Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
ТАСС
ТАСС

Новак: СПГ обгонит трубопроводный газ в мировой торговле к 2035 году и займет 52% рынка

Новак заметил, что российские производители СПГ обладают высоким потенциалом на мировом рынке из-за наибольшей в мире ресурсной базы (20% от мировых запасов), географической близости как к Европе, так и к Азии, а также из-за перспектив, связанных с Северным морским путем.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Новак: СПГ обгонит трубопроводный газ в мировой торговле к 2035 году и займет 52% рынка

Доля реализации сжиженного природного газа (СПГ) на мировом рынке к 2035 году составит 52%.
ТАСС09:33
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Новак: СПГ обгонит трубопроводный газ в мировой торговле к 2035 году

Коммерсантъ10:48
Lenta.ru

Трубопроводному газу предрекли вытеснение с рынка

Lenta.ru10:34
Газета.Ru

Новак рассказал, что производство СПГ может вырасти до 25% от мирового рынка

Газета.Ru09:59
РИА Новости

Новак рассказал о перспективах России на рынке СПГ

РИА Новости10:03
RT на русском

Новак оценил перспективы России на рынке СПГ

RT на русском10:02
Российская газета

Новак: Россия к 2025 г. будет производить 68 млн тонн СПГ в год

Российская газета10:24
ТАСС

«Новатэк» намерен поставлять 80% газа с «Арктик СПГ-2» на рынки Азии

ТАСС10:27

Албон за столкновение с Квятом получил два штрафных балла

Гонщик команды "Ред Булл" Александер Албон получил два штрафных балла в свою суперлицензию за столкновение с россиянином Даниилом Квятом из "Альфа Таури" в гонке Гран-при Айфеля "Формулы-1", сообщается на сайте Международной автомобильной федерации (FIA).
РИА Новости14:26

«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» предлагают сократить АПЛ до 18 клубов

Речь идёт о сокращении количества клубов в Премьер-лиге Англии с 20 до 18, активной финансовой поддержке Английской футбольной лиги (дивизионы со второго по четвёртый) и отмене Кубка лиги.
Евро-футбол.ру10:13

Двоим оппозиционерам изменили меру пресечения после встречи с Лукашенко

Двоим арестованным ранее белорусским оппозиционерам изменили меру пресечения после встречи с президентом страны Александром Лукашенко, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на эфир белорусского государственного телеканала "Беларусь-1".
Газета.Ru15:21

Руководство Twitter сочло вводящим в заблуждение пост Трампа об иммунитете к коронавирусу

Администрация сервиса микроблогов Twitter в воскресенье сочла, что пост президента США Дональда Трампа о том, что у него выработался иммунитет к коронавирусу и он больше не может заразить им окружающих, нарушает запрет социальной сети на распространение вводящей в заблуждение информации о COVID-19.
ТАСС14:45

Кабинет министров РФ одобрил ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет

Ранее сообщалось, что Министерство труда и социальной защиты работает над проектом о дифференцированном пособии для детей в возрасте от трех до семи лет включительно в связи с тем, что после выплат в прежнем размере среднедушевой доход не всех семей достиг прожиточного минимума.
Вести.Ru20:59

Испания — Швейцария. Прогноз: Рамос, Фати, Хесус Навас и Бускетс замучают Цубера с Джакой

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги наций Испания — Швейцария 10 октября Букмекеры считают, что матч четвёртой группы лиги А Испания — Швейцария получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.87, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.13.
Чемпионат9 октября в 11:45

Власти Германии сравнили влияние на экологию обычного газа и СПГ

Добыча и потребление трубопроводного газа наносит меньше вреда экологии, чем сжиженный природный газ (СПГ), пишет немецкий портал Redaktionsnetzwerk Deutschland со ссылкой на Министерство охраны окружающей среды Германии.
Народные новости13:20