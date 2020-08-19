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Газета.Ru
Газета.Ru

Новак: Россия выполнила сделку ОПЕК+ на 97% в июле

После провала сделки цены на нефть упали на 30%. Согласно сделке, заключенной в мае, страны-участницы соглашения ОПЕК+ сокращают добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 млн во втором полугодии и 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года. После этого цены на нефть стали расти.В источнике
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РЕН ТВ

Новак заявил, что соглашение ОПЕК+ позволило сбалансировать рынок

РЕН ТВвчера в 15:43
Коммерсантъ

Новак допустил смягчение ограничений ОПЕК+ на фоне восстановления рынка нефти

Коммерсантъ17:13
ТАСС

В Минэнерго заявили, что спрос на нефть восстановился на 90% от докризисного уровня

ТАССвчера в 15:58
Интерфакс

Россия вышла на стопроцентное исполнение сделки ОПЕК+

Интерфакс17:17
Российская газета

Замочные скважины

Российская газетавчера в 15:02
Газета.Ru

Новак: Россия выполнила сделку ОПЕК+ на 97% в июле

Газета.Ruвчера в 15:54
Финмаркет

Нефтяной рынок еще достаточно хрупок и впереди много неопределенностей - Новак

Финмаркетвчера в 10:40

Трамп интересовался возможностью обмена Пуэрто-Рико на Гренландию

Президент США Дональд Трамп интересовался, можно ли обменять Пуэрто-Рико на Гренландию, заявил бывший сотрудник министерства внутренней безопасности США Майлз Тейлор в интервью телеканалу MSNBC.
Трамп интересовался возможностью обмена Пуэрто-Рико на Гренландию
РИА Новости17:00
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Вакцину от коронавируса испытывали на курском губернаторе

Губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал, что стал участником испытаний вакцины от коронавируса "Спутник V", по его словам, в первые три дня после вакцинации он чувствовал першение в горле и ломоту.
РИА Новостивчера в 15:15
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ФСБ задержала в Крыму участника незаконного вооруженного формирования

УФСБ России по Крыму и Севастополю возбудило уголовное дело в отношении жителя Кировского района Республики Крым, подозреваемого в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования, действующего на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам России.
ТК Звездавчера в 13:52
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Названо число участников проверки безопасности вакцины от коронавируса

Только 20 добровольцам ввели российскую вакцину от нового коронавируса при клинических испытаниях двукратно, в соответствии со схемой, которую предполагается использовать при массовой вакцинации.
МонаВиставчера в 05:43
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В Гродно власти создали совет с представителями оппозиции Белоруссии

Исполком Гродно объявил о создании совета общественного согласия, в который включены представители гражданского общества и оппозиции, а также сторонников кандидата Светланы Тихановской и органов исполнительной и законодательной власти.
РЕН ТВвчера в 21:02
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Коронавирусный корпус областной больницы в Воронеже закрыли

В Воронеже из корпуса областной клинической больницы (ВОКБ) №1, перепрофилированного для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией выписали последнего выздоровевшего пациента.
Обозреватель Врнвчера в 10:08
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