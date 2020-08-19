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Газета.Ru
Газета.Ru

Новак: Россия выполнила сделку ОПЕК+ на 97% в июле

После провала сделки цены на нефть упали на 30%. Согласно сделке, заключенной в мае, страны-участницы соглашения ОПЕК+ сокращают добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 млн во втором полугодии и 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года. После этого цены на нефть стали расти.В источнике
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Интерфакс

Россия вышла на стопроцентное исполнение сделки ОПЕК+

Интерфакс17:17
Коммерсантъ

Новак допустил смягчение ограничений ОПЕК+ на фоне восстановления рынка нефти

Коммерсантъ17:13
Финмаркет

Нефтяной рынок еще достаточно хрупок и впереди много неопределенностей - Новак

Финмаркетвчера в 10:40
РЕН ТВ

Новак заявил, что соглашение ОПЕК+ позволило сбалансировать рынок

РЕН ТВвчера в 15:43
Российская газета

Замочные скважины

Российская газетавчера в 15:02
Газета.Ru

Новак: Россия выполнила сделку ОПЕК+ на 97% в июле

Газета.Ruвчера в 15:54
ТАСС

В Минэнерго заявили, что спрос на нефть восстановился на 90% от докризисного уровня

ТАССвчера в 15:58

Более 700 подворий подтоплены в Приамурье из-за сильных ливней

Interfax-Russia.ru - Более двух десятков участков дорог и свыше 700 подворий остаются подтопленными в Амурской области после прошедшего над регионом циклона, сообщает региональный главк МЧС России.
Интерфакс - Россиявчера в 03:59

Раскрыт механизм заражения клеток человека коронавирусом SARS-CoV-2

Берлин, 19 августа 2020, 19:25 — REGNUM Группа германских ученых из Европейской лаборатории молекулярной биологии (EMBL) в Гейдельберге, Института биофизики Макса Планка, Института Пауля Эрлиха и Франкфуртского университета Гете детально исследовала частицы коронавируса SARS-CoV-2 и выяснила механизм заражения клеток человека этим коронавирусом.
REGNUMвчера в 12:25
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«Наполи» может заменить Кулибали Джикией

Четвертьфиналист Лиги чемпионов сезона-2019/20 рассматривает возможность заключить контракт с защитником московского «Спартака» из-за предполагаемого трансфера Калиду Кулибали в «Манчестер Сити».
ODDS.ruвчера в 05:41

Трамп интересовался возможностью обмена Пуэрто-Рико на Гренландию

Президент США Дональд Трамп интересовался, можно ли обменять Пуэрто-Рико на Гренландию, заявил бывший сотрудник министерства внутренней безопасности США Майлз Тейлор в интервью телеканалу MSNBC.
РИА Новости17:00
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Крупнейшие нефтяные компании пожаловались Путину на повышение налогов

Главы крупнейших российских нефтяных компаний («Роснефти», ЛУКОЙЛа, «Газпром нефти», «Татнефти» и «Зарубежнефти») пожаловались президенту России Владимиру Путину на попытки Минфина изменить параметры налога на дополнительный доход (НДД).
Коммерсантъвчера в 03:25
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Офицер ВМС США заявил об отсталости российского флота

Журнал Forbes опубликовал мнение отставного офицера ВМС США и политолога Брэдфорда Дисмьюкеса, согласно которому, в случае военного конфликта между США и Россией, у американского флота нет необходимости в охране своих конвоев, которые перевозят военные грузы в Европу, так как в открытом море российские корабли не представляют для них никакой опасности.
Военное деловчера в 08:10
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