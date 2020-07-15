Энергетика
КоммерсантъНовак: Россия выполнила сделку ОПЕК+ в июне на 99%
Россия выполнила свою часть сделки ОПЕК+ в июне на 99% и остается приверженной выполнению соглашения на все 100%, заявил министр энергетики Александр Новак. По его словам, российские компании в августе готовятся увеличить добычу по ранее согласованному графику, и с этим нет никаких проблем.
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Наука
Терапия антителами COVID-19 может стать новым оружием для борьбы с вирусом
Для борьбы с коронавирусом нужно новое оружие, пока не изобрели вакцину.
Народные новости 18:42
Политика
Президент Польши оценил звонок российских пранкеров
Как сообщила ранее радиостанция RMF FM, польские спецслужбы будут проводить проверку по факту разговора российских пранкеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова (Вован и Лексус) от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша с Дудой.
РИА Новости 09:44
Политика
Помпео: США введут новые санкции против «Северного потока — 2»
Вашингтон, 15 июля 2020, 19:25 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео объявил о расширении санкций против российско-германского проекта «Северный поток — 2», а также части «Турецкого потока».
REGNUM 12:25
Кино
Стартовали съемки экранизации игры Uncharted с Томом Холландом
Главная роль в экранизации была отдана Тому Холланду, ставшим широко известным актером после роли в фильме «Человек-паук».
CT news 08:43
Общество
У украинской телеведущей в прямом эфире выпал передний зуб
Телеведущая ТСН на украинском телеканале "1+1" Маричка Падалко во время эфира новостей потеряла зуб.
РИА Новости 08:36
Общество
Хакеры взломали Twitter-аккаунты Байдена и Обамы
Хакеры взломали Twitter кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена и около 50 других крупных аккаунтов в социальной сети.
РБК 18:16
Авто
ЕЭК определила, какие подержанные запчасти запрещено устанавливать
В России будет введен запрет установки на автомобили подержанных запчастей, влияющих на активную и пассивную безопасность автомобиля.
Газета.Ru 15:19
Футбол
Урал — Арсенал (Тула) 1:3
Тульский "Арсенал" переиграл екатеринбургский "Урал" в матче 29-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 10:57
Армия и оружие
Над Тверской областью пролетел турбированный самолет Ан-22
Актуальные Новости 03:08
Экономика
Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке до 10 процентов
Сбербанк снизил минимальный первоначальный взнос по ипотеке до 10%. Предложение действует для участников зарплатных проектов банка.
Российская газета 06:56
Наука
Черви помогли учёным уничтожить раковые клетки
Исследователи нашли кислоту, которая запускает процесс ферроптоз, приводящий к гибели клеток. Это дигомо-гамма-линоленовая кислота (DGLA).
Сиб.фм 07:48
Политика
Путин и Меркель обсудили Донбасс, Иран и Ливию
Экономика сегодня 08:36
Здоровье
Минздрав: коронавирус может повышать уровень сахара в крови
Коронавирус может повышать уровень сахара в крови у зараженного человека.
Плюс один +1 вчера в 11:14
Экономика
Минфин пообещал не изымать накопления россиян
Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов.
Коммерсантъ 07:56
Футбол
Опубликован календарь матчей ЧМ-2022 в Катаре
Чемпионат мира по футболу пройдет в 2022 году на восьми стадионах в семи городах Катара.
Москва 24 09:07
Кино
Netflix впервые опубликовал список своих самых популярных фильмов
Сервис Netflix впервые обнародовал топ из десяти своих наиболее популярных оригинальных полнометражных фильмов.
Российская газета 12:29
Общество
В Петербурге начался сбор подписей против поправок к Конституции
Коммерсантъ Санкт-Петербург 12:01
Политика
Володин уточнил возможные последствия призывов вернуть Крым Украине
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предупредил иностранных политиков, что их призывы "вернуть" Крым могут обернуться экстрадицией в Россию и уголовным наказанием до 10 лет лишения свободы.
Газета.Ru вчера в 11:28
Футбол
АЕК Карреры сыграл вничью с ПАОК и остался на третьем месте
Команда Массимо Карреры осталась на третьем месте с 69 очками, на 3 балла отставая от ПАОК за один тур до конца чемпионата.
Sports.ru 17:09
Происшествия
Москвич получил два года колонии за обещание прекратить уголовное дело
Измайловский районный суд Москвы приговорил жителя столицы к двум годам колонии за то, что он пообещал прекратить уголовные дела за небольшую плату в размере 1,3 миллиона долларов США.
Российская газета 14:51
Происшествия
В США назвали причину смерти актрисы сериала «Хор» Наи Риверы
Тело актрисы обнаружили в озере 13 июля. Ривера запомнилась по роли чирлидерши Сантаны Лопез в сериале «Хор».
Известия вчера в 20:35
Общество
В Ситке на Аляске приняли резолюцию о переносе статуи Баранова в музей
Городской совет американского города Ситка (штат Аляска) принял резолюцию, согласно которой статуя русского завоевателя Александра Баранова (1747-1819) будет перенесена из центрального парка в помещение музея.
Газета.Ru 01:40
Культура
Абонемент видеосервиса Wink делает кино доступнее
Абонемент «Киноман» — новое уникальное предложение видеосервиса Wink, которое позволяет смотреть все фильмы и сериалы, в том числе премьеры, с фиксированной скидкой 25%.
Известия Удмуртской Республики 08:00
Технологии
В США сообщили об успехе первой фазы испытания вакцины от коронавируса
Итоги первой фазы клинических испытаний на людях вакцины от коронавирусной инфекции, разрабатываемой американской компанией Moderna, показали повышение иммунитета к вирусу в всех участников.
РБК 01:54
Общество
Стало известно о давлении на Фургала перед отправкой в СИЗО
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный в Москве по обвинению в организации убийств, перед отправкой в СИЗО Лефортово заявил правозащитникам, что незадолго до этого от него требовали уйти в отставку.
Lenta.ru 12:01
Технологии
Сахалинцев приглашают на бесплатные курсы мобильной и компьютерной грамотности
В областной универсальной научной библиотеке открыта запись на бесплатные курсы мобильной и компьютерной грамотности для сахалинцев старше 50 лет.
Сахалин.Инфо 19:11
Общество
В ГД предложили платить россиянам за найденную просрочку
Депутат Госдумы Василий Власов направил главе Роспотребнадзора Анне Поповой письмо, в котором предлагает выплачивать россиянам, обнаружившим на прилавке просроченные продукты, половину от штрафа, выписанного магазину за это нарушение, передает RT.
Газета.Ru 00:03
Происшествия
Как получить возмещение ущерба: рассказывает прокурор
Если спор о размере ущерба отсутствует, то, как правило, вопрос о его возмещении решается в приговоре суда.
Петербургский дневник 13 июля в 06:35