Новак: Россия выполнила сделку ОПЕК+ на 97% в июле
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Новак: Россия выполнила сделку ОПЕК+ на 97% в июле
После провала сделки цены на нефть упали на 30%. Согласно сделке, заключенной в мае, страны-участницы соглашения ОПЕК+ сокращают добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 млн во втором полугодии и 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года. После этого цены на нефть стали расти.В источнике
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Нефтяной рынок еще достаточно хрупок и впереди много неопределенностей - Новак
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