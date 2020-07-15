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Общество В Москве задерживают участников шествия против поправок к Конституции В Москве полицейские начали задерживать участников стихийного шествия за отмену результатов голосования по поправкам к Конституции, сообщают «МБХ медиа» и телеканал «Дождь». 797

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Энергетика Цены на нефть отреагировали ростом на решение ОПЕК+ увеличить добычу С 1 августа ограничения будут ослаблены почти на 2 млн баррелей в сутки с текущего уровня, но реальное увеличение добычи нефти ОПЕК+ будет меньше согласованного объема. 9

Финансы Официальный курс евро на четверг вырос до 80,84 рубля Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 21,62 копейки — до 80,8392 рубля, курс доллара опустился на 32,77 копейки — до 70,7998 рубля, следует из данных Банка России.

Политика В компании Nord Stream 2 прокомментировали новые санкции США Москва, 15 июля 2020, 22:57 — REGNUM В компании Nord Stream 2, которая является оператором одноименного газопровода, прокомментировал новые санкции США против этого российско-германского энергетического проекта и призвали Евросоюз к самостоятельности. 84

Армия и оружие На Украине анонсировали учения с участием кораблей НАТО «Подразделения 2-й постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG2) и группы противодействия противоминным мерам НАТО (SNMCMG2) во второй раз в этом году вошли в Чёрное море для участия в двух региональных учениях совместно с ВМС Болгарии и Украины», — указано в сообщении, которое цитирует РИА Новости. 2