заключенной в мае, страны-участницы соглашения ОПЕК+ сокращают добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 млн во втором полугодии и 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года. После этого цены на нефть стали расти.В источнике
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Интерфакс

ОПЕК+ с оптимизмом смотрит на баланс нефтерынка, держа в уме три буквы

Интерфакс19:42
Коммерсантъ

Новак допустил смягчение ограничений ОПЕК+ на фоне восстановления рынка нефти

Коммерсантъ17:13
ТАСС

В Минэнерго заявили, что спрос на нефть восстановился на 90% от докризисного уровня

ТАССвчера в 15:58
РЕН ТВ

Новак заявил, что соглашение ОПЕК+ позволило сбалансировать рынок

РЕН ТВвчера в 15:43
Российская газета

Замочные скважины

Российская газетавчера в 15:02
Газета.Ru

Новак: Россия выполнила сделку ОПЕК+ на 97% в июле

Газета.Ruвчера в 15:54
Финмаркет

Нефтяной рынок еще достаточно хрупок и впереди много неопределенностей - Новак

Финмаркетвчера в 10:40

СМИ сообщили о замене бастующих белорусских журналистов россиянами

Забастовки на заводах, старые новости по ТВ и Лукашенко на вертолете: что происходит на белорусских предприятиях При этом режиссер Белтелерадиокомпании Вячеслав Ломоносов заявил, что не знает о замене бастующих сотрудников российскими специалистами, отмечает РБК.
Forbesвчера в 12:57
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Латвия не признает Тихановскую победителем выборов в Белоруссии

Никто не может считаться официальным победителем выборов в Белоруссии, так как неизвестен масштаб фальсификации, заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич в эфире Латвийского телевидения.
Финансовая газетавчера в 09:01
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ОМОН разогнал протестующих у Минского тракторного завода

Утром в среду, 19 августа, у проходной Минского тракторного завода (МТЗ) сотрудники ОМОНа разгоняли участников акции протеста — сотрудников предприятия, пришедших их поддержать коллег с Минского моторного завода и активистов поддержки, сообщает Tut.by.
РБКвчера в 03:13
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