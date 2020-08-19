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Газета.Ru
Газета.Ru

Новак: Россия выполнила сделку ОПЕК+ на 97% в июле

После провала сделки цены на нефть упали на 30%. Согласно сделке, заключенной в мае, страны-участницы соглашения ОПЕК+ сокращают добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 млн во втором полугодии и 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года. После этого цены на нефть стали расти.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Новак не исключает появления «черных лебедей» на рынке нефти

Исполнение сделки по сокращению добычи нефти в июле и планы по компенсации темпов снижения отстающими странами станут основными темами на заседании министерского мониторингового комитета ОПЕК+ в среду. О сделке Соглашение ОПЕК + о сокращении добычи нефти в обновленном виде действует с мая.
ТАСС10:58
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Коммерсантъ

ОПЕК+ курс не меняет

Коммерсантъ16:00
Финмаркет

Нефтяной рынок еще достаточно хрупок и впереди много неопределенностей - Новак

Финмаркет10:40
РЕН ТВ

Новак заявил, что соглашение ОПЕК+ позволило сбалансировать рынок

РЕН ТВ15:43
Газета.Ru

Новак: Россия выполнила сделку ОПЕК+ на 97% в июле

Газета.Ru15:54
Российская газета

Новак: ОПЕК+ в июле выполнила сделку по сокращению добычи нефти на 95%

Российская газета11:07
Интерфакс

Новак заявил о хрупкости рынка нефти и предупредил о «черных лебедях»

Интерфакс11:00
ТАСС

В Минэнерго заявили, что спрос на нефть восстановился на 90% от докризисного уровня

ТАСС15:58

«Формула-1» признала Сенну самым быстрым гонщиком

Руководство чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» вместе с Amazon Web Services создало объединенный рейтинг скорости пилотов, составляемый при помощи облачных вычислений, сообщила пресс-служба «Формулы-1».
Аргументы и Фактывчера в 08:12
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