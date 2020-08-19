Новак: Россия выполнила сделку ОПЕК+ на 97% в июле
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Новак: Россия выполнила сделку ОПЕК+ на 97% в июле
После провала сделки цены на нефть упали на 30%. Согласно сделке, заключенной в мае, страны-участницы соглашения ОПЕК+ сокращают добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 млн во втором полугодии и 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года. После этого цены на нефть стали расти.В источнике
С чего всё началось
Новак не исключает появления «черных лебедей» на рынке нефти
Исполнение сделки по сокращению добычи нефти в июле и планы по компенсации темпов снижения отстающими странами станут основными темами на заседании министерского мониторингового комитета ОПЕК+ в среду. О сделке Соглашение ОПЕК + о сокращении добычи нефти в обновленном виде действует с мая.
ТАСС10:58
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