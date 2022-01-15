Сотрудники НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи изучают возможность создать вакцину от коронавируса на основе нескольких штаммов, сообщил замдиректора центра Денис Логунов в эфире телеканала "Россия 1".
Бывший президент США Дональд Трамп на выступлении перед сторонниками в Аризоне заявил, что больше всего на посту главы государства ему осложнили работу не другие страны, а американские чиновники с их фальсификациями о России.
Алексей Железняков, хореограф группы тренера Этери Тутберидзе, эмоционально отреагировал на то, что российские фигуристки Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова заняли первые три места на чемпионате Европы в Таллине.