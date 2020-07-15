Энергетика
Rambler News ServiceНовак оценил уровень выполнения Россией сделки ОПЕК+ в июне
Уровень выполнения Россией условий соглашения с ОПЕК и не входящими в картель странами о сокращении добычи нефти составил в июне 2020 года порядка 99%.
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Общество
У украинской телеведущей в прямом эфире выпал передний зуб
РИА Новости 08:36
Общество
В Москве задерживают участников шествия против поправок к Конституции
В Москве полицейские начали задерживать участников стихийного шествия за отмену результатов голосования по поправкам к Конституции, сообщают «МБХ медиа» и телеканал «Дождь».
Коммерсантъ 14:46
Политика
Минфин США ввел санкции против связанных с Пригожиным компаний
Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) наложило санкции на физические и юридические лица, связанные, как считают в ведомстве, с российским бизнесменом Евгением Пригожиным.
Коммерсантъ 14:42
Футбол
«Зенит» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ
Санкт-петербургский клуб «Зенит» обыграл «Оренбург» со счетом 4:1 в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 15:37
Общество
Минск заявил об аресте счетов у жены замглавы российского Минфина
В рамках расследования уголовного дела в Белгазпромбанке арестовали счета жены заместителя главы российского Минфина Андрея Круглова.
РБК 15:47
Футбол
Федун объяснил, почему не продаёт «Спартак»
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун ответил на вопрос, когда он передаст управление клубом болельщикам.
RT на русском 14:01
Авто
Toyota обновила топовый Land Cruiser 200 в РФ
Сегодня начался прием заказов на обновленную модель Land Cruiser 200 Executive Lounge.
32CARS.ru 11:47
Экономика
Илон Маск впервые вошел в список 10 самых богатых людей мира
Бизнесмен и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск впервые вошел в топ-10 самых богатых людей мира. Рейтинг составил журнал Forbes.
Рамблер 15:42
Космос
В космосе обнаружили аномальный звездный объект
Профиль 02:01
Общество
Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак
По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак.
Лезги газет вчера в 11:14
Происшествия
Суд отправил под домашний арест замглавы «Почты России» Емельченкова
Чертановский суд столицы 15 июля отправил под домашний арест заместителя генерального директора «Почты России» по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергея Емельченкова.
BFM.ru 11:34
Авто
Kia начала производить в России новую модель K5
Южнокорейская компания КИА наладила производство своих новых моделей К5 в России. Об этом сообщает официальный сайт «mymsk.onlin».
Лезги газет 16:19
Кино
Netflix назвал топ-10 своих самых популярных фильмов
Афиша Daily 14:47
Шоу-бизнес
Ивлеева разгневала фанатов, показав им квартиру своей мамы
Московский Комсомолец 03:52
Энергетика
Цены на нефть отреагировали ростом на решение ОПЕК+ увеличить добычу
С 1 августа ограничения будут ослаблены почти на 2 млн баррелей в сутки с текущего уровня, но реальное увеличение добычи нефти ОПЕК+ будет меньше согласованного объема.
РБК 11:22
Общество
Антипов уличил в махинациях следствие по делу MH17
Технический эксперт высказался о работе следственной группы в Нидерландах, проведшую реконструкцию авиакатастрофы малайзийского рейса MH17.
ToDay News Ufa 00:21
Технологии
Acronis приобрел разработчика решений против утечки данных
Международная компания Acronis приобрела DeviceLock, разработчика решений по защите от утечки данных.
Компания 09:23
Финансы
Официальный курс евро на четверг вырос до 80,84 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 21,62 копейки — до 80,8392 рубля, курс доллара опустился на 32,77 копейки — до 70,7998 рубля, следует из данных Банка России.
ПРАЙМ 05:26
Политика
В компании Nord Stream 2 прокомментировали новые санкции США
Москва, 15 июля 2020, 22:57 — REGNUM В компании Nord Stream 2, которая является оператором одноименного газопровода, прокомментировал новые санкции США против этого российско-германского энергетического проекта и призвали Евросоюз к самостоятельности.
REGNUM 15:57
Армия и оружие
На Украине анонсировали учения с участием кораблей НАТО
«Подразделения 2-й постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG2) и группы противодействия противоминным мерам НАТО (SNMCMG2) во второй раз в этом году вошли в Чёрное море для участия в двух региональных учениях совместно с ВМС Болгарии и Украины», — указано в сообщении, которое цитирует РИА Новости.
RT на русском 13:51
Общество
В парках Московской области с 16 июля отменяется масочный режим
В Московской области в парках культуры и отдыха с 16 июля отменяется масочный режим.
REGNUM 15:29
Театры
Худрук Сергей Женовач опроверг скандал в труппе МХТ имени Чехова
Согласно мнению Женовича, конфликтной ситуации на сборах не наблюдалось. Этим глава поделился в интервью новостному источнику ТАСС.
CT news 15:56
Армия и оружие
ВКС России нанесли ответный удар после подрыва патруля в Сирии
Самолеты Воздушно-космических сил РФ нанесли авиаудар по боевикам в провинции Латакия на северо-западе Сирии после подрыва российского военного патруля.
Газета.Ru вчера в 16:01
Армия и оружие
США обвинили ЧВК Вагнера в минировании Триполи
США обвинили ЧВК Вагнера в минировании районов столицы Ливии - города Триполи.
Piter.tv 08:48
Футбол
Андрей Талалаев: «Крылья Советов» должны были выиграть у «Краснодара»
Результат 0:0 в домашнем матче 29-го тура против «Краснодара» не устроил главного тренера «Крыльев Советов» Андрея Талалаева.
Советский спорт 13:44
Политика
Россия возобновит транспортное сообщение с Белоруссией
Авиационное и железнодорожное сообщение между Россией и Белоруссией будет возобновлено в ближайшее время.
РБК вчера в 13:36
Наука
У больных с тяжелой формой COVID-19 обнаружены опасные антитела
Evo-rus.com 11:01