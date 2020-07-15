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Новак: Россия выполнила сделку ОПЕК+ в июне на 99%

Россия выполнила свою часть сделки ОПЕК+ в июне на 99% и остается приверженной выполнению соглашения на все 100%, заявил министр энергетики Александр Новак. По его словам, российские компании в августе готовятся увеличить добычу по ранее согласованному графику, и с этим нет никаких проблем.В источнике
С чего всё началось

Новак: спрос на нефть в мире в июне был на 10 млн б/с ниже прошлогоднего уровня

Россия почти полностью выполнила условия сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, уровень исполнения составил порядка 99% от заявленных объемов. В августе российские нефтяные компании по условиям сделки смогут увеличить добычу, но соглашение будет выполнено на 100%, сказал Александр Новак.
ТАССвчера в 12:25
Подробнее о событии

ОПЕК+ нарастит добычу нефти незаметно для рынка. Обобщение

Интерфакс19:00

Август на раскачку

Российская газетавчера в 15:14

Россия выполнила сделку ОПЕК+ в июне на 99%

Известиявчера в 12:34

Новак рассказал о выполнении Россией условий сделки ОПЕК+

RT на русскомвчера в 12:50

Новак: спрос на нефть в мире в июне был на 10 млн б/с ниже прошлогоднего уровня

ТАССвчера в 12:25

Россия в июне выполнила сделку ОПЕК+ по сокращению нефти на 99%

Газета.Ruвчера в 12:17

Новак: Рост добычи ОПЕК+ в августе не повлияет на рынок, в РФ будет поглощен своим спросом

ПРАЙМвчера в 14:08
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Суд арестовал четверых московских врачей, обвиняемых в торговле детьми

Басманный суд Москвы в среду отправил под арест четверых медработников, обвиняемых по делу о торговле людьми, возбужденном после смерти младенца, рожденного суррогатной матерью для иностранцев в подмосковном Одинцово.
Суд арестовал четверых московских врачей, обвиняемых в торговле детьми
Интерфаксвчера в 15:37
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Госдума приняла во II чтении поправки о многодневном голосовании

Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении законопроект с поправками в избирательное законодательство о многодневном голосовании на выборах всех уровней.
РИА Новостивчера в 06:04
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Семак ответил на слова Федуна о судействе

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал слова владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, который обвинил российский судейский корпус в чрезмерной необъективности в адрес его команды и лояльности по отношению к действующим чемпионам России.
RT на русском17:40
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Бизнесу в «русских офшорах» предложили ставку 5% на дивиденды за рубеж

Резидентам специальных административных районов (САР) на острове Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининграде могут разрешить переводить прибыль за рубеж с минимальной налоговой ставкой 5%. Такую льготу утвердило правительство в «дорожной карте» по трансформации делового климата (ТДК) в сфере корпоративного управления.
РБК00:00
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Замглавы «Почты России» Емельченков отправлен под домашний арест

Чертановский суд Москвы отправил под домашний арест до 13 сентября заместителя гендиректора «Почты России» по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергея Емельченкова.
Коммерсантъвчера в 11:39
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В Белоруссии провели точечные задержания стоявших в очередях в ЦИК

Правоохранители Белоруссии провели точечные задержания граждан, которые стояли в километровых очередях в приемную ЦИК республики, чтобы подать обращения с требованием зарегистрировать в качестве кандидатов в президенты двух политиков – экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико и экс-главу Парка высоких технологий Валерия Цепкало, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новостивчера в 13:54
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Израиль хочет строить в Чечне центры для беженцев из Африки

По информации «Грозный-информ», работающая с МИД Израиля общественная организация горских евреев «Шах-Даг» предлагает создавать на Северном Кавказе центры для африканцев, вывозить их туда на реабилитацию и лечение, а потом отправлять назад в Африку.
Евразия Dailyвчера в 05:05
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Спартак — Ахмат 3:0

Арбитр Алексей Сухой запросил видеоповтор эпизода и принял решение отменить гол, усмотрев положение вне игры у другого игрока «Спартака», Самуэля Жиго.
RT на русскомвчера в 11:47
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