Новак: Россия выполнила сделку ОПЕК+ в июне на 99%

Россия выполнила свою часть сделки ОПЕК+ в июне на 99% и остается приверженной выполнению соглашения на все 100%, заявил министр энергетики Александр Новак. По его словам, российские компании в августе готовятся увеличить добычу по ранее согласованному графику, и с этим нет никаких проблем.