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Новак: Россия выполнила все обязательства по поставкам газа в Европу в 2021 году

ЕС и ЕК стремились снизить газовую "зависимость" от России и перейти от долгосрочных контрактов к спотовым.
Smotrim.ru
По словам Новака, причиной энергокризиса стала недальновидная политика Евросоюза и Еврокомиссии, которая на протяжении последних лет просто целенаправленно отказывалась от долгосрочных контрактов.
Известия
Цены на газ в Европе начали стремительно расти с весны прошлого года.
РИА Новости
Более того, поставки российского топлива в Европу выросли по сравнению с предыдущим годом.
Экономика сегодня

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Новак: для увеличения поставок газа в Европу нужны долгосрочные контракты
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