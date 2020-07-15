Новак: Россия выполнила сделку ОПЕК+ в июне на 99%
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Россия выполнила свою часть сделки ОПЕК+ в июне на 99% и остается приверженной выполнению соглашения на все 100%, заявил министр энергетики Александр Новак. По его словам, российские компании в августе готовятся увеличить добычу по ранее согласованному графику, и с этим нет никаких проблем.В источнике
С чего всё началось
Новак: спрос на нефть в мире в июне был на 10 млн б/с ниже прошлогоднего уровня
Россия почти полностью выполнила условия сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, уровень исполнения составил порядка 99% от заявленных объемов. В августе российские нефтяные компании по условиям сделки смогут увеличить добычу, но соглашение будет выполнено на 100%, сказал Александр Новак.
ТАССвчера в 12:25
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